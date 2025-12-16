Otobüs durağında yere düşen yaşlı adamın diline polis müdahalesi

İZMİR'in Tire ilçesinde otobüs durağında otururken bir anda yere düşüp, başını beton zemine çarpan ve dili boğazına kaçan Semayi Emirhor'a (79), ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis memuru Murat Akbulut yaptı. Akbulut'un müdahalesiyle kurtulan Emirhor, hastaneye kaldırıldı.

Tire Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.30 sıralarında otobüs durağında bekleyen Semayi Emirhor, bir anda oturduğu banktan yere düşüp yaralandı. Beton zemine çarptığı başı kanayan Emirhor, nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan trafik polisi Murat Akbulut, Emirhor'a ilk müdahaleyi yaptı. Akbulut, Emirhor'un boğazına kaçan dilini çıkarttı. Akbulut, çağrılan sağlık ekipleri gelene kadar Emirhor'un dilinin tekrar boğazına kaçmasını önledi. Akbulut, hayatını kurtarıp, yanından ayrılmadığı Emirhor'a derin nefes almasını söyledi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Semayi Emirhor, ambulansa Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Emirhor'un kalp krizi geçirdiği belirlendi.