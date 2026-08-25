Siirt'te ilk aort kapağı değişimi başarıyla yapıldı

MEHMET NİYAZİ DENİZ / RECEP ÇELİK - Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatlarının ardından ilk aort kapağı değişimi operasyonu da yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 31 Temmuz'daki Siirt ziyaretinde kentte bypass ameliyatlarının ve aort kapağı değişimi operasyonlarının başlatılması yönünde hekimleri ve sağlık ekibini teşvik etmesi üzerine bu cerrahi operasyonların yapılması için şehirde yürütülen hazırlıklara hız verildi.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatları Op. Dr. Mücahit Polat ve Op. Dr. Mehmet Ali Dala tarafından 6-7 Ağustos'ta iki hastaya başarıyla gerçekleştirildi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından 18 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, Siirt'te göğsünü kabartan bir an yaşandığını belirterek, kentte hekimleri ve sağlık ekibini teşvik etmesiyle Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Paylaşımında, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibiyle yaptığı görüntülü görüşmeye de yer veren Memişoğlu, bu başarıya imza atan sağlık ekibini tebrik etti.

Nefes darlığı şikayetiyle gelen hastanın aort kapağı değiştirildi

Bypass ameliyatlarının ardından Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ilk aort kapağı değişimi operasyonu da yapıldı.

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki Ayşe Evin'e yapılan tetkiklerde aort kapağında ileri derecede darlık tespit edildi. Hastanın aort kapağının değiştirilmesine karar verildi.

Op. Dr. Polat ve Op. Dr. Dala tarafından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Op. Dr. Yasin Ay ve Op. Dr. Abdülkerim Buğra'nın desteğiyle gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle Evin'in aort kapağı değiştirildi.

Ameliyatın ardından bir gün yoğun bakımda tedavi gören Evin, daha sonra servise alındı.

"Sayın Bakanımızın bu süreci desteklemesi çok önemli oldu"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kenti ziyaretinin açık kalp ameliyatlarının gerçekleştirilmesinde sürece hız kattığını söyledi.

Yolbaş, artık çok önemli ameliyatların hastanede yapılabildiğini ifade ederek, "Siirt için önemli bir dönüm noktası sağlık açısından. İlimizde açık kalp ameliyatı yapılmaya başlandı. Hazırlıklarımız vardı, Sayın Sağlık Bakanımızın Siirt'e gelmesi, bu süreci desteklemesi çok önemli oldu. Eksiklerimizi hızlı şekilde giderdik. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ekibin desteğiyle de süreç çok hızlandı." dedi.

İleri kalp cerrahisi hizmetlerinin Siirt'te yapılabilmesinin hastaların sağlık hizmetine yerinde ulaşması bakımından önemli olduğuna işaret eden Yolbaş, bu tür ameliyatları kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Yolbaş, daha önce bu ameliyatlar için hastaların farklı illere gitmek durumunda kaldığını anlatarak, "Bu, hastalar için hem zaman kaybı hem de külfet oluyordu. Bakanımızın da destekleriyle bu operasyonları hastanemizde kalıcı hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

"İnsanlar artık memleketlerinde gönül rahatlığıyla ameliyat olabilecek"

Op. Dr. Mücahit Polat da Siirt'te daha önce yapılmayan bypass ameliyatını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Polat, "Sayın Bakanımız ile telefonda görüşürken, 'Daha önce Siirt'te hiç aort kapağı değişimi ameliyatı yapılmadı. Bunu da yarın gerçekleştireceğiz.' diye belirtmiştim. Kendisi de sağ olsun desteklerini iletmişti. İlk kalp kapağı ameliyatını da yapmış olduk." dedi.

Ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini anlatan Polat, bu süreçte koordinatör olarak kendilerine destek veren Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hekimlere de teşekkür etti.

Polat, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte inşallah Siirt'te hiçbir hasta dışarıya gitmek zorunda kalmayacak. İnsanlar artık memleketlerinde gönül rahatlığıyla ameliyat olabilecek. Ayrıca, diğer illerden de sevk alıp bu ameliyatların sürdürülebilir şekilde devam etmesini istiyoruz."

Hasta Ayşe Evin de kısa sürede sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, tüm sağlık ekibine teşekkürlerini iletti.

İki yıldır ağrı çektiğini, İstanbul'da birçok hastaneye başvurmasına rağmen sonuç alamadığını anlatan Evin, "İstanbul'da 40 gün kaldım. İki yıl önce de 15 gün orada kalmıştım. Değerlerim hep yüksek çıkıyordu. O yüzden ameliyat olmadım. Siirt'e geldim, değerlerim çok şükür iyi oldu. Ameliyat oldum." dedi.

"Bu bize bir mucize oldu"

Hastanın kardeşi Abdullah Evin ise kardeşinin sağlığına kavuşmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Hastanın yengesi Haca Evin de ameliyatın Siirt'te yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Bu bize bir mucize oldu. Siirt'te ilk kez böyle bir ameliyat yapıldı. Ameliyatların devamını dileriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA