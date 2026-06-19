Eskişehir'de 'Ebe-Gebe-Anne-Bebek Buluşması Etkinliği' düzenlendi

Eskişehir'de normal doğumun önemini vurgulamak amacıyla 'Ebe-Gebe-Anne- Bebek Buluşması Etkinliği'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, anne ve bebek sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, gebelikten doğum sonrasına kadar sunulan sağlık hizmetlerini tanıtmak ve Sağlık Bakanlığının öncelikli politikalarından olan normal doğumun önemini vurgulamak amaçlandı.

"Anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmalar sürüyor"

Programın açılış konuşmasını yapan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, anne ve bebek sağlığının toplum sağlığının temel taşlarından biri olduğunu belirterek, gebelikten doğum sonrasına kadar sunulan sağlık hizmetlerini yürüten ve sahada canla başla çalışan ebelerin üstlendiği önemli role dikkat çekti. Eskişehir'de anne ve bebek sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Ceyhan, etkinliğe katılan tüm anne ve anne adaylarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Etkinlikte söz alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, ebelik mesleğinin sağlık sistemindeki vazgeçilmez önemine vurgu yaptı. Ebelerin gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde anne ve bebeğin sağlığının korunması ve desteklenmesinde kritik görevler üstlendiğini belirtti.

'Doğal Olan Normal Doğum' vizyonu anlatıldı

Program kapsamında katılımcılara; sağlıklı gebelik süreci, doğuma hazırlık, anne sütü ve emzirmenin önemi, doğum sonrası bakım hizmetleri ile anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu çerçevede hem Sağlıklı Hayat Merkezleri hem de hastaneler bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulları ile Ebe Polikliniklerinin tanıtımı yapılarak bu birimlerin üstlendiği hayati önem vurgulandı.

Sağlık Bakanlığının 'Doğal Olan Normal Doğum' vizyonu doğrultusunda; anne ve bebek sağlığı açısından en doğal süreç olan normal doğumun benzersiz faydaları, fizyolojik üstünlükleri ve hayati önemi detaylıca ele alındı. Anne adayları ve anneler, ebeler tarafından sunulan danışmanlık hizmetleri ve koruyucu sağlık uygulamaları hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Doğum sonrası süreç ele alındı

Etkinlikte, bilinçli gebelik takibinin ve güvenli doğum hazırlığının önemi vurgulanırken, doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Tıbbi bir gereklilik olmadıkça normal doğumun teşvik edilmesinin, bebeklerin hayata daha güçlü başlaması ve annelerin hızla toparlanması adına kritik bir adım olduğu ifade edildi. Ayrıca ebelik bakımının, gebelikten başlayarak doğum ve doğum sonrası süreç boyunca anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde desteklenmesindeki kritik rolüne dikkat çekildi.

Günün kahramanları olan anne adayları ile hatıra fotoğrafı çekildi

Yoğun ilgi gören etkinlikte; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Melike Yıldırım, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Nur Deniz, koordinatör ebeler, doğum salonu, gebe okulları ve ebe poliklinikliklerinde görev yapan ebeler ile hemşireler de hazır bulunarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Yetkililer, anne ve bebek sağlığının geliştirilmesinde tüm bu profesyonel ekibin ve özellikle ebelerin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, vatandaşların Sağlık müdürlüklerimizin sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen program; günün kahramanları olan anne adayları, anneler ve bebeklerin neşeli katılımı, bilgilendirme faaliyetleri, Annelik Günlüğü takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Programa Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı hastanelerin TDL Ünitesi/Doğum Salonu/Sezaryen Ameliyathanesi'nden ebe ve hemşireler, Ebe Polikliniği ve Gebe Okulu'nda görev yapan ebeler, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı koordinatör ebeler ile çok sayıda gebe, anne ve bebek katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı