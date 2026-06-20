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A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan

A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
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ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Avustralya'yı 2-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükselterek son 32'ye kalmayı garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci hafta maçında A Milli Takımımızın rakipleri ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi. Lümen Field'da oynanan mücadeleyi ABD, 2-0'lık skorla kazandı.

ABD RAHAT KAZANDI

Ev sahibi ABD'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cameron Burgess (K.K) VE 43. dakikada Alexander Freeman kaydetti. 

ABD SON 32'Yİ GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte ABD, grupta oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada son 32'ye yükselmeyi garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı. Grubun son maçında ABD, A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile karşılaşacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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