Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk haftasında İspanya ile oynadığı 0-0'lık tarihi maçta gösterdiği olağanüstü performansla dünya gündemine oturan Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha, mutlu sona ulaştı.

ANNESİ ABD'YE GİRİŞ YAPTI

40 yaşındaki kaleci, annesi Ana Candida Evora ile ABD'de buluştu. Vize engeli nedeniyle annesinin turnuvaya gelememesinden büyük üzüntü duyan Vozinha'nın bu sorunu, ABD yetkililerinin diplomatik girişimleri ve hızlandırılan resmi işlemler sayesinde çözüldü.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Ana Candida Evora, vize sorununu aşarak ABD'ye geldi ve oğluyla birlikte Yeşil Burun Adaları'nın Uruguay maçını tribünden izleyecek.

NE OLMUŞTU?

İspanya maçının ardından duygusal açıklamalarda bulunan Vozinha, "Maçtan sonra ağladım. Çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm, onlar birkaç yıl önce vefat ettiler. Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadı. Vize için gereken parayı zamanında ödeyemediğimiz için işlemler tamamlanamamıştı. Onun burada olmasını çok isterdim" demişti. Bu samimi sözler ve İspanya maçındaki kurtarışları, Vozinha'yı turnuvanın en çok konuşulan ismi haline getirdi. Sosyal medyada turnuva öncesi 40-50 bin takipçisi olan kaleci, kısa sürede 14 milyondan fazla takipçiye ulaştı.