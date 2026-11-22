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İstanbul'daki kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, hastaneleri ve kamu hastanelerinin diş polikliniklerinde bu yıl 4 milyon 535 bin 716 muayenenin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kent genelinde vatandaşlara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ile kamu hastanelerinin diş poliklinikleri aracılığıyla yürütülüyor.

AA muhabirinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kentte ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimin artırılması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2026 yılında toplam 4 milyon 535 bin 716 poliklinik muayenesi yapıldı. Böylece kentte günlük ortalama 24 bin 785 poliklinik muayenesi gerçekleştirildiği belirlendi.

1 milyon 165 bin 813 dişe dolgu yapıldı

Ağız ve diş sağlığı kuruluşlarında muayenelerin yanı sıra koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler kapsamında birçok işlem gerçekleştirildi.

Kentte 1 milyon 165 bin 813 dişe dolgu, 339 bin 869 dişe kanal tedavisi uygulandı. Aynı dönemde 646 bin 398 diş çekimi gerçekleştirildi.

Çocuklara yönelik pedodonti hizmetleri kapsamında 721 bin 561 diş tedavi edilirken 180 bin 291 çekim yapıldı.

Bu dönemde 194 bin 382 cerrahi müdahale ve 298 bin 791 diş taşı temizliği işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 81 bin 965 hastaya sabit protez, 78 bin 90 hastaya hareketli protez uygulandı.

Bu yılki periodontal operasyon sayısı 81 bin 690, ortodonti uygulaması 35 bin 159, implant uygulaması ise 4 bin 375 olarak kaydedildi.

Hastaların ihtiyaçlarına göre 10 bin 399 yer tutucu uygulaması yapılırken 4 bin 324 hastaya genel anestezi altında ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi.

2 milyonun üzerinde görüntüleme işlemi yapıldı

Ağız ve diş sağlığı hastalıklarının teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılan görüntüleme hizmetlerinde de bu yıl 2 milyon 2 bin 2 işlem gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 976 bin 999 olan görüntüleme sayısının 25 bin 3 arttığı belirlendi.

Bu işlemlerin 1 milyon 412 bin 173'ünü panoramik röntgen, 576 bin 665'ini periapikal röntgen oluşturdu. Aynı dönemde 12 bin 41 dental tomografi ve 1123 sefalometrik röntgen çekimi yapıldı.

"Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine, ağız ve diş sağlığının yalnızca diş hastalıklarının tedavisinden ibaret olmadığını, genel sağlığın korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve hastalıkların erken dönemde önlenmesi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde önemli bir gelişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen "Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli" doğrultusunda İstanbul'da sağlık hizmetlerinin her alanda güçlendirildiğini ifade etti.

Güner, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin de İstanbul'un güçlü sağlık altyapısının önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.

Kentte koruyucu, teşhis ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerini bütüncül bir yaklaşımla sunduklarını aktaran Güner, modern sağlık altyapısı, gelişmiş görüntüleme imkanları, farklı branşlardaki uzman hekim kadroları ve kapsamlı tedavi olanaklarıyla çocuklardan ileri yaştaki vatandaşlara kadar toplumun her kesimine ulaştıklarını anlattı.

Güner, 2026 yılında 4 milyon 535 bin 716 poliklinik muayenesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Geçen yılın aynı dönemine göre muayene sayısında yüzde 1,39 artış yaşandığını belirten Güner, aynı dönemde 2 milyonu aşkın görüntüleme işlemi yapıldığını aktardı.

"Ağız ve diş sağlığı sistemini daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

Ağız ve diş sağlığında koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli olduğuna dikkati çeken Güner, hastalıkların ortaya çıkmasının ardından tedavi edilmesinin yanı sıra oluşumlarının önlenmesi ve erken müdahaleyle ilerlemelerinin engellenmesinin de temel hedefleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Bu kapsamda özellikle çocukluk çağından itibaren ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesini önemsediklerinin altını çizen Güner, düzenli diş kontrollerinin yaygınlaştırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.

Teknolojik gelişmeleri sağlık hizmetlerine entegre ederek tanı ve tedavi süreçlerini sürekli geliştirdiklerini aktaran Güner, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Güner, sunulan hizmetin niteliğini de her geçen gün daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade ederek, "Bizim için her muayene, her tedavi ve her başarılı müdahale, vatandaşlarımızın yaşam kalitesine yapılan bir katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanı merkeze alan, koruyucu sağlık hizmetleri"

İstanbul'un sağlık alanındaki kapasitesini ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de geliştirmeye devam ettiklerini belirten Güner, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Başkenti' İstanbul'da, insanı merkeze alan, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, çağdaş tıbbi imkanlarla desteklenen ve herkes için erişilebilir bir ağız ve diş sağlığı sistemini daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu büyük hizmetin her aşamasında emeği bulunan diş hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA