e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
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e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
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Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık platformu e-Nabız'a, yeni güncelleme ile 'Biyometrik Giriş', 'Karekod' uygulaması ile ilaç satın alma gibi birçok yeni özellik getirildi. Bu sayede 'Reçetelerim' alanındaki karekod aracılığıyla TC Kimlik Numarası ve reçete için çıkan kodun eczacıyla paylaşılması ile eczanelerden ilaç satın alınabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın 2015 yılında hizmete aldığı dijital sağlık platformu e-Nabız ile tüm vatandaşlar, laboratuvar tahlilleri, radyolojik görüntüleri, kullanılan reçete ve ilaç bilgileri, optik reçeteleri, acil durum bilgileri, konulmuş teşhis, verilmiş her türlü rapor gibi muayene ve tedavilerine ait her tür detaylı bilgiyi içeren sağlık geçmişlerine cep telefonlarından, tabletlerinden ya da bilgisayarlarından 7 gün 24 saat erişebiliyor.

Belirlediği kurallar çerçevesinde bu bilgilerin tümünü ya da bir kısmını istediği süre kadar hekimleri ya da yakınlarıyla paylaşabilme imkanı olan vatandaşlar, kendi e-Nabız profilini İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dil seçenekleri olmak üzere 5 farklı dilde de görüntüleyebiliyor. e-Nabız üzerinden randevu alıp, kemik iliği-kan bağışı ve organ bağışı beyanı da yapılabiliyor. Giyilebilir teknolojilerin entegre edilebildiği e-Nabız profiline vatandaşlar, akıllı bileklikleri ya da kablosuz özellikli şeker, tansiyon gibi cihazlardan elde ettikleri sağlık bilgilerini kaydedebiliyor.

e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

SALGIN VE AFETLE MÜCADELEDE ETKİN ROL OYNADI

Koronavirüs sürecinde salgınla dijital mücadelede de aktif rol oynayan e-Nabız'da koronavirüs vakalarının numune sonuçları, izlem bilgileri yer aldı. 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından da depremden sonra yakınlarının hangi hastanede olduğunu bulamayanlar için e-Nabız üzerinde aktifleştirilen 'Doğal Afet Bilgilendirme' sekmesine, 'Fotoğrafla sorgulama' özelliği eklendi. TÜBİTAK'ın geliştirdiği yazılımla, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordineli olarak yürüttüğü çalışmayla, dijital sağlık platformu e-Nabız'da aktif hale getirilen bu özellik sayesinde, vatandaşlar, birinci ve ikinci derece yakınlarının hangi sağlık kuruluşunda olduğunu uygulama üzerinden fotoğraflarını da yükleyerek öğrenebildi.

e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

YENİ GÜNCELLEME

Dijital sağlık platformu e-Nabız, son olarak 10 Haziran'da yeni tasarımıyla güncellendi. Bu sayede e-Nabız, vatandaşın profilindeki bilgilere hızla ulaşabildiği, kullanımı kolay ve erişimi rahat modüler bir yapıda kurgulandı. e-Nabız'a artık mobil üzerinden 'Biyometrik Giriş' yöntemi aracılığıyla parmak izi veya yüz tanıma seçenekleri kullanılarak giriş yapılacak.

İLAÇ ALMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

'Reçetelerim' alanındaki karekod aracılığıyla TC Kimlik Numarası ve reçete için çıkan kodun eczacıyla paylaşılması ile eczanelerden ilaç satın alınabilecek, geçmişte randevu alınan hekimden ilave bilgi girişi olmadan tekrar randevu alınabilecek. Ayrıca 'Bizden haberler' sekmesinde Sağlık Bakanlığı'nın güncel çalışmaları görüntülenebilecek. Güncellemeyle birçok yeni özellik getirilen dijital sağlık platformu e-Nabız'ın kullanıcı sayısı da 78,5 milyona ulaştı.

e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Sağlık
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Cahiller bunu beğenmez,cahiller yenilik sevmez!Eleştiri sever,al yap desen telefondan yapamaz!Ama sosyal medyadan devlet yönetir..

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

tamam güzel bişey ama 50-60 yaş üstü çoğu insan tuşlu telefon kullanıyor bir çoğu ömründe e-devlet ,e-nabız gibi uygulamayı ne gördü nede girdi . evet belki hayat kolaylaştıran bişey ama zaten ilaçları en çok kullanan yaş sınıfı 50 yaş üstü ya hani ... neyse

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

her şeyimizi tüm işlemlerimizi internete bağımlı hale getirdiler internet hizmetinide devasa kazık fiyatlara yükselttiler teknoloji çağında bize cehennemi hayat yaşatılıyor internet insan ilişkilerini körelten elimizde avucumuzdaki ne varsa alan canavara dönüştü bunun bir sınırı kolaylığa ulaşmanın bir kolaylığı olmalı bu yüzden insanları soyup soğana çevirip sırtına mali külfet yüklenmemeli

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