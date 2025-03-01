Hekim Birliği'nin düzenlediği çalıştayda uzman hekimlerin sorunları ele alındı

Çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından hekimler katıldı. Hekimlerin yaşadığı zorluklara ve çalıştayın amacına değinen Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, "Diş hekimleri, aile hekimleri, ikinci ve üçüncü basamak hekimleri çok ağır şartlarda çalışıyor. Bu nedenle sorunları ortaya koymak adına bu çalıştaylar çok önemli. Bildiğimiz sorunları kâğıda döküp görünür hale getiriyoruz ve bunu yetkili mercilere iletmek için elimizde bu çalıştaydan hekim arkadaşlarımızın oluşturduğu veriler oluyor" dedi.

Sahanın asıl yükünü çekenlerin uzman hekimler olduğunu söyleyen Balcı, "Problemlerini anlatamayan hem çalışma koşullarının ağırlığı hem de ödemelerdeki dengesizlik nedeniyle yük altında olan 'Üçüncü basamak' hekimlerinin sorunları da çalıştayda gündeme alınacak. Hedef gösterilen, mevcut sistemin mağdurları olan ve asıl zorluğu yaşayan hekimlerin, bu sorunları çözmemekle suçlanan kişiler olarak da gösterilmesi bir tükenmişlik sendromu yarattı" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKTA ŞİDDET ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUDUR'

Çalıştay öncesi bir anket yaptıklarını söyleyen Balcı, "Hekim arkadaşlarımız arasında en yaygın sorunun artık saygı görememek ve tükenmişlik sendromu olduğunu fark ettik. Sağlıkta şiddet çok önemli bir konudur. Hastanın tedavisinin önüne geçmiş bir memnuniyet sistemiyle hekimleri baskı altında tutan bu sağlık sistemi hem hastalardaki memnuniyetsizliği arttırmakta hem de artık hekimleri sistemin sadece uygulayıcısı olarak gösterdiği için bir tükenmişlik ve bitkinlik sendromu içine sokmaktadır. Bu çalıştay sonrası talepleri yetkili mercilere ve Sağlık Bakanlığı'na iletiyoruz. Talepleri iletirken hekim öz kıyımının son dönemlerde çok arttığını görüyoruz. Çok hevesle mesleklerini yapmaya çalışan, eğitimini almak için tüm zorluklara katlanan, zorlu eğitim döneminde bile vazgeçmeyen hekimlerin, çalışma hayatına başladığında çok kolay vazgeçebilir olması, dikkat çekilmesi gereken bir konu. Aynı zamanda hekim göçleri geçmiş dönemlerde çok önemliydi. Artık hekimler gerçekten göç ediyor ama bunun için farklı memleketleri değil mesleklerinden göç etmeyi tercih ediyor. Bir an önce bu sistemden nasıl çıkabiliyorlarsa çıkmaya çalışıyorlar" dedi.

Türkiye'deki en büyük hekim sendikası olduklarını söyleyen Hekim Birliği Sendikası İdare İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çağlar Yıldırım ise "30 bin 150 üye ile şu anda her basamaktan hekimin en çok STK olarak temsil edildiği sendikadır. Bu çalıştayda İzmir'de Türkiye'nin dört bir köşesinden ikinci ve üçüncü basamaktaki hekim arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. Bunun yanı sıra akademisyenler, bakanlık temsilcilerini de yanımızda misafir edeceğiz. Türkiye'de hekim olmak çok zor. Öncelikli problemimiz şiddet ve özlük haklarımızla ilgili sıkıntılar. Çalıştayda sahanın tarafsız bir gözü olarak fotoğrafını çekip bürokrasiye, hükümete ve ilgilere yerlere ileteceğiz" diye konuştu.

'SORUNLARIN HIZLA ÇÖZÜLMESİNİ TALEP EDECEĞİZ'

Amaçlarının Türkiye'deki sağlık sisteminin temelini oluşturan hekimlerin problemlerini ortaya koymak olduğunu belirten Yıldırım, "Bu sorunların da hızla çözülmesini talep edeceğiz. Sorunlar çözüldüğünde şimdiki sağlık sisteminden daha etkili, verimli ve daha çok memnuniyet veren bir sisteme hızlıca geçileceğini düşünüyoruz. Bir çakı ile veya tırnak makası ile adliyeye, valiliye, belediyeye, AVM'ye, havaalanına giremezken Ekrem Karakaya şehidimiz, Konya'da silahla katledildi. Bu sorunları gündeme tekrar getirip önleyici tedbirlerin alınmasını talep edeceğiz" dedi. Yıldırım ayrıca özlük haklarında her geçen gün geriye gidildiğini söyleyerek, "Avrupa standartlarında, kaliteli hizmet vermek ve vatandaşlarımıza en az 10 dakika vakit ayırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞTAYDA BRANŞLARA YÖNELİK 8 MASAMIZ VAR'

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Özgür Öz de "Sendikamız hekimlerin mevcut yaşadığı sorunlara çare bulmak için sürekli uğraşan bir sendikadır. Bu anlamda aile hekimliği, diş hekimleri, depremzede hekim ve şiddet çalıştayı yaptık. Bugün de uzman hekimlerimize yönelik bir çalıştay yapmak için toplandık. Çalıştayda hekimlerimiz yaşadığı sorunları raporlaştırıyoruz, kitaplaştırıyoruz ve ilgili makamlara iletiyoruz. Hekimler ve halk adına olması gereken nitelikli tedavi sistemine ulaşsın diye durmadan çalışıyoruz. Bugün çalıştayda branşlara yönelik 8 masamız var, spesifik sorunları tespit etmeye çalışacağız" diye konuştu.