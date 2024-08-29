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Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı

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Bitlis'te 12 yaşındaki çocuk, sokakta gördüğü kedi ile oynadıktan sonra gözünde ağrı ve kaşıntı başladı. Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuğun gözünden canlı kene çıkarıldı. Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi, özellikle yaz aylarında bu tür vakalara sıkça rastlandığını ve vatandaşların bu tür şikayetleri ciddiye alması gerektiğini ifade etti.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşanan olay şöyle gelişti. 12 yaşındaki çocuk, sokakta gördüğü kedi ile oynadıktan sonra gözünde ağrı ve kaşıntı başladı. Şikayetleri artan hasta, ailesi tarafından Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servise getirildi.

GÖZDE KENE OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan tetkiklerin ardından çocuğun gözünde yabancı bir cisim tespit edildi. Yapılan tetkikler sonucunda gözde bulunan yabancı cisim üzerine hasta, göz doktoru Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu'na yönlendirildi. Dr. Ateşoğlu tarafından yapılan detaylı muayenede, gözde bir kene olduğu belirlendi. Poliklinikte yapılan müdahalenin ardından göz kapağına yapışan kenenin alınması için hasta ameliyathaneye alındı. Yaklaşık yarım saat süren başarılı operasyonun ardından, çocuğun gözünden canlı bir kene çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan müdahalenin ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasta tekrardan kontrole gelmek üzere ilaç tedavisi verilerek taburcu edildi.

"BU TARZ ŞİKAYETLERİ CİDDİYE ALIN"

Yaşanan vaka ile ilgili bilgi veren Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, kene vakalarına dikkat çekti. Reyhanlı, "Mutki kırsalında yaşayan 12 yaşındaki hastamız, hastanemizin acil servisine göz ağrısı ve kaşıntısı şikâyeti ile başvurdu. Hastaya yapılan tetkikler sonucu gözde yabancı cisim tespit edilerek göz doktorumuza yönlendirildi. Göz doktorumuz yaptığı muayene sonucu göz kapağına yapışan canlı keneyi ameliyathanede yaptığı başarılı operasyonla çıkardı. Hastamız aynı gün tekrar kontrole gelmek üzere ilaç tedavisi ile taburcu edildi. Yaz aylarında bu tür vakalara sıkça rastlıyoruz. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Bu tarz şikayetleri olan vatandaşlarımızın belirtileri ciddiye alarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı

Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı

Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

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