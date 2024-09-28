Hollandalı Çift, İstanbul'da Estetik Operasyon Sonrası Şikayetçi Oldu

Hollandalı çift Jafari Mojtaba ve Somayeh Aboolhassani 2 sene önce Hollanda Amsterdam'dan, Bakırköy'de bulunan bir tıp merkezine estetik operasyon yaptırmak için geldi. İddialara göre, Jajari Mojtaba saç ektirme, eşi Somayeh Aboolhasssani ise yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Çift, yapılan işlemler için toplam 7 bin euro ödeme yaptı. İlerleyen zamanda kadının gözünde görme bozukluğu olmaya başlarken adamın kafasında yaralar kaldı. Operasyonun gerçekleştiği klinikle irtibata geçen çift kendilerini oyaladıklarını ve ilgilenmediklerini iddia etti. Daha sonra Jafari Mojtaba ve Somayeh Aboolhassani çifti Türkiye'ye gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'MÜVEKKİLERİMİN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Avukat Funda Duran, Müvekkillerimizle birlikte suç duyurusunda bulunmak üzere geldik. Kendileri ülkemizin sağlık turizminde öncü olmasına güvenerek daha genç ve daha güzel bir görünüme kavuşmak amacıyla bir takım estetik işlemler için geldiler. Ülkemizi kötü tanıtan, kötü yönlendiren şahıslar tarafından yanlış operasyona maruz kalmıştır. Somayeh hanımın gözünde kalıcı olarak bir görme kaybı ve suratının diğer tarafında bir çökme meydana gelmiş. Düzeltilmesi için defalarca kuruma başvurulmuş ancak düzeltilmemiş. Yine Mojtaba beyin saç ekimi ameliyatı yapılmış, hiçbir iz kalmaması gereken yerlerde bıçak izleri gibi ameliyat izleri kalmıştır. Şahıslar hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Savcılık makamına gerekli suç duyurusunda bulunduk. İşlemi yapan doktorlar ve her kişi hakkında işlemleri başlayacak. En kısa zamanda müvekkillerinin mağduriyetinin giderilmesini temenni ediyoruz dedi.

'SOSYAL VE PSİKOLOJİK PROBLEMLERİMİZ OLUŞTU'

Saç ekim işlemi yaptırdığını söyleyen Jafari Mojtaba, Buraya saç ektirmek için iki yıl önce geldim. Ama kolaylıkla görebileceğiniz gibi çok kötü yaptılar. Saç ekiminden bir yıl sonra şikayetimi dile getirmek ve düzeltme talep etmek için geri döndüm ve bana işlerini çok iyi yaptıklarını söylediler. Karımla beraber geldim. Eşim yüz gerdirme yaptı ama kesinlikle ortada bir yüz germe yok. Karımın görme becerisi hiç iyi değil artık. Biz bu hastaneye güvenmiştik ama işlerini etik şekilde yapmadılar. Biz çok para ödedik ama karşılığını alamadık. Onlar kesinlikle sahtekar. Benim ve eşimin sosyal ve psikolojik problemleri oluştu bu yüzden. Bunlardan dolayı biz mahkemeye başvurduk, şikayetçiyiz. Bu sahtekarların savcı tarafından, mahkeme tarafından cezalandırılmasını istiyoruz ki başka insanlar onlara güvenip bizim yaşadıklarımızı yaşamasın. Onlar güvenilir değil. İnsanları kandırıyor, aldatıyor diye konuştu.

'BAŞKA İNSANLAR BİZİM GİBİ MAĞDUR OLMASIN'

Benim yüzüm operasyondan sonra hareket etmiyor diyen Jafari Mojtaba, Eşimin de görme yetisi artık hiç iyi değil. Biz gerçekten çok üzgünüz. Çünkü bu halim önceki halime göre çok çirkinleşti. 6 bin euro ödedik ve saçlarım için de ayrıca bin euro. Biz bu insanlarla sosyal medya üzerinden görüştük. Birçok reklam vardı onlar hakkında, ne kadar mükemmel oldukları ile ilgili. Reklamlarda memnun kalmazsanız 2-3 ay sonra gelin para iadeniz var deniliyordu. Gelmek istedik ama bizi oyaladılar. Kimse bizi umursamadı, Ramazan'a kadar beklettiler. Bize tepkileri hiç iyi değildi. Şu an gerçekten çok üzgün ve depresif hissediyoruz. Şimdi burada bir avukat tutacağız. Umarım yardımcı olabilir. Biz Türk savcılarına ve mahkemelere, adalete güveniyoruz. Onlara gerekli cezayı vereceklerine inanıyoruz ki başka insanlar bizim gibi mağdur olmasın ifadelerini kullandı.

'GÖZLERİM YÜZDE 100 GÖRMÜYOR'

Gözünde görme kaybı olduğunu iddia eden Somayeh Aboolhassani, Buraya gelmeden önce biz ameliyatlara doktorlarınıza güvenerek geldik ama maalesef ki bizimle oyun oynadılar. Hiç ciddiye almadılar. Yüzümde hasar bıraktılar. Operasyondan sonra gözlerim eskisi gibi yüzde 100 görmüyor. Gözümde şok belirdi. Bugün savcıya suç duyurusunda bulunmaya geldik. Savcının bize yardım edeceğine inanıyoruz. En ağır cezayı almalarını talep ediyoruz. Diğer insanlar da görür ve sosyal medyada yapılan reklamlara kanıp sahtekarların elinde mağdur olmasınlar diye şikayetçi olacağız. Bu insanlar güvenilir insanlar değil. Bazı insanlara iyi oldukları, iyi iş çıkardıkları gibi bize bunu yapmadılar şeklinde konuştu.

'UCUZ VE GÜVENİLİR OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİK'

Operasyon için neden Türkiye'ye geldiklerini açıklayan Jafari Mojtaba, Çünkü buranın diğer ülkelere kıyasla ucuz olduğunu ve tabii ki de güvenilir olduğunu düşündük. Biz Avrupa'dan geliyoruz. Hollanda'da belki daha pahalı ama çok daha iyi yapabilirdim. Ama şimdi iki katı daha fazla para verdik her şeyi içine katarak. Aynı ücretle Avrupa'da da yapabilirdik. Biz aslen İranlıyız ama Hollanda'da yaşıyoruz çok uzun yıllardır. Açık şekilde yüzüne bakın. Yüzü hareket edemiyor. Neredeyse yüzde 50 görme yetisini kaybetti. Eşim yüzünde bıçakla hasar bıraktıklarını hissediyor ifadelerini kullandı.

'HASTALARIMIZ ŞİFA İLE TABURCU EDİLMİŞTİR'

İddiaların odağındaki tıp merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kururumuzda 06 Şubat 2024 tarihinde tedavi olan Jafari Mojtaba (Yüz Germe Saç Ekimi) isimli hastamız ve Somayeh Aboolhassani (Yüz Germe Burun Ameliyatı Göz Kapağı) isimli hastamızın operasyonları başarı ile gerçekleşmiş ve hastalarımız şifa ile taburcu edilmiştir. Hastaların şikayeti üzerine iddia edilen beyanlar olasılık dahilinde değildir ve asılsızdır. Bu tür operasyonlarda Görme kaybı veya farklı bir komplikasyon gelişmez. Görme kaybı, farklı nedenlerle gelişir. Bu Durum akademik olarak bir Göz Doktoru tarafından da hekim raporu ile kanıtlanabilir. Komplikasyon gelişimi ameliyat sonrasında gerçekleşir, üzerinden fazlaca zaman geçtiği için söz konusu durumların ameliyatla ilgisi yoktur. Diğer Hastamızın ise Saç Ekimi ve Yüz Germe ameliyatı başarılıdır. Süreçle ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur. Biz hastalarımızın tarafımıza müracaat ettikleri takdirde, tedavi ve kontrol süreçlerinde bedelsiz olarak yanındayız denildi.