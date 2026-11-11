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Sağlık Bakanlığı GM Dr. Aziz Alper Biten, COP31'de AIR girişimini başlattı

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Sağlık Bakanlığı GM Dr. Aziz Alper Biten, COP31'de AIR girişimini başlattı Haber Videosunu İzle
Sağlık Bakanlığı GM Dr. Aziz Alper Biten, COP31'de AIR girişimini başlattı
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COP31'de sağlık gündemi ilk kez “Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri” başlığıyla ele alındı. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten, Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri (AIR) girişimini başlattıklarını söyledi.

COP tarihinde ilk kez sağlık gündeminin "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri" başlığı altında ele alındığını belirten Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten, "Sağlık Bakanlığı olarak bir eksikliği fark ettik. Çalışmalarımız sonrasında AIR olan Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri (AIR) girişimini başlattık" dedi.

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Sağlık alanında COP tarihinde bir ilke imza atıldığını belirten Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten, Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri (AİR) girişimiyle ülkelerin çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik uygulamalarının küresel ölçekte paylaşılmasının hedeflendiğini söyledi. Dr. Biten, "COP tarihinde ilk kez 'Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri' başlığı adı altında sağlık gündeminde yer edindik. Bu, COP tarihinde bir ilk oldu. Umut ediyoruz ki bundan sonraki COP'a ev sahipliği yapacak ülkeler de sağlık gündemini ajandalarına alacaklar" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl düzenlenen COP'ta Belem Sağlık Eylem Planı'nın hazırlandığını ve kabul edildiğini aktaran Biten, "Tüm dünya şu anda Belem Sağlık Eylem Planı üzerinden sağlık ve çevreyi entegre ediyor. Daha öncesinde de Dünya Sağlık Örgütü ATACH isimli bir oluşum oluşturdu. Biz Türkiye Sağlık Bakanlığı olarak bir eksikliği fark ettik. Bunu nasıl geliştirebiliriz diye yaptığımız çalışmalar sonrasında AİR girişimini başlattık" dedi.

"Ülkelerin iyi uygulamaları paylaşılacak"

AİR girişiminin temel amacının ülkelerin sağlık ve çevre alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda paylaşmak olduğunu belirten Biten, "Ülkeler sağlık alanında çevre ve insan sağlığını koruyacak birçok önlem alıyorlar. Zaman zaman bunları fark edemiyor ve duyuramıyorlar. Biz AİR olarak ülkelerin yaptığı uygulamaları küresel çerçevede değerlendirip diğer ülkelere kolaylıkla aktarabilmelerini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

COP31'in diğer COP toplantılarından farklı olacağını ve çok sayıda ülkenin oluşuma katılmasını beklediklerini ifade eden Biten, "Oluşumu tamamladıktan sonra her sene yapılacak COP'ta Türkiye olarak AIR girişimiyle tüm dünyanın yapmış olduğu iyi uygulama örneklerini birbirine aktarmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu uygulamaların nasıl hayata geçirilebileceğini göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Bildirgesi ile tecrübeler aktarılacak"

Türkiye'nin sel, orman yangınları ve deprem gibi afetlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Biten, bu süreçlerde sağlık sisteminin dayanıklılığına ilişkin önemli deneyimler kazanıldığını belirtti. Biten, "Dünyada kırılgan dediğimiz ülkeler var. Türkiye'de de sel, orman yangınları ve deprem gibi birçok olayla sınandık. Bu olaylar sonucunda hem sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu fark ettik hem de çokça tecrübeler kazandık" dedi.

İstanbul'da düzenlenen uluslararası konferansta birçok ülkenin kabul ettiği İstanbul Bildirgesi'nin oluşturularak yayımlandığını aktaran Biten, "Aynen bizim gibi tecrübe ettikleri alanlarda uygulamalarını paylaşmak isteyen ülkeleri bir araya getireceğiz. Uygulamaları nasıl yapacaklarını paylaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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