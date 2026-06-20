Haberler

Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın en gözde isimlerinden Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha, annesine kavuşuyor. Ana Candida Evora, vize engelini aşarak ABD'ye geldi ve Uruguay maçını tribünden takip edecek.

  • Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın annesi Ana Candida Evora, vize sorununu aşarak ABD'ye giriş yaptı.
  • Vozinha, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ile 0-0 berabere kaldıkları maçtaki performansıyla tanındı.
  • Vozinha'nın sosyal medya takipçi sayısı turnuva öncesi 40-50 binden 14 milyonun üzerine çıktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk haftasında İspanya ile oynadığı 0-0'lık tarihi maçta gösterdiği olağanüstü performansla dünya gündemine oturan Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha, mutlu sona ulaştı. 

ANNESİ ABD'YE GİRİŞ YAPTI

40 yaşındaki kaleci, annesi Ana Candida Evora ile ABD'de buluştu. Vize engeli nedeniyle annesinin turnuvaya gelememesinden büyük üzüntü duyan Vozinha'nın bu sorunu, ABD yetkililerinin diplomatik girişimleri ve hızlandırılan resmi işlemler sayesinde çözüldü. 

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Ana Candida Evora, vize sorununu aşarak ABD'ye geldi ve oğluyla birlikte Yeşil Burun Adaları'nın Uruguay maçını tribünden izleyecek.

NE OLMUŞTU?

İspanya maçının ardından duygusal açıklamalarda bulunan Vozinha, "Maçtan sonra ağladım. Çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm, onlar birkaç yıl önce vefat ettiler. Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadı. Vize için gereken parayı zamanında ödeyemediğimiz için işlemler tamamlanamamıştı. Onun burada olmasını çok isterdim" demişti. Bu samimi sözler ve İspanya maçındaki kurtarışları, Vozinha'yı turnuvanın en çok konuşulan ismi haline getirdi. Sosyal medyada turnuva öncesi 40-50 bin takipçisi olan kaleci, kısa sürede 14 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın yeni adresi şimdiden belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor

Trump'ın "Uçan Saray"ı ülkeye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede

Trump'tan dünyanın kilitlendiği bölgeyle ilgili dikkat çeken sözler
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti

Son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki bomba
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak