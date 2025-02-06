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Prof. Dr. Osman Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, boy uzatma ameliyatlarının bilinmeyen yönlerini Haberler.com'da anlattı. 10 cm uzayan hastaların yaşadığı sinir hasarlarına dikkat çeken Tecimel, ameliyat sürecinin uzun ve riskli olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda boy uzatma ameliyatları, özellikle estetik kaygılar nedeniyle gündemde. Ancak bu operasyonlar sanıldığı kadar basit mi? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Tecimel, ameliyatın detaylarını, risklerini ve kimler için uygun olduğunu Haberler.com'a sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi.

"KISA KALMIŞ KEMİKLERİ GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİYLE UZATABİLİYORUZ"

Boy uzatma ameliyatlarının teknik yönlerine değinen Prof. Dr. Osman Tecimel, "Kısa kalmış kemiği günümüz teknolojisiyle uzatabiliyoruz" dedi. Ancak bu işlemin yalnızca bacak bölgesinde uygulanabildiğini ve omurga ya da kol için uygun olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda

"CERAHİ BOY UZATMAYA KARŞIYIM"

Estetik kaygılarla yapılan ameliyatlara karşı olduğunu belirten Tecimel, "Cerrahi boy uzatmaya karşıyım" diyerek, bu tür operasyonların sağlık problemleri yaşayan bireyler için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda

"BOY UZATMA AMELİYATLARINDA 5-8 CM ARASI UZAMA SAĞLIYORUZ"

Uzman isim, bu operasyonun belirli sınırları olduğunu vurgulayarak, "Boy uzatma ameliyatlarında 5 ile 8 cm arasında uzama sağlıyoruz" dedi. Ancak bazı hastaların 10 cm uzama hedefiyle büyük riskler aldığını belirterek, "10 cm boyunu uzatıp sinirleri çalışmayan hastalar var" ifadesiyle dikkat çekti.

"BOY UZATMA AMELİYATI OLAN BİR KİŞİNİN 4.5 AYINI GÖZDEN ÇIKARMASI GEREKİYOR"

Bu operasyonun ciddi bir zaman gerektirdiğini belirten Tecimel, "Boy uzatma ameliyatı olan bir kişinin 4.5 ayı gözden çıkarması gerekiyor" diyerek sürecin zorluğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda

"BOY UZATMA YÖNTEMLERİ, BACAK EŞİTSİZLİĞİNDE KULLANILMALI"

Estetik yerine sağlık amaçlı kullanılmasını gerektiğini belirten Tecimel, "Boy uzatma yöntemlerinin bacak eşitsizliklerinde kullanılmasını istiyoruz" dedi.

"KRONİK HASTALIKLAR, BOY KISALIĞINA SEBEP OLABİLİR"

Boy kısalığının sadece genetik olmadığını belirten Tecimel, "Kronik hastalıklar boy kısalığına veya kemik gelişim bozukluğuna sebep oluyor" dedi.

"BOYUNU 10 CM UZATMAK İSTEYEN BİR KİŞİ 4 AMELİYAT GEÇİRMEK ZORUNDA"

Uzman, uzun boy isteyen kişilere uyarıda bulunarak, "Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişinin 4 ayrı ameliyat olması gerekiyor" dedi. Sürecin zahmetli ve riskli olduğunu belirterek, hastaların bu operasyonları yaptırmadan önce iyi düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Osman Tecimel: Boyunu 10 cm uzatmak isteyen bir kişi 4 ameliyat olmak zorunda
Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
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