Hastanelerde tedavi görenler seyyar sandıkta oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Edirne ve Tekirdağ'da, hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin kendilerine tahsis ettiği ambulanslarla sandık başına gitti. Evlerinden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşlar ise getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.

Ünsal YÜCEL- Uğur AKAGÜNDÜZ- Abdullah YALÇIN/EDİRNE- TEKİRDAĞ, (DHA- CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Edirne ve Tekirdağ'da, hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin kendilerine tahsis ettiği ambulanslarla sandık başına gitti. Evlerinden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşlar ise getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Edirne kent merkezinde evde bakım hizmeti alan 24 vatandaş için 3 seyyar sandık kuruldu. Bu vatandaşlar, görevliler tarafından getirilen seyyar sandıklarda oy kullanmaya başladı. Edirne Devlet Hastanesi'nde 14 sağlık personeli ve 5 şoför ise hastanede tedavi gören vatandaşları ambulansla, oy kullanacakları okullara götürüyor.

Tekirdağ'da oyunu kullanmak isteyen engelli vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) aracı ile sandık başına gitti. Engelli vatandaşlardan Tülay Özkan, SEKOMER aracı ile evinden alınıp ilçede bulunan 50. Yılı Ortaokulu'na götürüldü. Burada kayıtlı olduğu sandıkta oyunu kullanan Özkan, tekrar araca bindirilerek evine bırakıldı.