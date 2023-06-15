CHP'li Bulut, artan kızamık vakalarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, artan kızamık vakalarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Kızamık vakalarındaki artış, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye kontrolsüz girmesiyle bağlantılı mıdır? Bakanlığınızın söz konusu durum ile ilgili önlem almama gerekçesi nedir' diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, artan kızamık vakalarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Kızamık vakalarındaki artış, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye kontrolsüz girmesiyle bağlantılı mıdır? Bakanlığınızın söz konusu durum ile ilgili önlem almama gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, son günlerde artan ve İstanbul'da iki çocuğun ölümüne neden olan kızamık vakalarını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bulut, "Sağlıkta Dönüşüm Programı" adı altında anayasal bir hak olan sağlığın özelleştirildiğini, birinci basamak sağlık hizmetlerinin tüm toplumu kapsayan, koruyucu, tedavi edici anlayışından vazgeçildiğini kaydetti. Bulut, şunları ifade etti:

"Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği uygulamasına geçişle birlikte kızamıkla mücadele stratejisini de değiştirmiş, bağışıklama hizmetlerini başvuruya dayalı hale getirmiştir. Söz konusu durum bağışıklama hizmetlerine de büyük bir darbe vurmuştur. Her yaşta görülebilen ve ölümcül olan kızamık, aşılama yoluyla kontrol altına alınan bulaşıcı bir hastalıktır. Ancak Türkiye'de vaka sayıları endişe edici boyuta ulaşmıştır.

"BAKANLIK, VERİLERİ SAKLAMAK YERİNE VAKİT GEÇİRMEDEN ÖNLEM ALMALIDIR"

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölgesinde yer alan Türkiye'yi, Avrupa Bölgesi için belirlenmiş hedefler doğrultusunda önce 2010 daha sonra 2015 yılına dek kızamık hastalığının sıklığını azaltmaya yönelik çalışmaları yürütmekle yükümlü kılmıştır. Fakat vaka sayısındaki artış bakanlığınızın aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sağlık Bakanlığı kızamık vakaları ile ilgili verileri Covid 19 vakalarında olduğu gibi saklıyor. Bakanlık, verileri saklamak yerine vakit geçirmeden önlem almalıdır."

Bulut, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Kızamık hastalığının endişe verici boyutta artmasının nedeni araştırılmış mıdır? Kızamık ile ilgili bakanlığınızın veri paylaşmamasının gerekçesi nedir? Salgın hale dönüşme ihtimali güçlenen kızamık vb. bulaşıcı hastalıklar için Bakanlığınız tarafından alınan önlemler nelerdir? Son 5 yılda kaç kişi kızamık aşısı olmak için başvurmuştur? Aile Sağlığı Merkezi tarafından aşı yaptırmak üzere başvurmaları istenen kaç kişi bu çağrıya uymamıştır? Son 5 yıl ayrı ayrı belirtilmek üzere ülkemizde, şark çıbanı, kolera, tüberküloz, kızamık gibi salgın hastalıkların görülme sayısı kaçtır? Bu hastalıkların bölgelere ve yaş grubuna göre dağılımı nedir? Son 5 yılda kaç kişi kızamık vb. bulaşıcı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmiştir? Bunlardan kaçı Türk vatandaşıdır? Kızamık vakalarındaki artışın aşı karşıtlığı ile bağlantısı var mıdır? Kızamık vakalarındaki artış, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye kontrolsüz girmesiyle bağlantılı mıdır? Bakanlığınızın söz konusu durum ile ilgili önlem almama gerekçesi nedir? Şimdiye kadar kaç Suriyeli mülteciye kızamık aşısı yapılmıştır? Kaç Suriyeli sığınmacıda kızamık vb. salgın hastalık görülmüştür?"