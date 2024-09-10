Edremit Sağlıklı Hayat Merkezi, halkın sağlık sorunlarına çözüm sunuyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Sağlık Bakanlığının tüm illerde başlattığı uygulama kapsamında 6 yılı aşkın süredir "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak" sloganıyla faaliyet gösteren Edremit Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), halkın fiziksel ve ruhsal sorunlarının çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleriyle işlev görüyor.

Bakanlığın 257 sağlıklı hayat merkezinden biri olan ilçedeki SHM, 2018 yılından itibaren 17 personelle sorumlu hekim kontrolünde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal çalışmacılarla danışmanlık, halk sağlığı eğitimleri, kanser ve diğer sağlık taramaları konularında görev yapıyor.

SHM personeli, eğitim, koruyucu ağız ve diş sağlığı, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM), tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele, psikolog, çocuk gelişimi, sosyal çalışma, fizyoterapist ile diyetisyen poliklinikleriyle her gün insanlara daha sağlıklı bir yaşam için destek oluyor.

Edremit'teki SHM'de 2023 yılında 28 bin 158 kişiye danışmanlık hizmeti verildi. Görevliler, kurum dışında okullarda diş taraması, eğitim, stant gibi faaliyetlerle 14 bin 120 kişiye ulaştı.

Merkezin sorumlu hekimi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Rukiye Çetin, AA muhabirine, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sağlığın bozulmadan hayatın kalitesini arttırmaya dayalı bir felsefeyle kurulduğunu söyledi.

Sağlıklı kişilere sağlığını daha da ileriye götürmek için bazı davranışları kazanması konusunda danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Çetin, "Bizlere kurumun telefonundan ulaşabilirsiniz veya gelerek bizden hizmet alabilirsiniz. Hizmetlerimiz ücretsiz olarak veriliyor." dedi.

Çetin, kişinin kendi durumuna göre özel diyet düzenlediklerini ve bu diyetleri belirli aralıklarla takip ettiklerini bildirdi.

Kurumda görevli fizyoterapistlerin kendisine başvuran kişilere durumuna uygun fiziksel egzersizleri düzenlediğini de ifade eden Çetin, uygun olanlar için de haftada iki gün birer saat fiziksel egzersiz seansları gerçekleştirildiğini de anlattı.

Hastaneler, genellikle kişilerin hasta olduğunda gittiği kurumlardır

Hastanelerin genellikle kişilerin hasta olduğunda gittiği kurumlar olduğuna dikkat çeken Çetin, "Biz size hasta olmadan ama bazı davranışlarınız sağlığı etkilemeye başladığını düşündüğünüzde başvuracağınız kurumlardanız. Biraz kilonuz olabilir. Henüz obez değilsinizdir veya obezsinizdir ama herhangi bir sağlık probleminiz olmamıştır. Obezite aynı zamanda kalp, damar hastalıkları, hatta psikolojinizi bile etkileyebilen pek çok sağlık problemi ile birlikte geliyor. Bunun önüne geçmek için bize başvurabilirsiniz. Daha herhangi bir hastalık olmadan daha sağlıklı bir yaşam için hepinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Sağlıklı hayat merkezine gelenlerden Nazire Levent ise uzun zamandır bu kurumda diyetisyene geldiğini ve 84 kilodan 74 kiloya düştüğünü aktardı.

Kilo verdikçe hayat kalitesinin arttığını dile getiren Levent, "Kilo verince tabi merdiven inmem değişti. Kendimi daha hafif hissettim. Yeme alışkanlıklarım daha sağlıklı beslenerek daha iyi sonuç oldu benim için. Memnunum." ifadesini kullandı.

Münire Öztürk de ilk olarak diyetisyene geldiğini ve 78 kiloyla başladığı egzersizler ile 65 kiloya kadar düştüğünü kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir müddet ara verdikten sonra tekrar kilo alınca tekrar başladım. Fizyoterapist tavsiyesiyle egzersizlerimi yapıyorum. Dizlerim çok rahatladı. Çok rahat inip çıkmam da bayağı bir rahatlama oldu. Belimde ağrı vardı o rahatladı. Şu an çok iyiyim, çok iyi geldi."

Bir yılda 22 kilo verdi

SHM'ye gelen Elif Özdemir sağlıklı hayat merkezine kilo vermek için geldiğini ve bir yılda 22 kilo verdiğin belirtti.

Geçen sene Haziranda 80 kiloyla geldiği SHM sayesinde şu anda 58 kilo bandında gidip geldiğini vurgulayan Özdemir, "Hayat kalitem çok güzel şu anda. Çok mutluyum. Böyle bir korumak için devamlı çalışmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.