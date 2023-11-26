Elektrikli spirale bileğini kaptıran adamın kopan eli mikrocerrahi ile yerine dikildi

TOKAT'ta, evinin çatısını onardığı sırada elektrikli spirale bileğini kaptırması sonucu Hacı Mehmet Öz'ün (59) kopan sol eli, Kayseri'de doktorların 4 saatlik mikrocerrahi müdahalesiyle yerine dikildi. Eline kavuşan Öz, "Makinenin ağzındaki bıçak bir anda kolumu kaptı. Kopup yere düştüğünü görünce, 'Bu daha olmaz' deyip ona göre kendimi teselli ettim. Elimin tekrar buraya dikilmesi bir mucizeydi. Ameliyattan kalkıp elimi bileğimle birleşik görünce dünyalar benim oldu" dedi.

Tokat'ın Pazar ilçesi Ovacık Gölü Mahallesi'nde yaşayan Hacı Mehmet Öz, 30 Ekim'de inşaat halindeki evinin çatısını onarmak için merdivenle çatıya çıktı. Öz, çatıda malzemeleri kestiği sırada sol eli, kullandığı elektrikli spiral makinesinin isabet etmesi sonucu bileğinden itibaren koptu. Ailesinin ihbarıyla Öz ve kopan eli, ambulansla Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hacı Mehmet ve kopan eli, mikrocerrahi ile yerine dikilmesi için Tokat'tan Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada el cerrahı Doç. Dr. Ali Eray Günay ve Dr. Muhammet Melez tarafından acil ameliyata alınan Öz'ün kopan eli, 4 saatlik mikrocerrahi müdahalesiyle yerine dikildi. Ameliyatla uzuv kaybı riskinden kurtulan ve sağlığına kavuşan Hacı Mehmet, artık parmaklarını oynatabiliyor. Yaşadığı süreci anlatan Öz, "Olay bir anda gelişti. Olayın olduğunun farkında bile olmadım. Kendi inşaatımda çatı onarımı yapıyordum. O anda spiral makine kullanıyordum. Makinenin ağzındaki bıçak bir anda kolumu kaptı. Elimin gittiğini hiç fark etmedim. Baktım elime, elim aşağıda ben yukarıdayım. Elim aşağıya düşmüş. Nasıl oraya gitti hiç fark etmedim. O anda elimde makine vardı. Aşağıdakilere bağırdım, 'kabloyu çekin' dedim. Ailem hemen kabloyu çekti. Diğer elimi göremiyordum. Sağ elimle yavaş yavaş aşağı indim. Spirali bir süre kolumdan ayıramadım. Ailemden bıçak istedim ve kazağın bir kısmını kesip makineyi kolumdan ayırdım. Olayın sıcaklığıyla kolumun durumunu çok hissetmedim. Ailem ambulansı aradı. Pazar ilçesine getirildikten sonra Tokat'a götürüldüm. Oraya kadar iyi hatırlıyorum sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

'ŞU AN KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki süreci anlatan Öz, "Kayseri Şehir Hastanesi beni kabul edince buraya getirmişler. 2 ameliyat geçirdim. İlk ameliyatımı hatırlamıyorum fakat 2'nci ameliyatımda ağrılarım vardı. Sonrasında zaten rahatladım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, parmaklarımı da oynatabiliyorum. Bilek tamamen kopup yere düşmüştü. Ama şu anda iyi. Biraz ağrılarım var. Onlara da zaten alıştım. O anda elimden vazgeçmiştim. Kopup yere düştüğünü görünce, 'bu daha olmaz' deyip ona göre kendimi teselli ettim. Elimin tekrar buraya dikilmesi bana göre bir mucizeydi. Ameliyattan kalkıp elimi bileğimle birleşik görünce dünyalar benim oldu. Allah hepsinden bir sefer değil bin sefer razı olsun" ifadelerini kullandı.

'4 SAATLİK İŞLEM SONUCU BAŞARIYA ULAŞTIK'

Ameliyatı gerçekleştiren el cerrahı Doç. Dr. Ali Eray Günay ise, "Kayseri'de el cerrahı yaralanmalarına hizmet etmeye çalışıyoruz. Hastamız, iş kazası sonucu ön kol seviyesinden kolunu kaybetmişti. Yaralanma sonrası 112 sisteminden bize ulaştılar. Biz hastayı Tokat'tan kabul ettik. Kayseri'ye hızlıca nakli yapıldı. Muhammed Melez ile beraber başarılı bir işlem sonrası kolunu mikrocerrahi yöntemiyle yerine diktik. El bileğine giden 2 damar 3 sinir var. Bunları ve parmaklarına giden kaslarını onardık. İnşallah fazla bir kaybı olmadan yakın zamanda iyileşecek diye düşünüyoruz. Yaklaşık 4 saatlik bir işlem sonucunda başarıya ulaştık" dedi.

'EL BİLEĞİNE GİDEN 2 DAMAR, 3 SİNİR VE PARMAKLARINA GİDEN KASLARI ONARDIK'

Ortopedi Uzmanı Dr. Muhammet Melez de şöyle konuştu:

"Tokat'tan bize başvurduklarında hastayı kabul etmiştik. Acile getirildiğinde el bileğinin üzerinde total bir amputasyonu vardı. Eli beraberinde soğuk taşıma aparatıyla beraber geldi. Olayın üzerinden yaklaşık 5 saat geçmişti. Biz de hastayı acilen ameliyata alarak başarılı bir operasyonla eli yerine dikmiş olduk. Şu an her şey yolunda gidiyor. Bir aksilik olmazsa hastamızı yakın zamanda taburcu edeceğiz. Şu anda yaklaşık 4'üncü haftadayız ve bir problem olmadan takip ediyoruz."