Hamilelikte Yaz Egzersizleri: Yüzme, Su Aerobiği, Bisiklet ve Yürüyüş

Hamilelik sırasında egzersiz yapmak, anne adayının sağlığını korumak ve doğuma hazırlanmak için kritik bir öneme sahip. Yaz aylarında hamilelere uygun egzersizler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir; yüzme, su aerobiği, bisiklet ve yürüyüş gibi aktivitelerin hamilelerin serinlemesi, rahatlaması ve kaslarını güçlendirmesi için uygun egzersizler olduğunu söyledi.

Düzenli egzersizin, hamilelik sürecinde anne adayının fiziksel sağlığını korumaya yardımcı olduğunu ifade eden Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, "Fiziksel aktiviteler, kas ve eklem sağlığını destekler, dayanıklılığı artırır ve hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek kas ağrılarını ve krampları azaltır. Egzersiz kan dolaşımını iyileştirir, böylece ödem ve varis gibi dolaşım sorunlarının önlenmesine katkıda bulunur. Egzersiz, doğum için gerekli olan kas gücünü ve dayanıklılığı artırır. Özellikle pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizler, doğumu kolaylaştırabilir ve doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırabilir. Güçlü ve esnek kaslar, doğum sonrası vücudun eski haline daha hızlı dönmesine yardımcı olur. Ayrıca, egzersiz doğum sonrası kilo vermeyi kolaylaştırır ve enerji seviyelerini yüksek tutar. Ayrıca düzenli egzersiz yapan kadınların doğum sırasında komplikasyon yaşama ihtimali azalır. Hamilelik sırasında aşırı kilo almak hem anne hem de bebek için çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Egzersiz, sağlıklı kilo alımını destekler ve aşırı kilo alımını önleyerek gestasyonel diyabet, preeklampsi ve doğum komplikasyonları riskini azaltır" diye konuştu.

Gestasyonel diyabetin hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek ciddi bir durum olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, "Egzersiz, insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutar ve gestasyonel diyabet riskini azaltır" dedi.

BEBEĞİN KALP VE DAMAR SİSTEMİ DE GÜÇLENİYOR

"Araştırmalar, hamilelik sırasında egzersiz yapan annelerin bebeklerinin daha sağlıklı doğum aralığına sahip olduğunu ve bu bebeklerin daha güçlü bir kardiyovasküler sisteme sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor" diyen Doç. Dr. Demir, buna ek olarak egzersiz yapan annelerin bebeklerinde obezite ve diyabet gibi kronik hastalık riskinin daha düşük olduğunun gözlemlendiğini de belirtti.

STRES VE KAYGININ AZALMASINA YARDIMCI OLUR

Doç. Dr. Demir, egzersizin zihinsel sağlık üzerine faydalarını ise şöyle anlattı:

"Hamilelik sırasında hormon değişiklikleri nedeniyle stres ve kaygı seviyelerinde artış görülebilir. Egzersiz, endorfin salgılanmasını teşvik ederek ruh halini iyileştirir ve depresyon belirtilerini hafifletir. Ayrıca düzenli egzersiz, uyku kalitesini artırır ve enerjiyi yükselterek genel bir iyilik hali sağlar."

YÜZME VE SU AEROBİĞİ TÜM KASLARI ÇALIŞTIRIR

Doç. Dr. Kazibe Koyuncu Demir, hamilelere en uygun yaz egzersizlerini ise şöyle sıraladı:

"Yüzme: Su, vücudu destekleyerek eklemlere baskıyı azaltır. Yüzme, kardiyovasküler sağlığı destekler ve tüm vücut kaslarını çalıştırır. Havuzun temizliğinden emin olun ve kaymamak için dikkatli olun.

Yürüyüş: Yürüyüş, kolay ve düşük etkili bir egzersizdir. Kalp sağlığını destekler ve bacak kaslarını güçlendirir. Sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yürüyüş yaparak aşırı sıcaktan kaçının. Hafif giysiler giyin ve bol su için.

Yoga: Hamilelik yogası, esnekliği artırır, stresi azaltır ve doğuma hazırlık sağlar. Hamileler için özel olarak tasarlanmış yoga derslerine katılın. Sıcak yoga yapmaktan kaçının.

Pilates: Pilates, özellikle karın ve sırt kaslarını güçlendirir. Duruşu iyileştirir ve sırt ağrılarını azaltır. Hamileler için modifiye edilmiş pilates hareketlerini tercih edin.

Düşük etkili aerobik: Kardiyovasküler sağlığı destekler ve enerjiyi artırır. Hamileler için özel olarak tasarlanmış düşük etkili aerobik derslerine katılın. Sıcak havalarda egzersiz yaparken dikkatli olun.

Bisiklet: Sabit bir bisiklet üzerinde yapılan egzersiz, bacak kaslarını güçlendirir ve kardiyovasküler sağlığı destekler. Düşme riskini azaltmak için sabit bisiklet kullanın.

Su aerobiği: Su aerobiği, eklemlere yük bindirmeden tüm vücudu çalıştırır. Su sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun."

Yazın egzersiz yapan hamilelerin mutlaka bol su içmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Demir, şu önerilerde bulundu:

"Egzersiz sırasında hafif, nefes alabilen ve rahat giysiler giyin. Egzersiz yaparken vücudunuzu dinleyin ve aşırı yorgunluk hissettiğinizde durun. Her gebe ve her gebelik farklıdır. Bu sebeple herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir."