Trabzon'da 23 hafta ve 450 gram ağırlığında dünyaya gelen, kalp rahatsızlığı bulunan Ömer Ata bebek için sağlık ekibi İstanbul'dan Trabzon'a gitti. Bebeğe yapılan operasyon başarıyla geçerken ekip, gidiş ve dönüş uçuşu sırasında rahatsızlanan 2 hastaya da müdahale etti. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Dedemoğlu, "Bebek bin gram civarındayken arandık. Bu bebeği yatağından oynatmak bile büyük sıkıntı, başarılı bir operasyon yaptık, şu an bebek sağlıklı. Hem gidiş hem dönüşte uçakta da 2 yolcumuza tıbbi müdahalede bulunduk. Anons yapılıyor, 'Hekim var mı?' diye kendimizi tanıttık. İlki kalp rahatsızlığı olan, ikincisi yabancı uyruklu, diyabet hastası bir vatandaş. Tıp insanlarıyız, havada, karada yardıma ihtiyacı olan kişilere müdahale etmemiz gerekiyor" dedi.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde riskli bir gebeliğin ardından 23 hafta ve 450 gram ağırlığında dünyaya gelen Ömer Ata bebekte kalpten çıkan ana atardamar (aort) ile akciğer atardamarı arasında bulunan ve normalde doğumdan sonraki ilk günlerde kapanması beklenen damarın açık kalması durumu olarak belirtilen patent duktus arteriozus (PDA) rahatsızlığı belirlendi. Açıklık ilaç tedavisi ile kapanmadığı için bebek solunum cihazından ayrılamayınca ameliyat kararı alındı. Bu operasyonu yapabilecek ekip olmayınca 112 ile irtibata geçildi. İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekipleriyle ile görüşülürken bebeğin naklinin riskli olacağının belirlenmesi üzerine ekip Trabzon'a gelebileceğini iletti. Sağlık Bakanlığı, Trabzon ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Dedemoğlu, Op. Dr. Abdullah Urve Köksal ve Hemşire Esmanur Gemici Trabzon'a gitti.

Gidiş ve dönüş uçağında 2 hastaya havada müdahale ettiler

Doğuştan açık kalan damar 11 Kasım'da gerçekleştirilen yaklaşık yarım saatlik operasyonla başarıyla kapatıldı. Hem bebeğin ailesi hem de sağlık ekipleri de büyük mutluluk yaşadı. Bebeğin anne ve babası operasyon ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Öte yandan sağlık ekibi bin gramlık bebek için çıktıkları yolda hem gidiş hem dönüş uçağında da 2 yolcuya havada müdahalede bulundu. Hem tedavisi devam eden bebeğin durumu hem uçakta yaşananları Doç. Dr. Dedemoğlu anlattı. Dedemoğlu ve ekibi İstanbul'dan Trabzon'a uçtuğu sırada havalanan uçakta sağlık çalışanı bulunup bulunmadığına yönelik anons üzerine göğüs ağrısı şikayeti olan kalp hastası vatandaşa yardım ettiklerini belirtti. Dönüş uçağında ise şeker hastası yabancı bir vatandaşa yönelik yapılan anonsu duyan ekip, burada da müdahalede bulunurken 2 vatandaşın da uçuşunu sorunsuz tamamladığını aktardı.

"Bu çocukların nakli biraz sıkıntılı"

'Erken doğum, 450 gram doğan bir bebek tedavisini alırken yaklaşık bin gram civarındayken arandık' diyen Doç. Dr. Mehmet Dedemoğlu, "Anne karnındayken yaşamın devam etmesi için gerekli bir bağlantı var; aort ile akciğer damarı arasında PDA dediğimiz, normal doğan çocuklarda kendiliğinden kapanıyor ama prematüre çocuklarda kapanmıyor. Kapanmadığı için bir takım sağlık problemleri oluşturuyor. Önce ilaç tedavisi veriliyor genelde ilaç tedavisiyle kapatılıyor, ilaç tedavisine yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi gerekli oluyor. Bebeğimiz de böyle bir hastaydı, Trabzon ilinde bu cerrahi operasyonu yapabilecek ekip bulunmadığı için 112 aracılığıyla tarafımıza ulaşıldı. Bu çocukların nakli biraz sıkıntılı, riskli oluyor. Şöyle bir şey teklif ettik; ekibimizle oraya gelelim, çocuğun bulunduğu hastanede bu ameliyatı yapalım. Onlar da olur verdiler ve Sağlık Bakanlığı, Trabzon ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerimizin yöneticileri hızlı bir şekilde bir protokol oluşturdu" dedi.

"Bu bebeklerin tedavileri için gitmeye gönüllüyüz, şu an bebek sağlıklı"

Bebeğin rahatsızlığına ilişkin bilgi veren Dedemoğlu, "Patent duktus arteriozus yani 2 ana damar arasında bağlantının açık kalması, cerrahi olarak kapatma işlemini gerçekleştirdik. Yaklaşık yarım saat, çok kısa, önemli bir operasyon. Kontrollerini de tamamladık, başarılı bir operasyondu. Prematüre bebeklerde sık karşılaşıyoruz, bu bebeklerin büyük çoğunluğunda PDA dediğimiz problem var. Büyük oranda da ilaç tedavisine yanıt veriyor ama vermeyen bir kısım var. Bu bebeği yatağından oynatmak bile büyük sıkıntı, solunum cihazına bağlı oluyorlar. Uçak ambulansla gelmesi gerekiyor, bir hava ulaşımı da risk söz konusu. Bir de işin sosyal kısmı var; ailelerin de gelmesi gerekiyor. Bu tarz ameliyatlarda hekim ve ekibin gitmesi daha uygun olarak düşünüyoruz. Bebeğin bizimle işi bitti, bilgileri alıyoruz, şu an bebek sağlıklı. Yanımıza gelmesine ya da bizim gitmemize gerek kalmayacak. Bu tarz hastaların tedavisinin yerinde yapılabileceğini düşünüyoruz o yüzden tedavileri için biz gitmeye gönüllüyüz" şeklinde konuştu.

"Gebelik döneminde kalp rahatsızlığı var mı, yok mu tespit edebiliyoruz"

Gebelik döneminden itibaren bebek sağlığının takibinin önemine dikkat çeken Dedemoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Gebelik döneminde annenin takibi ultrasonlar, detaylı kalp ultrasonları yapılıp erken dönemde kalp rahatsızlığı var mı, yok mu tespit edebiliyoruz. Şöyle hastalarımız da oluyor; anne karnında ciddi, kompleks kalp rahatsızlığı olan bir bebek var, perinatologu bizimle iletişime geçiyor. Gerekirse bu annenin doğumunu burada yaptırıyoruz"

"Hem gidiş hem dönüş uçağında 2 yolcumuza müdahale ettik"

Dedemoğlu, "Çok gururlandık, aile için de çok güzel bir şey. Gittik, ameliyat öncesi aile ile konuştuk, çok sevindiler, sarıldık. Ameliyat sonrası bilgi verirken de çok mutlu oldular. Hem gidiş hem dönüş uçuşunda 2 yolcumuza tıbbi müdahale ettik. İlki gidiş yolundaydı, yaklaşık 60-65 yaşlarında, kalp rahatsızlığı olan bir beyefendi. Göğüs ağrısı şikayetiyle hostesi çağırıyor, anons yapılıyor, 'Hekim, sağlık çalışanı var mı?' diye. Kendimizi tanıttık, stabilize ettik. Uçan inerken de gayet yüzü güler bir şekilde yolculuğunu tamamladı. Dönüş yolunda da yine aynı yaşlarda bu sefer bir bayan hasta, yabancı uyruklu, diyabet hastası. Uçağa bindiğinde kan şekeri düştü, düştüğü için bir baygınlık geçirmiş, yine anons geldi. Onda da ekibimiz gitti, müdahalede bulundu. O da sıkıntısız yolculuğunu tamamladı. İkisi de uçak havadayken, yolculuğun yaklaşık yarısında fenalaşıp tıbbi ihtiyaç gerektiren hastalardı. Tıp insanlarıyız, havada, karada yardıma ihtiyacı olan kişilere müdahale etmemiz gerekiyor. Hem vicdani hem görevimiz, sorumluluğumuz. Hava ekibi teşekkür etti çünkü çok panik oluyorlar. İşlem sonrası da hem hasta hem hastanın yakınları mutlu oldular. Kendileri de şanslıymışız dediler" diye konuştu. Öte yandan hastane yönetimi, Trabzon'a giden sağlık ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı