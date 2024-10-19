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Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler: Operasyon çok gizli ilerledi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk ihbarın Mart 2023'te geldiğini ifade eden Memişoğlu, "İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde gizli bir operasyon yürüdü. 28 Eylül'de komisyon oluşturduk, tüm yenidoğan ünitelerini denetledik, bu operasyon 5 buçuk ay önce gerçekleşti" dedi.

Türkiye, CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldığı öğrenilen 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili ortaya çıkan gerçeklerle sarsıldı. Anlaştıkları hastaneler aracılığıyla doğum yapan ailelere ve gözlerini hayata yeni açan bebeklere dehşeti yaşatan çete yüzünden şimdiye kadar 10 bebeğin hayatını kaybettiği biliniyor. Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri'nin ardından 7 hastanenin daha ruhsatı iptal edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı televizyon programında ülke gündemine oturan bebek katili çete ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İLK İHBAR NE ZAMAN GELDİ?

Bakan Memişoğlu, 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili ilk ihbarın ne zaman geldiğine ilişkin "Bebeklerimizi malesef bakamamış veya ölümüne sebep vermiş insanlık dışı cani bir çeteden bahsediyoruz" dedi. Bakan Memişoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu canice çeteyi biz çökerttik. Gizli operasyonlar yönettik. Bu çete bebeklerin canlarını hedef alan cani bir çete. İnsanlıktan nimetini almamış bir çete. İlk ihbar Bakanlık üzerinden Mart 2023'te geldi. Denetleme elemanları ilgili hastanelere giderek denetlediler. Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar. Denetim ekibi delil bulamadık ama bir sıkıntı var diyerek bana geldiler. Şüphelerimiz vardı ama altını dolduramadık. 26 Nisan 2024'te emniyet tarafından bu çeteye operasyon yapıldı. 24 Kasım 2023 itibarıyla da bakanlık teftiş kurulumuza soruşturma olduğu bildirildi" ifadelerini kullandı.

CİMER BAŞVURUSU İLE ÇETEYİ ÇÖKERTTİK

Biz 2023 Eylül'ünde, Ekim'de, Kasım'da devamlı denetlemeye devam ettik. Mayıs 2023'te gizli takibe aldık. Denetlemelere devam ettik. Aralık 2023'te müfettiş görevlendirmesi yaptık. 5 Aralık 2023 sonrası süreç kontrol altına alındı. O zamana kadar deliller bizim elimizde değildi. İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı ilk ihbar geldiği andan itibaren büyük bir gizlilik içinde çalıştı. Deliller gelince ruhsatlar iptal edilmeye başlandı. Mali şube delilleri 3 Eylül 2024'te gönderdi. CİMER başvurusu ile çeteyi çökerttik. Bizim insanımızın bebeğimizin canı her şeyden değerlidir. Bu tür çürük elmaları yakalamak bizim boynumuzun borcu. 22 kişi tutuklandı. Bunlar bizim sağlık çalışanlarımız değil. Bunlar bizim çürük elmalarımız. Biz süreci gizli başlattık. Çeteyi çökerttik. 1,5 senedir bizim gündemimizde bu olay. Biz kötülerle mücadelenin iyileriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bana ve Adalet Bakanı'na ne gerekiyorsa yapın talimatını verdi.

"10 HASTANENİN KİMLİĞİ ELİNDEN ALINDI"

Hastane yönetimleri ve iddianameler, bu hastanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu hastanelerin kimlikleri ellerinden alınmış durumda. 10 tane hastanenin kimlikleri elinden alındı. Hasta kabul yapamayacaklar. Ama içerdeki hastalar başka hastanelere sevk edilecek. Her ihbar değerlendirilir. 2023'ten beri takip edilen bir konu. Vatandaşın her türlü talebi ilgili birimlere iletiliyor. Biz denetim mekanizmalarımız olduğu için bu çeteyi çökertebildik.

"TÜM YENİDOĞAN ÜNİTELERİNİ DENETLEDİK"

İlk ihbar Mart 2023'te geldi. İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde gizli bir operasyon yürüdü. Mali Şubenin teknik takibi var. 28 Eylül'de komisyon oluşturduk, tüm yenidoğan ünitelerini denetledik, teftiş yaptık. Tutuklanmış olan 22 kişinin, tutukluluk halinin kalkması için savcıyı tehdit ettiler. O kişi de tutuklandı. Bu operasyon 5 buçuk ay önce gerçekleşti. 5 Mayıs 2023'te bizim talebimizle bu kişilerin teknik takibi yapıldı. Bu büyük bir çeteyi çökertme operasyonuydu.

SİSTEMDE BİR REVİZE OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığımız devamlı gelişen bir bakanlık. Sistemimizi geliştireceğiz. Sağlık sisteminde denetlememizde bir zafiyet yok. Biz bu adamların delilleri yok etmemesi için operasyonu gizli yürüttük. Çürük elmalar sistemin içinde duramaz.

Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler: Operasyon çok gizli ilerledi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Sağlık

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Yorumlar (23)

Samir zahiroğlu:

Buna rağmen istifa etmezsin dimi

115
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Murat Kara:

neden bu kadar beklediniz yoksa sizi yine mi kandırdılar yoksa herhangi bir cemaat bağlantısı mı vardı

78
15
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Vatandaşın biri:

Mart 2023’ten bu yana kaç tane bebek öldü peki? Kim verecek bunun hesabını? İstifa etmeyi falan düşünüyor mu birileri?

77
7
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Sertif DİLER:

Ve siz daha yüzünüz kızarmadan konuşa biliyorsunuz.

68
8
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Hikmet Bal:

idam idam idam idam idam idam idam idam idam idam idam idam idam idam idam idam idam idam

57
3
yanıtYanıtla
Sercan apaydın:

Yalan defalarca şikayet edildi bu hastaneler bunlardan bir taneside biziz sonuç alınamadı.

48
4
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Unknown 123:

Bütün Özel Hastaneler acilen kapatimali,SGKnin irzina gecip milleti soyuyorlar.Ya bu topluma Demokresi denen illet gelmiyo isde ! anlayin artik...

41
2
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Ali Tokgönül:

Hadi buyrun . Adam hala koltuğunda pişkin , pişkin oturuyor . Gene mi cumhurbaşkanınızın talimatıyla hareket ettiniz . E cimer ne de olsa CB ye bağlı . Bir yandan Narin bir yandan yeni doğanlar olayı . Bu ülke nasıl bu hale geldi ?

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5
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Sokakların Yargıcı:

Doktorlar insanlara dusman gözüyle bakıyor. Vatandaş gözüne iyi bakis acisi icin gözlük takıyor . sonra vatandaş suçlu oluyor.

13
5
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şahabettin Ayyıldız:

Devletin yetkilisi konuşuyor peki yetkili varsa bu cürret nereden geliyor kimse kimseyi oyalamasın kandırmasın yeter artık

13
1
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