Kırklareli'nde kadınlar pilatesle zinde kalıyor

Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezinde yürütülen ücretsiz pilates eğitimleriyle kadınlar hem zinde kalıyor hem de kas-iskelet sistemi sağlıklarını koruyor.

Merkezde görev yapan fizyoterapistler öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla, kadınların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve fiziksel aktivitelerini artırması hedefleniyor.

Fizyoterapi hizmetleri kapsamında bel ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara kişiye özel egzersiz planları hazırlanıyor.

Fizyoterapist Nilgün Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla ücretsiz hizmet veren kurumlar olduğunu söyledi.

Merkezdeki fizyoterapi hizmetleri kapsamında kas-iskelet sistemi problemleri, bel ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları veya kronik rahatsızlıklarla başvuran kişilerin değerlendirildiğini ve ihtiyaçlarına yönelik planlamalar yapıldığını belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız yalnızca bir sağlık sorunuyla mücadele etmek değil, kişilerin günlük yaşamlarını daha aktif geçirmelerini, doğru hareket etmeyi öğrenmelerini ve bunu bir yaşam biçimi haline getirerek sağlıkla yaş almalarını sağlamak. Bu amaçla kurumumuzda uygun kişilerle grup pilates egzersizleri de gerçekleştiriyoruz.

Pilates, doğru nefes almayı, vücut farkındalığını, kasların doğru dizilimini, esnekliğini ve dengesini destekleyen terapötik (iyileştirici) bir egzersiz yöntemidir. Grup çalışmalarımızda her bireyin fiziksel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak güvenli ve kontrollü egzersizler yapıyoruz."

-"Küçük adımla başlanmalı"

Merkezde yılda yaklaşık 150 kişiyle pilates egzersizleri gerçekleştirdiklerini ve bu sayının artarak devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Pehlivan, "Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki fizyoterapi hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, aile hekimleri aracılığıyla veya MHRS üzerinden randevu alarak bizlerle görüşebilirler. Sağlıklı yaşam için düzenli ama küçük adımlar yeterlidir. Sağlıklı, hareketli ve kaliteli bir yaşam için Sağlıklı Hayat Merkezleri olarak yanınızdayız." dedi.

"Doğru nefes alıp vermeyi keşfettim"

Bir arkadaşının tavsiyesiyle merkeze başvurduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Nurten Altındil ise daha önce boyun ve bacak tutulmaları yaşadığını ve en ufak bir ağrıda hemen kas gevşetici veya ağrı kesici ilaçlara yöneldiğini ifade etti.

Pilatese başladıktan sonra hayatında pek çok şeyin değiştiğini belirten Altındil, "Daha önce ev işleriyle uğraştığım için kendimi zaten hareketli sanıyordum ve spora ihtiyacım olmadığını düşünüyordum. Ancak ev işiyle sporun çok farklı olduğunu burada öğrendim. Pilatese başladığımdan beri neredeyse hiç ilaç kullanmıyorum. Boynum ağrıdığında artık ilaç almak yerine doğru egzersizlerle o ağrıdan kurtulmayı öğrendim. Doğru nefes alıp vermeyi, vücudumuzu doğru hareket ettirmeyi burada keşfettim."

Merkezde aldığı eğitimleri evinde de sürdürdüğünü ve çocuklarıyla birlikte uyguladığını anlatan Altındil, tüm kadınları spor yapmaya davet etti.

"Yeni bir sayfa açtım"

Fatma Savcı ise pilatesle yaşamında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Merkezde doğru hareket etmeyi öğrendiğini anlatan Savcı, sporla bel ağrısının da geçtiğini vurguladı.

Spor yapmanın çok güzel olduğunu dile getiren Savcı, "Burada fizyoterapi eşliğinde hareketlerin nasıl yapılacağını, nasıl duracağımızı ve nereden nasıl nefes alacağımızı öğrendik. Bel ağrılarım nedeniyle ameliyatı bile düşünüyordum ancak 6 aydır ne bir ağrı hissediyorum ne de hareket kısıtlanması yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA