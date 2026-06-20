Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Katar tarafından hediye edilen ve yeni nesil başkanlık uçağı olarak hizmet verecek Boeing 747-8'i kamuoyuna tanıttı. Maryland'deki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, "dünyanın en lüks uçağı" olarak nitelendirdiği uçağın mekanik panelini de imzaladı.

400 MİLYON DOLARLIK "UÇAN SARAY"

Katar Kraliyet Ailesi tarafından kullanılan Boeing 747-8 VIP uçağının piyasa değerinin yaklaşık 400 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Uçak, yıllarca Katar Emiri'nin resmi seyahatlerinde kullanıldıktan sonra ABD yönetimine devredildi.

İÇİNDE YATAK ODALARI VE ÖZEL SALONLAR VAR

747-8 VIP versiyonu; ana yatak odası, misafir odaları, toplantı salonları, çalışma ofisleri, lüks dinlenme alanları, çok sayıda banyo ve özel yaşam bölümleriyle dikkat çekiyor. Uçak, dünyanın en lüks devlet uçaklarından biri olarak gösteriliyor.

ASIL MALİYET DÖNÜŞÜMDE

Her ne kadar uçak hediye edilmiş olsa da, Air Force One standartlarına uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmaların maliyetinin yüz milyonlarca doları bulduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklar modernizasyon maliyetinin 900 milyon doların üzerine çıktığını öne sürerken, güvenli haber kaynaklarında bu rakamın 1 milyar dolara yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Uçakta gelişmiş güvenli iletişim sistemleri, füze savunma sistemleri ve başkanlık güvenlik altyapısı bulunuyor.

BOEING'İN GECİKEN PROJESİNE GEÇİCİ ÇÖZÜM

Trump yönetimi, mevcut Air Force One filosunun yaşlanması ve Boeing'in yeni başkanlık uçaklarında yaşadığı gecikmeler nedeniyle bu uçağı "VC-25B Bridge" adı verilen geçici çözüm olarak kullanacak. Boeing'in yeni Air Force One projesinin toplam maliyetinin yaklaşık 3,9 milyar dolar olduğu ve teslimatın 2028'e sarktığı belirtiliyor.

İLK ULUSLARARASI DURAKLARDAN BİRİ TÜRKİYE OLABİLİR

Trump, tanıtım sırasında yeni uçağın NATO Zirvesi için Türkiye seyahatinde ve daha sonra Çin'de düzenlenecek bir konferansta kullanılabileceğini açıkladı. Uçağın önümüzdeki haftalarda resmen başkanlık filosunda aktif göreve başlaması bekleniyor.