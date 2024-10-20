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Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler

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Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatılan Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesiyle ilgili skandal bir iddia daha gündeme geldi. Diyaliz hastası eşine ilaç verip, şikayetçi olmasın diye video çektirildiğini anlatan hasta yakını, "Oradaki bir hemşire gözümüzü açtı. Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar dediğini" anlattı.

Türkiye'yi derinden sarsan Yenidoğan çetesi ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Soruşturma kapsamında kapatılan Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesinde ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatıldı. Öte yandan, kapatılan hastanelerde yatan hastaların sevk süreçleri başlatıldı ancak hasta yakınları süreçle ilgili olarak hastane yönetimleri tarafından bilgilendirilmediklerini söyledi.

"KOCAMA İLAÇ VERİP HASTANEDEN MEMNUNUM DEDİRTİP VİDEOSUNU ÇEKTİLER"

Hülya Çelikel isimli hasta yakını, böbrek hastası eşini Esenyurt'ta bulunan REYAP hastanesine getirdiklerini anlatarak, "Eşim burada kötü muamele gördüğünü söyledi ve 'Beni buradan kurtarın' diye feryat etti. Oradaki bir hemşire bizim gözümüzü açtı. 'Sizin ağlamanıza feryadınıza dayanamıyorum evet burada yani REYAP Hastanesinde amcaya çok eziyet yapıyorlar' dedi. Biz de eşimi çıkarmaya karar verdik ve Medilife hastanesine getirdik" ifadelerini kullandı.

"BANA ORADA İLAÇ VERDİLER KAFAM BULANIKTI"

Hastanede bir doktorun eşine ilaç vererek video çektiğini iddia eden Çelikel, "Biz kocamı ambulansa aldık, Medilife hastanesine getirdik. Sonra kendine gelmeye başlayınca bana 'bana orada ilaç verdiler benim kafam bulanıktı' dedi. Kocamı videoya çekmişler. Şikayet etmemizi engellemek için videoya çekmişler. Kimsenin benim kocamı videoya çekmeye hakkı yok. Aldım buraya getirdim" şeklinde konuştu.

"HASTALARIN NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL"

Medilife hastanesi önünde bekleyişini sürdüren kadın, "Şu anda kocamın durumu ile alakalı hiçbir bilgi alamıyoruz. Nereye sevk edilecek hiçbir şey belli değil. Böbrek için diyalize girmesi lazım. Şimdi buradan alıp diyalize sokmaları lazım. Karar da verilmiyor. Ben hastamı ne yapacağım? Eve mi götüreceğim, diyalize mi sokacağım. Şu anda hiçbir yetkili ile görüşemiyoruz. Ambulansın biri geliyor biri gidiyor. Hastaların nereye gittiği belli değil. Yakınlarına bilgi vermiyorlar" diye konuştu.

Kapatılan hastanede diyaliz hastasına ilaç verip video çekmişler
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Sağlık

Yenidoğan Çetesi İnsan Hakları Yenidoğan Esenyurt Hastane Türkiye Diyaliz 3-sayfa Sağlık Hukuk

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Yorumlar (16)

Fkk:

Gel de doktorlara hastanelere güven şimdi. Bunları yapanlara öyle ağır bir ceza verilmeli ki diğer sağlık çalışanlarına böyle bir şeye yeltenmemeleri için ibreti alem olmalı. Canımızı teslim ettiğimiz adamların yaptıklarına bak.

98
3
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VEFA:

Cehennem bu ülkeden daha berbat olamaz ya!.. Geldiğimiz şu hale, olanlara bakın siz. İşin acı tarafı herkes kanıksamış, hatırı sayılır sağlam bir tepki bile yok!...

37
9
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Mahmut Çevik:

Türkiye cumhuriyeti devleti nerdesin Türkiye nerdesin savcılar hakimler neredesiniz

29
2
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Sihirbazın Çırağı:

2019-2022 yılları arasında aşı karşıtları olarak etiketlenen insanlar hepimizi uyarmak için kendilerini ortaya koydu ve maddi manevi tüm güçleriyle bizleri uyandırmaya çalıştılar. Biz ise onları dinlemedik, Allah 11 şehrimizi yıktı yine de uyanmadık. Biz bunları hak etmek için ne yaptık ? Onlar bizi uyarmıştı ve biz onları eksik akıllılar diye aşağılama cürreti gösterdik. Biz şeytandan daha kötüyüz, biz bilimperestlerden bir cacık olmaz. Aldığımız maaşlar haram biz hiç bir iyiliği hak etmiyoruz.

16
10
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Cengiz Asiliskender:

DEVLETİ ÇÜRÜTTÜNÜZ

23
2
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Cengiz Asiliskender:

Oros.pu çocukları

22
1
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Quantum:

Sağlığın dışında bide yargı ve emniyetteki çeteleşme var. Bi cumhuriyet savcısı yargının içinde bulunduğu durumu detaylarıyla ifşa edip şikayetçi olmuştu. Üzerine bi gidilse asıl o zaman yer yerinden oynar

17
0
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Ali Tokgönül:

Biz , hayvanlar insanları ısırıyor deyip çare ararken maalesef çok daha beteri hem cinsini ÖLDÜREN mahlukatlar varmış . Sizlerden özür dileriz köpekler .

11
1
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Emin Tas:

Nerde PKK li var ülkede porf olmuş doktor olmuş ülkeyi yönetenlere ne diym kimden hesap sorayım

12
0
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Yıldırım YILDIZ:

Bu esenyurtta ne kavga ne sahtekarlık , çökme, dolandırıcılık (haberlerdeki dolandırıcı , site yönetim , dükkan kurşunlama gibi ) polis , asker , savcı , hakim görmüyorlar mı ? Haberleri izlemiyorlar mı ? Müdehale edilmiyor mu ? Devletimiz bunları görmüyor mu ? Büyük yerlerde pasta payı yiyen var da dokunulamıyor mu diye düşünüyor insan . Polis sayısı yetersiz kalıyor demek ki o kalabalık ilçeye . Ya dağıtılmalı ya da gereken yapılmalı diye düşünüyorum .

10
0
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