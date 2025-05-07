Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde 2 bin karaciğer nakli gerçekleştirildi

MEMORİAL Bahçelievler Hastanesi'nde 13 yılda 1656'sı yetişkin, 344'ü çocuk olmak üzere 2 bin karaciğer nakli gerçekleştirildi. Nakiller sayesinde yaşları 2,5 aylık bebekten 80 yaşındaki hastalara kadar 2 bin kişi sağlığına kavuştu. Bu başarıyı kutlamak amacıyla hastanede görevli doktorlar ve hastalar bir araya geldi. Kutlama töreninde konuşan Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, "13 yılda 2 bin karaciğer naklini gerçekleştirdik. Bu, hem bizim için hem de dünya genelinde çok önemli bir rakam. Yılda ortalama 200 karaciğer nakli yaparak, Avrupa'da en fazla nakil gerçekleştiren merkez konumundayız. Nakil ihtiyacı giderek artıyor. Ancak yeterli kadavradan organ bağışı olmadığı için Türkiye'de daha çok canlı vericili karaciğer nakilleri yapıyoruz. Umarım kadavradan organ bağışı da artar. Çünkü ülkemizde en büyük sorunlardan biri, yeterli organ bağışının olmaması" dedi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde, 13 yılda gerçekleşen 2 bin karaciğer naklini kutlamak amacıyla hastane doktorları ve nakil gerçekleştirilen hastalar bir araya geldi. 1656'sı yetişkin, 344'ü çocuk olmak üzere 2 bin karaciğer nakli gerçekleşti. Törene ekibin ameliyat ettiği ilk hasta ile 2000'inci ameliyatı olan hastalar katılarak hep birlikte pasta kesti.

'ORGAN NAKLİ AMELİYATLARINDA DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ BİR YERDEYİZ'

Memorial Bahçelievler ve Şişli Hastaneleri Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, "13 yılda 2 bin karaciğer naklini gerçekleştirdik. Bu, hem bizim için hem de dünya genelinde çok önemli bir rakam. Yılda ortalama 200 karaciğer nakli yaparak Avrupa'da en fazla nakil gerçekleştiren merkez konumundayız. Nakil ihtiyacı giderek artıyor. Ancak yeterli kadavradan organ bağışı olmadığı için Türkiye'de daha çok canlı vericili karaciğer nakilleri yapıyoruz. Umarım kadavradan organ bağışı da artar. Çünkü ülkemizde en büyük sorunlardan biri, yeterli organ bağışının olmaması. Zor ve karmaşık ameliyatlar olsa da, canlı ameliyatlarda çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dünya çapında önemli bir yerdeyiz. Robotik donanımla ameliyatlar yapıyor, her türlü karmaşık vakaya müdahale edebiliyoruz. 3-4 kiloluk bebeklerden 75-80 yaşındaki erişkinlere kadar her yaş grubuna karaciğer nakli hizmeti veriyoruz. Yurt dışından, özellikle Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen birçok hastamız var. Bu alanda çok güçlü bir konumdayız. Dilerim ki bu çalışmalarımız daha da artar ve daha çok insanımıza başarılı sonuçlarla hizmet ederiz" dedi.

'SAĞLIKLI ORGANLARINIZI KORUYUN'

Organ bağışının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Polat, "2011'de başladığımız bu serüven, istikrarlı ve başarılı bir şekilde çok güzel bir noktaya geldi. Sağlam bir ekibimiz ve güçlü bir hastane altyapımız var. Bu başarı, bir ekip çalışmasının ürünü. Karaciğer nakli, yalnızca bir ameliyat değil; öncesi ve sonrası ile oldukça karmaşık bir süreç. Bu nedenle ekip ruhu çok önemli. Organ nakli, hayat kurtaran çok önemli bir tedavi yöntemidir. Ne yazık ki karaciğeri iflas eden hastaları başka hiçbir yöntemle yaşatamıyoruz. Bu yüzden organ bağışı çok önemli. Nakil yaptığımız hastaların hala sağlıklı olması, bizi hatırlamaları ve bizimle iletişimde olmaları bizi çok mutlu ediyor, motive ediyor. Ekip olarak başarımızın en büyük sırrı da işimizi severek ve isteyerek yapmamız" diye konuştu.

'NAKİL BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLUN'

Prof Dr K. Yalçın Polat'ın Memorial'da gerçekleştirdiği ilk karaciğer nakli ile yeni yaşamına başlayan İlkay Bulut, "İlk 17 yaşında hastalandım. Hepatit B'ye bağlı siroz teşhisi kondu. Uzun yıllar boyunca çok acı çektim. İlaç tedavisi gördüm ama ne yazık ki yanıt alamadım. Yıllar sonra Yalçın Hocam ve ekibiyle yollarımız kesişti. Nakil sonrası kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Şimdi çok iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Sağlığım düzeldi ve hayatım tamamen değişti. Çalışabiliyorum, evimin işlerini yapabiliyorum. Eskiden hiçbir şey yapamıyordum, sürekli halsizdim. Ama nakilden sonra her şey değişti. 17 yaşında hastalığı ilk fark ettiğimizde sürekli kusuyordum. Ailem beni hastaneye götürdü. Orada sarılık geçirdiğimi öğrendik. Hastanede 2-3 ay yattım. Doktorum 6 ay dinlenmemi söyledi ama ben gençliğin de etkisiyle pek dikkat etmedim. Belki o dönemde uyarılara dikkat etseydim, bugün farklı olabilirdi. Hastalık siroza döndü ve sonrasında çok zor zamanlar geçirdim. Kanamalar geçirdim, sürekli acı içindeydim. Herkesin bu hastalığa karşı dikkatli olmasını isterim. Lütfen daha duyarlı olun, hala nakil bekleyen birçok genç var. Onlara umut olun. Çünkü ben de bir zamanlar sadece umutla bekliyordum. Şanslıydım ki 2,5 ay içinde kadavradan karaciğer çıktı. Ama sırada çok fazla kişi var. Ne zaman, kimin neye ihtiyacı olacağı belli değil. Eğer bir gün verici olabilecek durumdaysam, ben de birine can olmak isterim" dedi.

'SAĞLIĞIMA DAHA ÇOK DİKKAT EDEREK DAHA GÜZEL GÜNLERE ULAŞACAĞIM'

Ekibin 2000'inci karaciğer nakli ile sağlığına kavuşan Halil Tosun, "14-15 yıl gibi uzun bir zamanın ardından hastalığım ilerledi. Sonrasında farklı rahatsızlıklar da ortaya çıkınca, karaciğer nakli olmam gerekti. Ağrılarım artmaya başlamıştı, sağlık durumum da kötüye gidiyordu. Bu yüzden hocalar nakil yapılmasına karar verdi. Kararı verdikten sonra nakil gerçekleşti. Kardeşimden karaciğer nakli oldum, sağ olsun Allah ondan razı olsun. Şu anda nakilden yaklaşık iki hafta geçti, çok şükür iyiyim. Böyle bir ortamda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada çok güzel bir ekip ve harika bir ortam var. Bu süreç ardında çok zor günler bıraktı. İnşallah bundan sonra sağlığıma daha çok dikkat ederek daha güzel günlere ulaşacağım" diye konuştu.

'KARDEŞİME KARACİĞERİMİ VERMEK İÇİN BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM'

Ağabeyine karaciğerinin bir parçasını veren Ali Tosun ise " İnsanın kardeşi acı çektiğinde kendisi de çekiyor. Aynı acıyı annen baban da yaşıyor. Karaciğerimi vermek için hiç tereddüttüm olmadı. Diğer kardeşimin karaciğer değerlerinin sınırda olduğunu gördük. Benim sonuçlarım daha iyi çıktığı için ben verdim. Bir hafta, on gün içinde ameliyat olduk ve daha sonra da çıktık. Şu an ikimiz de iyiyiz" ifadelerini kullandı.