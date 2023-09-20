MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı Devam Ediyor

AVRUPA Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı 3'üncü gününde devam ediyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Bu tür tatbikatları çok önemsiyoruz. MODEX Tatbikatı da hem personellerimiz açısından hem de kurumlarımız açısından ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulması büyük bir tecrübe kazanılmasına sebep olacak" dedi.

Tatbikat, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) ve katılımcı ülkelerce gerçekleştiriliyor. Tatbikatla afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleri ile ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik, trafik, barınma faaliyetleri kapsamında koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanıyor. Tatbikata Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya katılıyor. Tatbikatta toplam 2 bin 446 personel ve 202 araç yer alıyor. Tatbikat kapsamında kentin çeşitli noktalarında meydana gelen çeşitli kaza ve patlamalarda yaralananlar sahra hastanelerinde tedavi altına alınıyor.

Tatbikatın 3'üncü gününde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, AB Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vımpari, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Direktörü Hanna Jahns, ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla 'MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı' komuta merkezinde incelemelerde bulundu.

'BU TÜR TATBİKATLARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Çanakkale'de önemli bir faaliyet için bir araya geldiklerini söyleyen Vali Aktaş, "18 Eylül'den itibaren başlayan bir tatbikat ilimizde icra ediliyor. 22 Eylül'e kadar Sağlık Bakanlığı'mızın koordinesinde, AFAD Başkanlığımızın da büyük destekleriyle beraber ilimizin değişik lokasyonlarında yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin 500 personelle yürütülen bir tatbikattayız. Başta dost ve kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere 7 yabancı ülkeden hem personel hem kara aracı hem de hava aracının katılımıyla yürütülen uluslararası bir tatbikat. En son 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle yaşadığımız bir acı deprem tecrübemiz var. Devletimiz uzun yıllar yaptığı gerek altyapı, gerek mevzuat hazırlıklarıyla, gerek kurumsal kapasitenin artırılmasıyla birçok ülkenin altından kalkamayacağı bu depremde hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm bakanlarımız, AFAD yetkililerimiz, faaliyet planında görevli tüm kurumlar ilk dakikadan itibaren halkımızın yaraları sarılmaya başlamıştır. Bu tür tatbikatlar, deprem bölgesi olan ülkemizde sadece deprem bölgesinde de kalmayan, son yıllardaki iklim değişikliğiyle birlikte sık sık yaşadığımız sel, su baskını, yangınlar gibi doğal afetlerde hazırlıklı olmamız gerektiğini ortaya koymakta. Bu tür tatbikatları çok önemsiyoruz. MODEX Tatbikatı da hem personellerimiz açısından hem de kurumlarımız açısından ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulması büyük bir tecrübe kazanılmasına sebep olacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Direktörü Hanna Jahns da yönetici olarak ilk kez bir tatbikata katıldığını ve Çanakkale'de olmaktan onur duyduğunu söyledi. Jahns, "Sağlık Bakanlığı'na, AFAD'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. AB'den ortaklarımız var. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi adına büyük emek harcıyorlar. Gerek laboratuvarları gerekse hastaneleri gördük. Bütün tatbikatı gözlemleme şansı bulduk. Afetler her zaman hayatımızın bir parçası. Bizler bunu biliyoruz. Geçenlerde bu bölgede bir orman yangını olmuş. Hazırlıklı olmanın öneminin altını çizmek istiyorum. Bizim desteklediğimiz ruh budur. Birlikteliğin, birbirine yardım etmenin ruhunu destekliyoruz. Türkiye verimli, aktif ve sürekli ihtiyaç olduğu durumlarda yardım sağlayan bir ülke. Bizler bunun farkındayız. Şu anda aktif olarak Libya'da çalışmaları sürdürüyor. Bunun yanında biz de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE AFET KORUMA MEKANİZMASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜYE'

Türkiye'nin yaşadığı Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Avrupa Birliği Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vımpari ise "Depremin hala sizin, bizim kalbimizde de üzüntüsü taze. O yüzden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına, kendi adıma yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük deprem için geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu büyük bir afetti. Bizim burada yaptığımız tatbikatın, faaliyetin önemini gösteriyor. O yüzden Avrupa Birliği ülkeler depremden sonra Türkiye'ye geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da koordinasyon etti. Aynı zamanda Türkiye bu deprem çok taze olmasına rağmen Libya'ya da yardım ediyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak bunun için çok minnettarız. Türkiye afet koruma mekanizmasında çok önemli, çok deneyimli, çok tecrübeli, kıymetli bir üye" diye konuştu.