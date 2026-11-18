ANKARA,( DHA) - KÜRESEL ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH'ın sıklığının yaşlanan nüfus ile giderek arttığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, "Ülkemizde tanı yetersizliği daha belirgin olup, KOAH ile yaşayan her 10 kişiden yalnızca 1'inin hastalığının tanısını aldığı bildirilmektedir" dedi.

Nüfusun giderek yaşlanması, tütün ürünlerinin kullanımı, hava kirliliği ve mesleki zararlı maruziyetler gibi çevresel risk faktörleri, KOAH- Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının küresel ölçekte yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor. Dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alan KOAH, belirtilerinin çoğu zaman sinsi ilerlemesi nedeniyle geç fark edilebiliyor. Medicana International Ankara Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, KOAH'ın erken tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu belirterek toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Gazi Gülbaş, "Hastalığın başlıca belirtileri nefes darlığı, uzun süreli öksürük ve balgam çıkarmadır. Bugün Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişinin KOAH ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu hastaların yaklaşık yüzde 80'i düşük ve orta gelirli ülkelerde bulunur ve her yıl yaklaşık 4 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeder. Bu ölümlerin de yüzde 90'dan fazlası yine düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşir" diye konuştu.

'KOAH HASTALARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ HASTALIĞINI BİLMİYOR'

KOAH'ın en önemli sorunlarından birinin tanı yetersizliği olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülbaş, hastalığın belirtilerinin sıklıkla yaşlanmanın veya fiziksel aktivitenin azalmasının doğal bir sonucu olarak değerlendirildiğini belirtti. Prof. Dr. Gülbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Solunum fonksiyon testiyle KOAH tanısı saptanan her 10 kişiden yaklaşık 8'i daha önce hastalık tanısı almamıştır. Ülkemizde ise tanı yetersizliği daha belirgin olup, KOAH ile yaşayan her 10 kişiden yalnızca 1'inin hastalığının tanısını aldığı bildirilmektedir. Bu tablo, hastalığın erken dönemde fark edilmesi ve risk grubundaki kişilerin değerlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor."

'İLAÇLARI DOĞRU KULLANMAK TEDAVİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

KOAH tanısı alan hastalarda tedaviye uyumun da önemli bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Gülbaş, araştırmaların tedaviye başlanan hastaların yalnızca yüzde 20-35'inin tedavisini doğru şekilde uygulayabildiğini gösterdiğini ifade etti. Özellikle inhaler ilaçların yanlış teknikle kullanılmasının tedaviden beklenen yararı azaltabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gülbaş, "KOAH tedavisinde yalnızca uygun ilacın reçete edilmesi yeterli değildir. Hastanın inhaler cihazını doğru kullanması, ilaçlarını düzenli alması ve tedaviye uyumunun takip edilmesi gerekir. Bu nedenle hasta eğitimi, tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

'NEFES DARLIĞI VE KRONİK ÖKSÜRÜĞÜ HAFİFE ALMAYIN'

KOAH açısından risk taşıyan bireylerin ve solunum yakınmaları bulunan kişilerin göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Gazi Gülbaş, özellikle 35 yaş ve üzerindeki, tütün dumanına, hava kirliliğine, mesleki toz ve kimyasal maddelere maruz kalan kişilerin değerlendirilmesinin önem taşıdığını kaydetti. Prof. Dr. Gülbaş, birinci derece akrabalarında KOAH bulunanlar, erken yaşam döneminde sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirenler, çocukluk çağı astımı bulunanlar ve tüberküloz öyküsü olanların da risk açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KOAH tanısının yalnızca belirtilere veya risk faktörlerine dayanılarak konulamayacağını aktaran Prof. Dr. Gülbaş şunları kaydetti:

"Kesin tanı için hastanın klinik olarak değerlendirilmesi ve uygun koşullarda yapılan solunum fonksiyon testi (spirometri) ile kalıcı hava akımı kısıtlanmasının gösterilmesi gerekir. Özellikle nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri olan kişilerin bu belirtileri normal kabul ederek ertelememesi önemlidir."

'KOAH İLE YAŞAMDA DÜZENLİ TAKİP ÖNEMLİ'

KOAH tanısı alan bireylerin hastalıklarını kontrol altında tutabilmeleri ve yaşam kalitelerini koruyabilmeleri için bazı alışkanlıklara dikkat etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Gülbaş, önerilerini şöyle sıraladı:

"Tütün ürünlerinden uzak durulmalı, pasif içicilik dahil zararlı çevresel maruziyetlerden kaçınılmalı. Hekimin önerdiği aşılar düzenli olarak yaptırılmalı. İlaçlar doğru teknikle ve düzenli kullanılmalı. Dengeli ve yeterli beslenmeye özen gösterilmeli. Hekimin uygun gördüğü ölçüde fiziksel olarak aktif kalınmalı. Göğüs hastalıkları uzmanının önerdiği aralıklarla düzenli kontroller sürdürülmeli."

'DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN ERKEN TANI VE TEDAVİ'

18 Kasım Dünya KOAH Günü'nün 'Daha İyi Bir Yaşam İçin Erken Tanı ve Tedavi' teması, KOAH'ta erken tanının, hastalığa uygun ve etkili tedaviye zamanında başlanmasının ve risk faktörlerinden korunmanın önemine dikkat çekiyor. KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülbaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Erken tanı, doğru tedavi, risk faktörlerinden korunma ve düzenli hekim takibiyle KOAH hastalığının ilerlemesi ve alevlenme riski yönetilebilir, hastaların yaşam kalitesi artırılabilir. Hastalığın erken dönemde tanınması ve uygun tedaviye zamanında başlanması hayati önem taşır. Nefes darlığı, uzun süreli öksürük ve balgam gibi belirtiler göz ardı edilmemeli; erken değerlendirme için sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı