Özel hastanede erken doğum skandalında doktor gözaltına alındı

İstanbul Sancaktepe'de yer alan özel hastanede, bir kadın doğum uzmanının hastalarından habersiz bir şekilde vajinal yoldan ilaç uygulayarak erken doğum yaptırdığı iddia edile skandalda yeni bir gelişme yaşandı.

DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu akabinde başlatılan soruşturma kapsamında iddiaların odağındaki doktor P.Ç., dün Ataşehir'de gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet cep telefonune el konuldu. Şüpheli doktor P.Ç. adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Eylül 2025'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikayette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürülmüştü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti.

HASTALARDAN HABERSİZ İLAÇ KULLANIMI

Şikayetlerde özellikle muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı öne sürülmüştü. Sancı başlatıp kısa sürede doğuma yol açabilen bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği; erken doğumlarda ise hem anne hem de bebek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SUÇ DUYURUSU

Eylül 2025'te gelen ihbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtları incelemeye almıştı. İncelemeler sonucunda Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilmişti.

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ SÜRESİZ KAPATILDI

Skandal iddiaların ardından hastanenin kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin süresiz olarak kapatılmıştı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanedeki incelemelerin devam ettiğini ve personelin ifadelerinin alınmaya başlandığını açıklamıştı.