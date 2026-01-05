Kilo vermek neden bazı insanlar için daha zordur?

"Şişman insanların tek yapması gereken kendilerini kontrol etmek."

"Bu kişisel sorumluluk meselesi."

"Çok basit, sadece daha az yiyin."

Bunlar, geçen yıl zayıflama iğneleri hakkında yazdığım bir makalenin altına okuyucular tarafından gönderilen 1946 yorumdan bazılarıydı.

Obezitenin sadece bir irade meselesi olduğu fikri, bazı tıp uzmanları da dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından benimseniyor.

Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan ve İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'deki insanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kişiden sekizi obezitenin yalnızca yaşam tarzı tercihleriyle tamamen önlenebileceğini söyledi.

Ancak 20 yıldır obez ve aşırı kilolu hastalarla çalışan bir diyetisyen olan Bini Suresh, bu fikir karşısında çileden çıkmış durumda.

Ona göre bu, resmin yalnızca bir kısmı.

"Sıklıkla motivasyonu yüksek, bilgili ve tutarlı bir şekilde çabalayan ancak yine de kilo ile mücadele eden hastalar görüyorum."

WeightWatchers'ın tıbbi direktörü Dr. Kim Boyd, "'İrade' ve 'özdenetim' gibi terimler yanlış kelimelerdir" diyor:

"Onlarca yıldır insanlara daha az yemeleri ve daha fazla hareket etmeleri söylendi ve kilo verecekleri söylendi. Ancak obezite çok daha karmaşık bir durum."

Kendisi ve konuştuğum diğer uzmanlar, bir kişinin obez olmasının sayısız nedeni olabileceğini ve bunlardan bazılarının henüz tam olarak anlaşılamadığını öne sürüyor. Ancak açık olan şey, bu konuda herkesin eşit "yarışmadığı".

İngiltere'de hükümet bunun üstesinden gelmek için bazı düzenlemelere başvurdu.

En son adım, atıştırmalık yiyecek reklamlarının televizyonda akşam 9'dan önce ve internette tamamen yasaklanması oldu. Bu adım bugün yürürlüğe giriyor.

Yine de pek çok kişi bunun da İngiltere'de her dört yetişkinden birini etkileyen obezite sorunuyla mücadelede sınırlı etkisi olacağını düşünüyor.

Biyolojiyle mücadele

Şiddetli obezite ve ilgili endokrin bozuklukları olan hastaları tedavi eden danışman endokrinolog Prof. Sadaf Farooqi, "İnsanların aldıkları kilo genlerinden önemli ölçüde etkileniyor" diyor.

Bazı genlerin, mide tarafından beyne gönderilen sinyallere yanıt olarak açlık ve tokluğu düzenleyen beyin yollarını etkilediğini söylüyor.

"Bu genlerdeki varyantlar veya değişiklikler obezite hastalarında bulunur, bu da daha aç hissettikleri ve yemekten sonra tok hissetme olasılıklarının daha düşük olduğu anlamına gelir."

Bu genlerin belki de en önemlisi MC4R geni. Aşırı yemeyi teşvik eden ve daha az tok hissetmemizi getiren bu gendeki mutasyon, küresel nüfusun yaklaşık beşte biri tarafından taşınıyor.

Prof. Farooqi, "Diğer genler metabolizmayı, yani ne kadar hızlı enerji yaktığımızı etkiliyor" diye ekliyor.

"Bu, bazılarının aynı miktarda yemek yiyerek diğer insanlara göre daha fazla kilo alacağı ve yağ depolayacağı ya da egzersiz yaptıklarında daha az kalori yakacakları anlamına gelir."

Kilo üzerinde etkisi olan binlerce gen olabileceğini ve bunlardan sadece 30 ila 40'ı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğumuzu tahmin ediyor.

İradenin sınırları

Ancak bu bile hikâyenin sadece bir kısmı.

Cerrah ve Why We Eat Too Much (Neden Çok Fazla Yeriz?) kitabının yazarı Andrew Jenkinson, sağlıklı bir kilo olup olmadığına bakılmaksızın herkesin metabolizmasının "doğru kilo" olarak belirlediği bir kilo aralığı olduğunu söylüyor.

Bu, ağırlık noktası teorisi olarak biliniyor.

"Bu [belirlenen ağırlık] genetik faktörlerin yanı sıra yemek ortamınız, stres ortamınız ve uyku ortamınız gibi diğer faktörler tarafından da belirlenir."

Bu da vücut ağırlığının bir termostat gibi olduğu anlamına gelir. Vücudunuz tercih edilen aralığı korumayı amaçlar. Bu teoriye göre, kilo bu "ayar noktasının" altına düşerse, açlık artar ve metabolizma yavaşlar, tıpkı bir termostatın çok soğuk olduğunda ısıyı artırması gibi.

Dr. Jenkinson'a göre, bunu irade gücüyle değiştirmek çok zordur.

Bu aynı zamanda bazı katı diyetlerin zararlarını da açıklayabilir. "Örneğin, 90 kiloysanız ve beyniniz 90 kilo olmanızı istiyorsa fakat bu size fazla geliyorsa, düşük kalorili bir diyete girip 10 kilo kaybederseniz, vücudunuzun buna tepkisi açlıktan ölmekle aynı olacaktır" diyor.

Jenkinson "Doymak bilmez bir iştah, yiyecek arama davranışı ve düşük bir metabolizma tepkisi verecektir" diye ekliyor. "Bu iştah sinyalleri son derece güçlüdür. Susuzluk sinyali kadar güçlüdürler, hayatta kalmamıza yardımcı olmak için çalışırlar. Doymak bilmez bir iştah, görmezden gelinmesi gerçekten çok zor bir şeydir."

Bunun arkasındaki bilime gelince, Dr. Jenkinson yağ hücreleri tarafından üretilen bir hormon olan leptinin rolüne işaret ediyor. "Temel olarak kilo ayar noktanızı kontrol eden beynin bir parçası olan hipotalamusa, vücudun ne kadar enerji depoladığını söylemek için bir sinyal verme görevi görür.

"Hipotalamus leptin seviyesine bakacak ve eğer çok fazla enerji veya çok fazla yağ depoladığımızı görürse, iştahımızı azaltarak ve metabolizmamızı artırarak davranışımızı otomatik olarak değiştirecektir."

En azından leptin bu şekilde çalışmalıdır. Fakat uzmanlar bunun çoğu zaman başarısız olduğunu söylüyor.

Bunun nedeni leptin sinyalinin insülin ile bir sinyal yolunu paylaşmasıdır. "Dolayısıyla insülin seviyeleri çok yüksekse, leptin sinyalini seyreltir ve beyin aniden ne kadar yağ depolandığını algılayamaz."

İyi haber şu ki, bu ayar noktası sabit değildir. Sürekli yaşam tarzı değişiklikleri, iyileştirilmiş uyku, stres azaltma ve uzun vadeli sağlıklı alışkanlıklar yoluyla kademeli olarak değişebilir.

Bir termostatı sıfırlamak gibi. Zaman içinde, yavaş ve tutarlı ayarlamalar vücudun yeni, daha sağlıklı bir aralığı kabul etmesine yardımcı olabilir.

Aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırılan yetişkinlerin oranı son on yılda istikrarlı bir şekilde arttı. İngiltere'de Sağlık Vakfı'nın 2025 analizi, ülkedeki yetişkinlerin %60'ından fazlasının artık bu kategoriye girdiğini göstermektedir (yaklaşık %28'i obezdir).

Bunun bir nedeni de kalitesiz, yüksek kalorili gıdaların ve özellikle de aşırı işlenmiş gıdaların çokluğu ve satın alınabilirliğidir. Buna fast food ve şekerli içeceklerin agresif pazarlama ve reklamları, büyüyen porsiyon boyutları ve fiziksel aktivite için sınırlı fırsatlar (genellikle kent yaşamı veya zaman baskısı) eklendiğinde obezite için uygun şartlar ortaya çıkmış olur.

Halk sağlığı uzmanları bu durumu obezojenik çevre olarak adlandırıyor; bu terim ilk olarak 1990'larda araştırmacıların artan obezite oranlarını gıda bulunabilirliği, pazarlama ve kentsel tasarım gibi dış faktörlerle ilişkilendirmeye başlamasıyla kullanıldı.

Birçok uzman, bu faktörlerin birlikte aşırı yeme ve hareketsizliğe yönelik sürekli ipuçları ve baskılar yarattığını, yani motivasyonu yüksek bireylerin bile sağlıklı bir kiloyu korumakta zorlandığını savunuyor.

Tüm bunlar aynı zamanda iradenin neden daha yüklü bir terim haline geldiğini de açıklıyor.

Birçok uzman "irade" kelimesine farklı bir açıdan yaklaşıyor.

A Calorie is a Calorie kitabının yazarı Prof. Keith Frayn, 40 yıl önce yaşasalardı bugünkü birçok aşırı kilolu insanın muhtemelen daha zayıf olacağını düşünüyor. "Değişen şey çevredir, iradeleri ya da başka bir şey değil" diyor.

Ama irade kavramını bütünüyle görmezden gelmemek gerektiğini de ekliyor.

Başarılı bir şekilde kilo vermiş ve bu kilo kaybını korumuş kişilerden oluşan geniş veri tabanlarına, örneğin ABD'de 10.000'den fazla katılımcının yer aldığı Ulusal Kilo Kontrol Kayıt Defteri'ne işaret ediyor.

"Bu insanlar hem kilo vermeyi hem de kilolarını korumayı 'zor' olarak tanımlıyor, hatta ikincisi birincisinden daha zor...

"Bu insanlara irade gücünün bununla hiçbir ilgisi olmadığını söyleseniz, oldukça rahatsız olacaklarını tahmin ediyorum."

İrade gücüne gelince, bu her zaman bir şekilde rol oynuyor. Değişen şey,bunun ne ölçüde olduğu.

Suresh'e göre ilk adım, insanları diğer faktörlerin neler olduğu konusunda eğitmek.

"Bu bakış açısı, odağı irade gücüne ilişkin ahlaki bir yargıdan şefkatli, bilimsel olarak bilgilendirilmiş ve nihayetinde uzun vadeli başarı için daha iyi şanslar sunan bir destek sistemine kaydırmaktadır."

Bradford Üniversitesi'nden psikolog Dr. Eleanor Bryant'a göre iradeyi güçlendirmenin yolları da var. "Her zaman sabit değil. Ruh halinizden, ne kadar yorgun olduğunuzdan etkilenir..."

Ancak şöyle diyor: "Gıda konusunda irade kullanmak muhtemelen [hayatın] diğer alanlarından daha zordur."

Bayan Suresh de aynı fikirde olmakla birlikte, insanların iradenin sınırlarını anladıklarında onu kullanma becerilerinin de güçlendiğini söylüyor.

"Bu hastalar mücadelelerinin disiplin eksikliğinden değil biyolojiden kaynaklandığını anladıklarında ve yapılandırılmış beslenme, tutarlı öğün düzenleri, psikolojik stratejiler ve gerçekçi hedeflerle desteklendiklerinde, gıda ile olan ilişkileri belirgin bir şekilde iyileşiyor."