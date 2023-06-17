Kurban Bayramı için doğu illerinden getirilen bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine Bursa genelinde bir çok hayvan pazarında karatina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Bayburt, Erzurum, Muş ve Ağrı'dan gelen hayvanlarda şap hastalığı gözlemleniyor. Hayvanların hepsi aşılı aşıların tesiri ile hastalık 10 gün içerisinde sönecek.

Bursa'daki hayvan pazarlarında şap karantinası

Kurban bayramına kadar tedbirler devam edecek

Bayburt, Erzurum, Muş ve Ağrı'dan gelen hayvanlarda şap hastalığı gözlemleniyor

Hayvanların hepsi aşılı aşıların tesiri ile hastalık 10 gün içerisinde sönecek

BURSA - Kurban Bayramı için doğu illerinden getirilen bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine Bursa genelinde bir çok hayvan pazarında karatina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

İnegöl, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki bazı hayvan pazarlarına hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Tedbirlerin Kurban Bayramının 1. gününe kadar devam edeceğini belirten Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül Bursa genelinde hiç bir ilçe ve mahallede şap vak'asının olmadığını doğu illerinden gelen bazı hayvanlarda hastalığın görüldüğünü ancak hayvanların hepsinin aşılı olduğunu aşının tesiri ile hastalığın 10 gün içerisinde kaybolacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ilk şap hastalığının İnegöl'de görülmesi üzerine İnegöl'de hayvan pazarlarına yönelik önlem alınmıştı. Ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki denetimler sırasında görülen hastalık üzerine Mustafakemalpaşa hayvan pazarıda kapatıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetlemeleri sırasında Gemlik, Osmangazi (Geçit) ve Nilüfer (Alaaddinbey) hayvan pazarlarında da şap hastalığı tespit edildi. Karantinaya alınan bu pazarlarda, hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı. Pazarlara başka hayvan alınmazken oradaki mevcut hayvanlarında dışarıya çıkarılmalarına izin verilmiyor. Hastalığı denetimler sırasında tespit edip pek çok pazarda karantina tedbirlerini başlatan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gece gündüz pazarlarda nöbetçi ekip bırakıp 24 saat gözetim altına alarak aralıksız ilaçlama yapıyor.

Şuan için Bursa'da 3 hayvan pazarında faaliyet olduğu buralardaki hayvanlarında kurban gününe kadar çıkışlarına izin verilmeyeceği, kurban bayramının birinci günü kesim yerlerine gönderilip buralardan vatandaşlara teslim edileceği öğrenildi.

Bursa'nın hiç bir ilçe ve mahallesinde şap hastalığının görülmediğini belirten Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yerli hayvanlarda hiç bir sıkıntı yok. Bayburt, Muş, Erzurum ve Ağrı'dan gelen hayvanlarda şap hastalığına rastlanıldı. O hayvanlarında hepsi aşılı, hepsinin kağıtları var. Zaten aşıları olmadan bir yerden başka bir yere götürülemiyorlar. 15 gün önce hepsi aşılanmış. Aşının etkisi 15-20 günü buluyor. 10 gün içerisinde hayvanlardaki hastalığın tamamen söneceğini düşünüyoruz" dedi.

İnsan sağlığı açısından herhangi bir tehlikesi olmayan hastalık sebebiyle hayvanların ağızlarında ve bacaklarında kızarıklıklar, bazende yaralar meydana geldiği, hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşmadığı bildirildi.