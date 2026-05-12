Kısırlık tedavisinde yeni umut: Yeni teknoloji yapay zekayla sperm buluyor

Yapay zeka destekli yeni bir teknoloji, yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan çiftlere bir şans daha tanıyor. Teknoloji kısır erkeklerdeki sperm hücrelerini bulmaya yardımcı oluyor.

Kasım 2025'in başlarında, Penelope ABD'nin New Jersey eyaletinde işten eve dönerken bir telefon aldı. Arayan doktoruydu ve uzun zamandır beklediği haberi veriyordu.

İki buçuk yıl süren acı dolu denemelerin ardından Penelope ve kocası Samuel sonunda hamilelik haberini almıştı.

Penelope'in kocası Samuel, Klinefelter sendromu taşıyordu.

Bu, genellikle yetişkinliğe kadar teşhis edilmeyen, fazladan bir X kromozomuyla doğan erkekleri etkileyen genetik bir hastalık.

Klinefelter sendromlu çoğu insan çok az sperm üretiyor ya da hiç üretmiyor. Bu duruma azospermi deniyor.

Kısırlık sorununa sahip erkeklerin yaklaşık %10'u azospermi yaşıyor.

Sevinç ve şaşkınlık içindeki Penelope, Samuel'in (kimliklerini korumak için isimleri değiştirildi) o akşam eve dönmesini bekledi ve haberi paylaştı.

"Yüzü adeta duygu seliydi" diyor ve devam ediyor:

"Ağladı... Çünkü çok fazla çaba, zaman ve araştırma gerektirmişti. Ve sadece bir embriyomuz vardı ve işe yaradı, çok mutlu olduk."

Hamilelikleri, Columbia Üniversitesi tarafından azospermi hastası erkeklerde sperm izlemek için geliştirilen yeni bir teknik sayesinde mümkün oldu.

Star adı verilen sistem, bu durumdaki erkeklerin sahip olabileceği az sayıdaki "gizli" spermi bulmaya yardımcı olmak için yapay zeka kullanıyor.

Teşhis sonrası kendisine, biyolojik şekilde çocuğa sahip olma şansının %20 olduğu söylenen Samuel, "Korkmuştum. Kendi çocuğuma sahip olamayacağımı düşünmüştüm" diyor.

Kısırlık, dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor ve üreme çağındaki her altı kişiden yaklaşık biri hayatında en az bir kez çocuk sahibi olmakta sorun yaşıyor.

Erkek kısırlığı vakaların %50'si kadarında etkili bir faktörken, erkeklerin %1'i azospermi (sperm yokluğu) sorunu yaşıyor.

Ancak yapay zekanın gizli spermleri bulma gücü, anne baba olmayı düşleyenlere umut verebilir.

'Vakaların yüzde 30'unda sperm bulduk'

Geçen yılın sonunda, beş yıllık bir geliştirme sürecinin ardından, Star sistemi kullanılarak doğan ilk bebek, neredeyse yirmi yıldır kısırlıkla mücadele eden bir çiftin sonunda çocuk sahibi olmasını sağladı.

Columbia Üniversitesi Kısırlık Merkezi direktörü Zev Williams ve ekibi bu anı çok iyi hatırlıyor.

"Herkes sevinçten zıplıyordu. Emek verilen tüm çabanın karşılığının bu kadar harika ve özel bir şey olduğu çok az şey var. Şimdi bir kız bebeğimiz var ve umarım, Tanrı'nın izniyle, çok daha fazla bebeğimiz olacak."

İlk Star bebeğinin doğumundan bu yana, teknoloji doğurganlık merkezinde düzenli olarak kullanılıyor ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce kişinin bulunduğu bir bekleme listesi var.

Williams teknolojiyi kullanan son 175 hastada vakaların yaklaşık %30'unda sperm bulduklarını söylüyor. Bunlar, kendi spermlerini kullanarak bebek sahibi olma şanslarının olmadığı söylenen kişilerdi.

Williams'a göre, daha ileri testlerde Star sistemi, eğitimli bir teknisyen tarafından yapılan aramaya kıyasla 40 kat daha fazla sperm tespit etti.

Genellikle bir meni örneğinde mililitre başına on milyonlarca sperm bulunuyor.

Bir örnekten alınan küçük bir damla mikroskop altında incelenerek sperm sayısı tahmin edilirken spermlerin hareketli ve sağlıklı olup olmadığına da bakılıyor.

Ancak azospermi örneklerinde yalnızca tek bir sperm bulunabiliyor, hatta bazı hallerde hiç sperm olmayabiliyor. Numuneyi tek tek, minik damlalar halinde elemek pratik değil.

Yıldızlardan ilham aldı

Williams, 2020'de yapay zekanın gökyüzündeki yeni yıldızları bulmak için kullanıldığını okuduktan sonra Star sistemi fikrini geliştirdi.

Modern teleskoplar, karanlık gökyüzünden muazzam miktarda veri topluyor ve bu verileri incelemek insan astronomlar için imkansız. Ancak algoritmalar kullanılarak bu iş dakikalar içinde yapılabiliyor.

Williams, "Gökyüzünün görüntüsü, aradığımız şeye ve spermlerinin olmadığı söylenen erkeklerde gördüklerimize çok benziyordu" diyor.

Bu tür teknolojilerin spermleri aynı şekilde tanımlamak ve izole etmek için uygulanmasının mümkün olup olmadığını düşünmeye başladı.

Kendisi ve ekibi, zaten numuneyi taramak için yüksek güçlü bir görüntüleme teknolojisi kullanıyordu. Zorluk, bulunabilecek herhangi bir spermi tespit etmek ve çıkarmak için saniyede yüzlerce görüntüyü gerçek zamanlı analiz etmekti.

Williams ve meslektaşları, insan saçı kadar ince bir dizi kanalla işlenmiş cam veya polimerden oluşan mikroakışkan çipler kullanıyor. Sperm örneği daha sonra içinden akıyor ve görüntüleyici tarafından taranabiliyor.

Bir makine öğrenme algoritması, görüntülerdeki sperm hücrelerini gerçek zamanlı olarak tespit ederek, yok edilmemelerini sağlayacak şekilde mümkün olduğunca nazikçe izole edilmelerini sağlıyor.

Williams, "Örnek akarken, saniyede 300 görüntü alıyoruz" diyor ve devam ediyor:

"Gördüğümüz şeylerin çoğu sadece kalıntı ve parçacıklar. Boş bir sıvı gibi değil. Ve tüm bu diğer kalıntı ve hücre parçacıklar denizinde gerçekten nadir spermi bulmaya çalışıyorsunuz."

Williams, Star yönteminin %100 hassasiyet oranına ulaştığını, yani bir örnekte tek bir sperm varsa bile bulabilme yeteneğine sahip olduğunu söylüyor:

"Daha önce göremediğimiz bir şeyi buluyoruz."

Robotik bir sistem daha sonra sperm hücresini veya hücrelerini bulunduktan sonraki milisaniyeler içinde çıkarıyor.

Williams, mikroakışkan çip üzerindeki robotik sistemin, sperm içeren sıvının o minik parçasını ayıkladığını anlatıyor:

"Sonuç olarak, içinde sperm olmayan meni sıvısıyla dolu bir tüp ve içinde sperm bulunan minik bir damla elde ediyorsunuz."

Samuel'in vakasında, ek bir zorluk ve Star sistemi için bir ilk de vardı.

Klinefelter sendromu taşıyan erkeklerde, boşalmayla açığa çıkan menide sperm bulunmuyor, bu nedenle sperm bulmak için ürologların testise girmesi gerekiyor.

Samuel, bu ameliyata hazırlık için dokuz ay boyunca hormon tedavisi gördü. Alınan örnek daha sonra inceleme için Columbia'daki Williams'ın ekibine gönderildi.

Prosedürü denetleyen Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi'nin tıp ve laboratuvar direktörü Eric Forman, "Ameliyattan alınan doku, Star sisteminden geçirilebilmesi için işlenmek üzere androloji laboratuvarımıza taşındı" diyor.

Aynı zamanda Penelope'nin yumurta toplama işlemi de yapılıyordu. Taze sperm örneği genellikle aynı gün alınıyor çünkü bu döllenme şansını en üst düzeye çıkarıyor.

Zamana karşı yarışıyorlardı.

Star, Samuel'in örneğinden sekiz spermi izole etmeyi başardı ve bunlar da Penelope'nin yumurtalarına enjekte edildi. Bunlardan biri, embriyonun daha gelişmiş bir aşaması olan tam bir blastosiste dönüştü.

Star'ın sayesinde doğacak ilk erkek bebek olması muhtemel çocuklarının Temmuz sonunda dünyaya gelmesi bekleniyor.

Bu, ulaşacaklarına asla emin olmadıkları bir noktaydı.

Penelope, "Özellikle hareketleri hissettiğim için her şey cidden gerçek gibi gelmeye başladı. Taramamızı yaptırdık ve her şey çok iyi görünüyor" diyor.

Hangi tedavilerde kullanılıyor?

Nadir sperm hücrelerini bulmak, yapay zekanın doğurganlık tedavisinde sonuçları iyileştirmek için kullanıldığı tek yol değil.

Örneğin, yumurtalıkların birden fazla yumurta üretmesine yardımcı olan tüp bebek tedavisinde önemli bir süreç olan yumurtalık uyarımında, makine öğrenimi, gonadotropin hormonunun daha kişiselleştirilmiş bir dozunun hesaplanmasına olanak tanıyor. Bu arada, derin öğrenme araçları, daha doğru ve yaşayabilir gamet ve embriyo seçiminde yardımcı oluyor.

Ancak uzmanlar uzun vadeli sonuçları değerlendirmek için, daha büyük ölçekli klinik çalışmalara ve hassas tıbbi verilerin nasıl ele alınacağı, gizlilik, hesap verebilirlik ve mülkiyetle ilgili anlaşmazlıklar konusunda netliğe ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir.

Ayrıca, yapay zeka yenilikleriyle birlikte gelen mutlu son vaadindeki aşırılıklar konusunda da endişeler var.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden kadın doğum profesörü Siobhan Quenby, "Uzun doğurganlık yolculukları geçiren çiftler, hamile kalmakta umutsuzluğa kapılabilir ve kanıtlanmamış, pahalı tedavilere karşı savunmasız kalabilirler" diyor.

"Gelişmiş görüntüleme, mühendislik ve yapay zekanın, erkek kısırlığı için yeni bir çözüm geliştirmek üzere bir araya getirilmesi çok heyecan verici" diye de ekliyor:

"Başarılı bir gebelik önemli bir başlangıç. Ancak, bu yeni tedavinin değerinin tam olarak değerlendirilebilmesi için daha fazla hasta üzerinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç var."

Ancak Samuel için, bu yapay zeka destekli tekniğin kendisinin ve eşinin gelecekte tekrar aile kurmalarına yardımcı olma ihtimali çok cazip.

"Elbette, şimdi açgözlü davranıyoruz ve gelecekte bir çocuk daha istiyoruz, ancak bu, tekrar geçmek zorunda kalacağımız yol çünkü yumurtalardan başka bir şeyimiz yok" diyor.

Ama aynı zamanda, daha önce hiç umutları yokken şimdi umutları olduğunu da söylüyor.