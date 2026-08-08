Ekran bağımlılığına 'sade telefon' önerisi

Ekran bağımlılığının çocuk ve gençlerde dikkat, uyku ve psikolojik problemlere yol açabildiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Haydar Kutlu, bağımlılık yapan uygulamaların kısıtlandığı, üretken uygulamaların yer aldığı yeni bir telefon segmenti üretilmesini tavsiye etti.

Akıllı telefonların hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte ekran kullanımına ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Haydar Kutlu, özellikle çocuk ve gençlerde uzun süreli ekran kullanımının odaklanma süresini kısaltabildiğini, uyku problemleri ile depresyona yol açabildiğini belirtti. Kutlu, ekran bağımlılığıyla mücadele için akıllı telefon ile tuşlu telefon arasında yeni bir alternatif geliştirilmesi çağrısında bulundu.

"Gençlerde ekran süresi 6-7 saate kadar çıkıyor"

Türkiye'de günlük ekran süresinin ortalama 5 saat civarında olduğunu, gençlerde ise bu sürenin 6-7 saate kadar çıktığını aktaran Kutlu, özellikle gelişimini tamamlamamış ergen beyninin yoğun ekran kullanımından olumsuz etkilenebileceğini belirtti. Kutlu, "Henüz olgunlaşmamış bir ergen beyni çok fazla ekrana baktığında beynin bazı kısımlarında tahribat oluşuyor" dedi.

Ekran bağımlılığının çocukların gelişimi, uyku düzeni ve psikolojik durumları üzerinde de etkili olabildiğine dikkat çeken Kutlu, "Küçük yaşlarda yoğun ekran kullanımı odaklanma süresini kısaltıyor, ergenlerde ise uyku problemlerini, duygusal problemleri artıyor. Depresyona yatkınlık oluşturabiliyor. Ekran bağımlılığı çocukların genel ve akademik hayatlarına doğrudan zarar veriyor" dedi.

"Oyun ve sosyal medya bağımlılığı artıyor"

Ekran kullanımındaki bağımlılığın farklı alanlarda ortaya çıktığını aktaran Kutlu, oyun ve sosyal medya bağımlılığındaki artışa dikkat çekti. Kutlu, "Erkeklerde oyun bağımlılığı artarken kız çocuklarında da sosyal medya uygulamalarına bağımlılıkta artış var" diye konuştu.

"0-6 yaş çocukları ekrandan uzak tutmalıyız"

Çocukların ekrandan uzaklaştırılması için ailelerin alternatif faaliyetler oluşturması gerektiğini vurgulayan Kutlu, "Çocuklarımızı ekrandan uzak tutmamız gerekiyor, çocuklara ekran yerine alternatifler sunmak gerekiyor. Özellikle 0-6 yaş arasında çocuklarımızı ekrandan uzak tutmalıyız" uyarısında bulundu.

Ekran bağımlılığıyla mücadelede akıllı telefonların tamamen terk edilmesi yerine farklı bir telefon segmenti oluşturulmasını öneren Kutlu, tuşlu telefon ile akıllı telefon arasında bir alternatif geliştirilebileceğini söyledi. Kutlu, "Akıllı telefonlar ile tuşlu telefonların arasında yeni bir segmentte telefon üretilirse ekran bağımlılığı sıkıntıları çözülebilir" ifadelerini kullandı.

"Bağımlılık yapmayan telefon tavsiyesi binlerce kişi tarafından desteklendi"

Tavsiye edilen telefon modelinde günlük yaşamda ihtiyaç duyulan uygulamaların bulunabileceğini belirten Kutlu, "Banka uygulaması, navigasyon, kamera gibi uygulamaların olduğu, bağımlılık oluşturmayan telefonlar üretilmeli" çağrısında bulundu. Sosyal medyada yaptığı çağrının kısa sürede karşılık bulduğunu aktaran Kutlu, "Günler içinde binlerce insan bu fikri destekledi" dedi.

Türkiye'de bu alanda yerli ve milli bir telefon geliştirilebileceğini ifade eden Kutlu, böyle bir ürünün özellikle ebeveynlerin çocuklarını ekran bağımlılığından korumasına yönelik önemli bir alternatif olabileceğini belirtti. Kutlu, "Bağımlılık yapmayan, zararlı uygulamaların kısıtlandığı bir segmentte telefon üretilirse bunun bir karşılığı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı