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Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor

Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor Haber Videosunu İzle
Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
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Dünyanın en pahalı devlet uçaklarından biri olarak gösterilen Boeing 747-8 artık ABD'de. Katar tarafından Donald Trump'a hediye edilen ve geçici Air Force One olarak kullanılacak dev uçak, Maryland'de düzenlenen törenle tanıtıldı. Trump'ın uçağın mekanik panelini imzaladığı anlar gündem olurken, yaklaşık 400 milyon dolarlık hava aracının maliyeti ve lüks özellikleri yeniden tartışma konusu oldu.

  • Katar Kraliyet Ailesi tarafından hediye edilen Boeing 747-8 VIP uçağı, ABD Başkanı Donald Trump'a yeni Air Force One olarak tanıtıldı.
  • Uçağın piyasa değeri yaklaşık 400 milyon dolar, ancak Air Force One standartlarına dönüşüm maliyetinin 1 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor.
  • Uçak, Boeing'in geciken yeni Air Force One projesi tamamlanana kadar geçici çözüm olarak kullanılacak ve ilk uluslararası duraklarından biri Türkiye olabilir.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar tarafından hediye edilen ve yeni nesil başkanlık uçağı olarak hizmet verecek Boeing 747-8'i kamuoyuna tanıttı. Maryland'deki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, "dünyanın en lüks uçağı" olarak nitelendirdiği uçağın mekanik panelini de imzaladı.

400 MİLYON DOLARLIK "UÇAN SARAY"

Katar Kraliyet Ailesi tarafından kullanılan Boeing 747-8 VIP uçağının piyasa değerinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Uçak, yıllarca Katar Emiri'nin resmi seyahatlerinde kullanıldıktan sonra ABD yönetimine devredildi.

İÇİNDE YATAK ODALARI VE ÖZEL SALONLAR VAR

747-8 VIP versiyonu; ana yatak odası, misafir odaları, toplantı salonları, çalışma ofisleri, lüks dinlenme alanları, çok sayıda banyo ve özel yaşam bölümleriyle dikkat çekiyor. Uçak, dünyanın en lüks devlet uçaklarından biri olarak gösteriliyor.

ASIL MALİYET DÖNÜŞÜMDE

Her ne kadar uçak hediye edilmiş olsa da, Air Force One standartlarına uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmaların maliyetinin yüz milyonlarca doları bulduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklar modernizasyon maliyetinin 900 milyon doların üzerine çıktığını öne sürerken, güvenli haber kaynaklarında bu rakamın 1 milyar dolara yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Uçakta gelişmiş güvenli iletişim sistemleri, füze savunma sistemleri ve başkanlık güvenlik altyapısı bulunuyor.

BOEING'İN GECİKEN PROJESİNE GEÇİCİ ÇÖZÜM

Trump yönetimi, mevcut Air Force One filosunun yaşlanması ve Boeing'in yeni başkanlık uçaklarında yaşadığı gecikmeler nedeniyle bu uçağı "VC-25B Bridge" adı verilen geçici çözüm olarak kullanacak. Boeing'in yeni Air Force One projesinin toplam maliyetinin yaklaşık 3,9 milyar dolar olduğu ve teslimatın 2028'e sarktığı belirtiliyor.

İLK ULUSLARARASI DURAKLARDAN BİRİ TÜRKİYE OLABİLİR

Trump, tanıtım sırasında yeni uçağın NATO Zirvesi için Türkiye seyahatinde ve daha sonra Çin'de düzenlenecek bir konferansta kullanılabileceğini açıkladı. Uçağın önümüzdeki haftalarda resmen başkanlık filosunda aktif göreve başlaması bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Boeing amerikan şirketi, üreten şirket hediye etmiyorda, katar satın almış uçağı amerikan başbakanına hediye ediyor. Demek hem parayı al hem uçağı, kim neler daha geldi uçakla beraber

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