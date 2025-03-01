Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı! İstifa mesajı çok ilginç

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı
Dilan Polat gözyaşları içinde isyan etti: Hayatıma son vereceğim, yaşayacak gücüm kalmadı

"Hayatıma son vereceğim, artık gücüm kalmadı"
Zorlu Holding'den 'Ramazan ayı mesajı' açıklaması: Üzgünüz

Ramazan mesajı tartışmasında CEO'sundan oldu! Holdingden açıklama var

Hekim Birliği'nin düzenlediği çalıştayda uzman hekimlerin sorunları ele alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekim Birliği Sendikası tarafından İzmir'de düzenlenen Uzman Hekim Çalıştayı dün başladı. 2 Mart'a kadar sürecek olan çalıştayda konuşan Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Dr. Hatice Çerçi Balcı, "Çalıştay sonrası talepleri yetkili mercilere ve Sağlık Bakanlığı'na iletiyoruz. Talepleri iletirken hekim öz kıyımının son dönemlerde çok arttığını görüyoruz" dedi.

Çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından hekimler katıldı. Hekimlerin yaşadığı zorluklara ve çalıştayın amacına değinen Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, "Diş hekimleri, aile hekimleri, ikinci ve üçüncü basamak hekimleri çok ağır şartlarda çalışıyor. Bu nedenle sorunları ortaya koymak adına bu çalıştaylar çok önemli. Bildiğimiz sorunları kâğıda döküp görünür hale getiriyoruz ve bunu yetkili mercilere iletmek için elimizde bu çalıştaydan hekim arkadaşlarımızın oluşturduğu veriler oluyor" dedi.

Sahanın asıl yükünü çekenlerin uzman hekimler olduğunu söyleyen Balcı, "Problemlerini anlatamayan hem çalışma koşullarının ağırlığı hem de ödemelerdeki dengesizlik nedeniyle yük altında olan 'Üçüncü basamak' hekimlerinin sorunları da çalıştayda gündeme alınacak. Hedef gösterilen, mevcut sistemin mağdurları olan ve asıl zorluğu yaşayan hekimlerin, bu sorunları çözmemekle suçlanan kişiler olarak da gösterilmesi bir tükenmişlik sendromu yarattı" ifadelerini kullandı.

Hekim Birliği'nin düzenlediği çalıştayda uzman hekimlerin sorunları ele alındı

'SAĞLIKTA ŞİDDET ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUDUR'

Çalıştay öncesi bir anket yaptıklarını söyleyen Balcı, "Hekim arkadaşlarımız arasında en yaygın sorunun artık saygı görememek ve tükenmişlik sendromu olduğunu fark ettik. Sağlıkta şiddet çok önemli bir konudur. Hastanın tedavisinin önüne geçmiş bir memnuniyet sistemiyle hekimleri baskı altında tutan bu sağlık sistemi hem hastalardaki memnuniyetsizliği arttırmakta hem de artık hekimleri sistemin sadece uygulayıcısı olarak gösterdiği için bir tükenmişlik ve bitkinlik sendromu içine sokmaktadır. Bu çalıştay sonrası talepleri yetkili mercilere ve Sağlık Bakanlığı'na iletiyoruz. Talepleri iletirken hekim öz kıyımının son dönemlerde çok arttığını görüyoruz. Çok hevesle mesleklerini yapmaya çalışan, eğitimini almak için tüm zorluklara katlanan, zorlu eğitim döneminde bile vazgeçmeyen hekimlerin, çalışma hayatına başladığında çok kolay vazgeçebilir olması, dikkat çekilmesi gereken bir konu. Aynı zamanda hekim göçleri geçmiş dönemlerde çok önemliydi. Artık hekimler gerçekten göç ediyor ama bunun için farklı memleketleri değil mesleklerinden göç etmeyi tercih ediyor. Bir an önce bu sistemden nasıl çıkabiliyorlarsa çıkmaya çalışıyorlar" dedi.

Hekim Birliği'nin düzenlediği çalıştayda uzman hekimlerin sorunları ele alındı

Türkiye'deki en büyük hekim sendikası olduklarını söyleyen Hekim Birliği Sendikası İdare İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çağlar Yıldırım ise "30 bin 150 üye ile şu anda her basamaktan hekimin en çok STK olarak temsil edildiği sendikadır. Bu çalıştayda İzmir'de Türkiye'nin dört bir köşesinden ikinci ve üçüncü basamaktaki hekim arkadaşlarımızı misafir ediyoruz. Bunun yanı sıra akademisyenler, bakanlık temsilcilerini de yanımızda misafir edeceğiz. Türkiye'de hekim olmak çok zor. Öncelikli problemimiz şiddet ve özlük haklarımızla ilgili sıkıntılar. Çalıştayda sahanın tarafsız bir gözü olarak fotoğrafını çekip bürokrasiye, hükümete ve ilgilere yerlere ileteceğiz" diye konuştu.

'SORUNLARIN HIZLA ÇÖZÜLMESİNİ TALEP EDECEĞİZ'

Amaçlarının Türkiye'deki sağlık sisteminin temelini oluşturan hekimlerin problemlerini ortaya koymak olduğunu belirten Yıldırım, "Bu sorunların da hızla çözülmesini talep edeceğiz. Sorunlar çözüldüğünde şimdiki sağlık sisteminden daha etkili, verimli ve daha çok memnuniyet veren bir sisteme hızlıca geçileceğini düşünüyoruz. Bir çakı ile veya tırnak makası ile adliyeye, valiliye, belediyeye, AVM'ye, havaalanına giremezken Ekrem Karakaya şehidimiz, Konya'da silahla katledildi. Bu sorunları gündeme tekrar getirip önleyici tedbirlerin alınmasını talep edeceğiz" dedi. Yıldırım ayrıca özlük haklarında her geçen gün geriye gidildiğini söyleyerek, "Avrupa standartlarında, kaliteli hizmet vermek ve vatandaşlarımıza en az 10 dakika vakit ayırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hekim Birliği'nin düzenlediği çalıştayda uzman hekimlerin sorunları ele alındı

'ÇALIŞTAYDA BRANŞLARA YÖNELİK 8 MASAMIZ VAR'

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Özgür Öz de "Sendikamız hekimlerin mevcut yaşadığı sorunlara çare bulmak için sürekli uğraşan bir sendikadır. Bu anlamda aile hekimliği, diş hekimleri, depremzede hekim ve şiddet çalıştayı yaptık. Bugün de uzman hekimlerimize yönelik bir çalıştay yapmak için toplandık. Çalıştayda hekimlerimiz yaşadığı sorunları raporlaştırıyoruz, kitaplaştırıyoruz ve ilgili makamlara iletiyoruz. Hekimler ve halk adına olması gereken nitelikli tedavi sistemine ulaşsın diye durmadan çalışıyoruz. Bugün çalıştayda branşlara yönelik 8 masamız var, spesifik sorunları tespit etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Hekim Birliği'nin düzenlediği çalıştayda uzman hekimlerin sorunları ele alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık
img

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
img

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
img

Kavgadan hemen sonra aramış! Zelenskiy'i NATO da sattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Kara Kartal seriye bağladı
Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.