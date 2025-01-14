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Kilo verme ameliyatı sonrası et parçaları kusan kadın, az daha ölüyordu

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İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Sofia Alessia, hamilelik sonrası kilo vermek için mide küçültme ameliyatına girdi. Ancak ameliyat sonrası ciddi komplikasyonlar yaşayan Alessia, üç ay boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi. İlk ameliyatta midenin gereğinden fazla alındığını kabul eden özel klinik, çözüm olarak gastrik bypass önerdi.

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Sofia Alessia, kilo vermek için girdiği mide küçültme ameliyatı sonrası hayati tehlike atlattı. Hamilelik sonrası aldığı kilolardan kurtulmak isteyen genç kadın, özel bir klinikte yapılan ameliyatın ardından üç ay boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdi.

31 Ocak 2022'de gerçekleştirilen ameliyat sonrası ciddi komplikasyonlar yaşayan Alessia, sürekli "et parçaları" kusmaya başladı ve hiçbir besin alamaz hale geldi. Taburcu edildikten sadece üç saat sonra durumu ağırlaşınca acilen Blackburn Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada zatürre ve akciğerlerinde kan pıhtıları tespit edilen genç anne, üç hafta yoğun tedavi gördü.

İlk ameliyatta midenin gereğinden fazla alındığını kabul eden özel klinik, çözüm olarak gastrik bypass önerdi. Ancak bu ikinci ameliyat durumu daha da kötüleştirdi ve Alessia'da sepsis gelişti. Ulusal Sağlık Hizmetleri bünyesindeki Worcestershire Royal Hastanesi'ne sevk edilen genç kadının hayatı, doktorların bağırsaklarındaki zımbaları çıkarmasıyla son anda kurtarıldı.

Şu anda dört yaşındaki kızı Alya-Valentina ile evde iyileşme sürecinde olan Alessia, "Her gün bir kabustu. Sonuçta istediğim kiloya ulaştım ama keşke bu kadar acı çekmek zorunda kalmasaydım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kilo verme ameliyatı sonrası et parçaları kusan kadın, az daha ölüyordu

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Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık
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