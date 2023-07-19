Köpek balığı görüntüleri aslında gagalı kılıç ya da marlin balığı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medyada paylaşılan 'köpek balığı' görüntülerindeki türlerin aslında gagalı kılıç ya da marlin balığı olduğu ortaya çıktı. Dr. Erhan Irmak, Ege ve Akdeniz'de köpek balıklarının popülasyonunun azaldığını belirtti ve avcılık baskısının neden olduğunu söyledi.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Erhan Irmak, sosyal medyadan 'köpek balığı' adı altında paylaşılan görüntülerdeki türlerin gagalı kılıç ya da marlin balığı olduğunu belirtti. Bu türlerin sırt ve kuyruk yüzgeçlerinin suyun dışına çıkması ile köpek balığına benzetildiğini kaydeden Dr. Irmak, Ege ve Akdeniz'de köpek balıklarına ilişkin bir artışın olmadığını, aksine avcılık baskısı nedeniyle popülasyonlarının azaldığını söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, son dönemlerde Ege ve Akdeniz'de köpek balıklarıyla ilgili bir artışın söz konusu olmadığını söyledi. Dr. Irmak, özellikle sosyal medyada karşımıza çıkan köpek balığı olduğu öne sürülen türlerin gagalı kılıç ya da Akdeniz mızrak balığı adı verilen marlin balığına benzer türler olduğunu kaydetti. Bu türlerin sırt ve kuyruk yüzgeçlerinin suyun dışına çıkmasıyla bir köpek balığına benzetildiğini dile getiren Dr. Irmak, Onlar, gagalı kılıç ya da Akdeniz mızrak balığı dediğimiz belki belgesellerde gördüğünüz marlin balığına benzer türlerdir. Genelde yüzeye çok yakın yüzdükleri için sırt ve kuyruk yüzgeci suyun dışına çıkarak adeta bir köpek balığı yüzüyormuş izlenimini verir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasından sonra bunlar ilgi uyandıran konular oldu. Bu paylaşımlardaki canlıların çoğu köpek balığı da değil. Bunun yanında amatör avcıların tesadüfen yakalamış olduğu bazı köpek balığı türlerini paylaşması, bunların aynı balık olmasına rağmen birden fazla kez paylaşılması da sayılarının artmış olduğu algısına neden oluyor dedi.

'KÖPEK BALIKLARININ POPÜLASYONUNDA ÇÖKÜŞ VAR'

Köpek balığı popülasyonunda büyük bir düşüş yaşandığını belirten Dr. Irmak, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yapılan avcılığın bu düşüşe neden olduğunu söyledi. Köpek balıklarının korunmasına yönelik bakanlığın bazı tedbirler aldığını anlatan Dr. Irmak, Özellikle yavrulama sayılarının düşük olduğu türler için Akdeniz'de büyük sıkıntı var. Akdeniz'in çevresindeki 22-23 ülke tarafından sürekli avcılık yapıldığı için köpek balıklarının üzerinde av baskısı oluşuyor. Bu türleri avlamak istemesek de kaza ile yakalanıyorlar ve maalesef popülasyonları etkileniyor. Yıldan yıla azalma olacağını öngörebiliriz. Ticari balık avcılığı bu şekilde devam ettiği sürece, köpek balığı popülasyonlarında azalma sürecektir. Bakanlığın köpekbalıklarını korumaya yönelik çalışması olsa da avlanma şeklinden dolayı bu balıklar istemsiz olarak yakalanmaya devam edecek diye konuştu.

KÖPEK BALIKLARINI KURUTUP, SERGİLİYORLAR

Türkiye'de 30'un üzerinde köpek balığı türünün bulunduğunu söyleyen Dr. Irmak, bu türlerin derinlerde, değişik boyutlarda ve farklı ekolojik isteklere sahip ortamlarda yaşadığını belirtti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesindeki Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde bazı köpek balığı türlerinin kurutularak sergilendiğini kaydeden Dr. Irmak, Koleksiyon merkezimiz köpek balığı çeşitliliği açısından oldukça zengin. Sergilenmeyenler ile birlikte 20'nin üzerinde tür var. Burada gördüğünüz sergimizdeki en büyük tür; boz camgöz dediğimiz derin sularda yaşayan türdür. Genelde haberlere konu olan bu türdür. Aynı zamanda 'Jaws' filminin başrol oyuncusu beyaz köpek balığının yavrusu var. Buradaki 1,6 metre uzunluğa sahip. Erişkin boydakiler, 6 metre boya kadar ulaşabiliyor. Bizim sularımızda tehlike oluşturabilecek yegane tür budur. Ancak popülasyonları çok düştüğü için böyle bir tehdit söz konusu değildir dedi.