Kedi Depresyonunda Antidepresan Tedavisi

BURSA'da oturan Çiğdem Akkaya Yener, tekir cinsi kedisi 'Paşa' ile birlikte Sivas'ta yaşayan ailesinin yanına taşındı. Şehir değişikliği nedeniyle stres ve depresyona giren Paşa'ya insanların kullandığı antidepresan ilaçlarıyla tedavi uygulandı. Tedaviye olumlu yanıt veren Paşa, bir süre sonra sağlığına kavuştu.

Bursa'da yaşayan Çiğdem Akkaya Yener, 5 yaşındaki tekir cinsi kedisi 'Paşa' ile birlikte 1 yıl önce Sivas'a taşınma kararı aldı. Sivas'a ailesinin yanına taşınan Yener'n kedisi Paşa, kente geldikten sonra rahatsızlandı. Ev içerisinde geceleri bağırmaya ve çevreye zarar vermeye başlayan Paşa için Yener, 5 ay önce Uzman Veteriner Hekim İbrahim Özmen'e başvurdu. Genel muayenesi yapılan Paşa'nın şehir değişikliği nedeniyle strese ve depresyona girdiği tespit edildi. Paşa için tedaviye başlayan Veteriner Hekim Özmen, insanların tedavisinde uygulanan antidepresan ilaçlarını kullanma kararı aldı. Paşa, belirli miktarda kontrollü bir şekilde uygulanan antideprasan ilaçlarına olumlu yanıt verdi. Bir süre sonra da sağlığına kavuştu.

'DÜZENİ BOZULAN KEDİ STRESE GİRİYOR'

Evcil hayvanların strese girmesine bazı hastalıkların sebep olduğunu söyleyen Uzman Veteriner Hekim İbrahim Özmen, "Onlar da bir birey ve kendilerine ait düzenleri var. Mama, su, kum alışkanlıkları var. Bu düzenin değişmesi onları strese sokabiliyor. Kedilerin istemedikleri bir mama kabını kullanması ya da onlar için zor gelen bir kum kabına girip çıkmaları ya da eve gelen yatılı misafir onların bu düzenlerini bozuyor. Düzenleri bozulduğu için de strese girebiliyorlar. Düzenleri değişmese de onları strese sokan şeyler var. Kedi sahiplerinin psikolojik duygu değişimleri, boşanma, evdeki nüfusun değişimi ya da ikinci bir evcil hayvan alınmasıyla onlar bizim işitmediğimiz frekansları işitiyorlar. Radyasyondan bizden 15 kat daha fazla etkileniyorlar. Wi-Fi stresi artırabiliyor. Kalitesiz mamalar, kişisel alanlarının fazlaca ihlal edilmesi, bütün bunlar kedileri strese sokabiliyor. Strese girdiklerinde genellikle davranış bozuklukları olarak etrafa idrar yapma, tüy dökümü ve kendine bile agresif davranabiliyor. Kuyruğunu ısırıp, kendi tüylerini yolabiliyor. Sahibine saldırıp, eşyalara zarar verip, gece bağırabiliyorlar. Bunlar tabii hayvan sahibinin de yaşam kalitesini düşürüyor" dedi.

'KEDİLERDE DEPRESYON ŞİKAYETLERİ YÜZDE 15 ARTTI'

Kedilerin depresyona girip girmediğini klinikte yaptıklarını kontrollerde teşhis koyduklarını ifade eden Özmen, "Depresyon ve stres klinik olarak teşhisi konulan şeylerdir. Önce tetkikler yapılır, farklı bir durum görünmezse bunun depresyon veya stres olup olmadığını anlıyoruz. Bu durumda bazen bitkisel ürünlerden faydalanıyoruz ama yetmediği noktada beşeride kullanılan antidepresanlardan da yardım alıyoruz. Son dönemde bu çok artmaya başladı. Önceden çok nadir karşılaşıyorduk ama geçtiğimiz yaz gelen hastalarımızın yüzde 15'i depresyon şikayetiyle geldiğini söyleyebiliriz. Geçmişte çok daha azdı ama bu artık giderek artmaya başladı. Bununla baş edilmezse gerçekten organik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Bağışıklık sistemi sürekli olarak baskılanıyor ve hayvan hasta oluyor" diye konuştu.

'GECELERİ UYUYAMIYORDUM'

Paşa'nın sahibi Çiğdem Akkaya Yener ise "Uzun süre gece devam bağırma şikayetlerimiz vardı. Sonrasında birçok tetkik yapıldı. Tetkikler sonrasında herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Sonrasında hekimimiz antidepresan kullanmayı önerdi. Antidepresana başladıktan sonra gerçekten ikimizin de yaşam kalitesi arttı. Çünkü geceleri uyuyamıyordum. Sürekli kedimin bağırmasıyla ben de rahatsız oluyordum. Antidepresan kullandıktan sonra bu sıkıntımız çözüldü. Şu anda böyle bir sıkıntımız kalmadı" dedi.