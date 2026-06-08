Evde bakım hizmetleriyle hastalar tedavilerini yüksek konforda alıyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmetleri kapsamında evden çıkamayacak durumda olanlar ile yaşlı ve engelli hastaların tedavilerini evlerinde yapıyor.

Samsun Şehir Hastanesinin açılış sürecini bir fırsata dönüştüren İl Sağlık Müdürlüğü, taşınma sonrası boşa çıkan ancak kullanılabilir durumdaki ortopedik yatakları, teknik bakım ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından evde sağlık hizmeti alan hastaların kullanımına sundu.

Samsun Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, AA muhabirine evde sağlık hizmeti alan hastaların ortopedik yatak ihtiyaçlarını büyük oranda karşıladıklarını belirtti.

İl merkezindeki sürecin tamamlandığını, ilçelerde ise son aşamaya gelindiğini söyleyen Şahin, "Yatak ulaştırdığımız hasta sayımız 700'e ulaştı. Samsun Şehir Hastanesine taşınma sürecimiz tamamlandıktan sonra taşındığımız hastanemizde kalan kullanılabilir düzeyde olan yataklarımızı profesyonel ekiplerimizle beraber hem hijyenik hem de teknik bakımlarını yaptıktan sonra hastalarımızın evlerine vermeye devam ediyoruz. Hastalarımız evde sağlık hizmetlerini konforlu bir şekilde ailelerinin yanında, sevdikleri insanla beraber alıyorlar." dedi.

"Hastaneye yatış oranını da azaltıyor"

Evde sağlık hizmetlerinde hastaların ev ortamında, konforlu bir şekilde tedavi olduklarını kaydeden Şahin, evde sağlık hizmetinin, hastaların psikolojik olarak daha rahat bir ortamda tedavi almasını sağlarken hastane yatış oranlarını ve basit sağlık ihtiyaçları için hastaneye gitme zorunluluğunu da azalttığını aktardı.

Şahin, il genelinde 2025 yılında 98 bin ziyaret ile evde bakım hizmeti sunduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"2026 yılının ilk 4 ayında da bu rakam 28 bin 155 olarak sonuçlandı. Yani son 3 yıla baktığımız zaman 250 bin hastamızı evinde ziyaret ettik. Bu da hem hastanın konforunu hem de hastanın yakınlarının konforunu artırdı. Böylece biz de hem devletimizin şefkat elini bir kez daha vatandaşlarımızla paylaşmış olduk."

Gazi Devlet Hastanesinin evde sağlık biriminde görevli Uzman Aile Hekimi Dr. Melisa Kaya, evde sağlık hizmetlerinde hastaların genel kontrollerini yaptıklarını ve şikayetlerini değerlendirdiklerini anlattı.

Evde yapılabilecek tahlilleri yaptıklarını eğer uzman görüşü gerektiren bir durum varsa da ambulansla hastaneye sevk ettiklerini bildiren Kaya, "Genel olarak halkımız çok memnun böyle bir hizmet almaktan. Çünkü yatağa bağımlı hastaların hastaneye gitmesi oldukça zor. Hastanın görülmeden reçete yazılması mümkün olmadığından, hekimlerin ev ziyareti yaparak en basit reçete ihtiyacını bile karşılaması büyük kolaylık sağlıyor." diye konuştu.

"Kendimizi güvende hissediyoruz, çok mutluyuz"

Evde bakım hizmeti alan 95 yaşındaki Muzaffer Taşkın'ın kızı Nuray Çakır da evde sağlık hizmetlerinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Çakır, evde sağlık hizmetinin hayatlarını kolaylaştırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatak için müracaatta bulunduk. Pazartesi günü dilekçemi evde sağlık birimine verdim. Haber geldi 'Cuma gün yatağınız geliyor'. Yatağımızı aldık, çok memnunuz. Evde sağlık iyi ki var. Melisa Hanım'ı ve evde sağlık ekibini tanımaktan çok mutluyum. Sağlık Bakanlığına, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kendimizi güvende hissediyoruz, çok mutluyuz. Babacığım böyle sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Evde bütün hizmetlerimiz görülüyor, ilaçlarımız yazılıyor, raporlarımız yazılıyor, babamı en azından kıpırdatmamış oluyorum, ben de kendimi güvende hissediyorum, babam da güvende hissediyor. Dolayısıyla bize bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum."