Prostat Kanseri Farkındalığına Dikkat Çekildi

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yiğit Akın, Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 100 bin kişide her 2 ya da 3 kişide bir prostat kanserini görebildiklerini belirterek, " Türkiye'de erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülen organ kanseri prostat kanseri" dedi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yiğit Akın, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada prostat kanserinin erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülen kanser çeşidi olduğunu ifade etti. Prostat kanserinin nedenlerinin halen tam olarak bilinemediğini anlatan Prof. Dr. Akın, "Hastalığın ortaya çıkmasında genetik-ailesel geçiş, çevresel faktörler ve beslenme tarzı sorumlu tutulmaktadır. Birinci ve ikinci derece akrabalarında prostat kanseri olan erkeklerin, olmayanlara göre prostat kanserine yakalanma ihtimali 4 kat fazladır. Bu nedenle bu kişilerin 40 yaşından sonra her yıl üroloji uzmanına muayene olması gereklidir. Ağır metallere maruz kalanlar ve kimyasallarla çalışan kişilerde de prostat kanseri ihtimali normal topluma göre yüksektir. Son yıllarda düzenli hafif, orta egzersiz ve Akdeniz tipi diyet de kanserden korunmada sıklıkla tercih ediliyor" dedi.

'YILDA 1 KEZ KONTROLE GİDİN'

Toplumda prostat kanseriyle ilgili farkındalığın hala tam olarak oluşmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Yiğit Akın, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre ülkemizde erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülen organ kanseri prostat kanseridir. Kabaca bir istatistik değerlendirmede 100 bin kişide her 2 yada 3 kişide bir prostat kanserini görebiliyoruz. Düzenli doktor kontrolüne gitme halen toplumumuzda yerleşmedi. Halbuki prostat kanseri iyi huylu prostat kanserinden farklı olarak hiçbir belirti vermeden ileri düzeye ulaşabilir. Bu nedenle 45 yaşından büyük her erkek yılda 1 kez üroloji uzmanına muayene olmalıdır."

'3 DELİKTEN KAPALI AMELİYAT YAPIYORUZ'

Erken evre prostat kanserinde en iyi tedavinin cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilebildiğini belirten Prof. Dr. Akın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği olarak kapalı ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Çok sayıda hasta kabul ettiklerini belirten Akın, "Prostat kanseri başlangıcında tanı alan hastaların en iyi tedavisi cerrahidir. Yani radikal prostatektomi ameliyatıdır. Kliniğimizde uygun hastalara, 2017 yılında dünyada ilk defa yapılan ve halen devam eden sadece 3 delikten karın zarı içerisine girmeden kapalı prostat kanseri ameliyatı yapmaktayım. Bununla ilgili birçok akademik makale yurt dışı hakemli dergilerde basıldı ve çok ilgi gördü. Yurt dışında toplantılara davetli cerrah olarak katıldım. 2024 yılında da ülkemizde 'doctorsclub' tarafından 130 bin üzerinde doktorun oyu ile yılın cerrahi seçildim. Şimdiye kadar bin 400 üzerinde hastaya şifa olduk, dahası da olur inşallah" diye konuştu.

HAFİF EGZERSİZ VE BESLENMEYE DİKKAT

Son olarak prostat kanserinin ülkede giderek artan sayıda tanı aldığını anlatan Prof. Dr. Akın, "Bu nedenle 45 yaş üstü vatandaşların hiçbir şikayeti olmasa da yılda 1 kez üroloji uzmanına muayene olması ve serum prostat göstergesi (PSA) baktırmasını öneririz. Günlük aktivitelerine ek olarak 30 dakika hafif egzersiz ve yağdan fakir sebzeden zengin diyet öneririz. Tedavi kısmında ise mutlaka işin ehline tedavi için başvurmaları önemlidir" ifadelerini kullandı.