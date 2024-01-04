Böbrek taşı operasyonu sonrası sepsis geçiren anne, ellerini ve ayaklarını kaybetti

Bir anne, rutin bir böbrek taşı operasyonunda böbrekleri enfeksiyon kapınca elleri ve ayakları kesildi.

Lucinda Mullins, 41 yaşında, Kentucky'den, sıradan bir böbrek taşı ameliyatına girdiğinde taşlar enfekte oldu ve sepsis gelişti. Fort Logan Hastanesi'ne ardından Lexington'daki Kentucky Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak doktorlar, her iki bacağını kesmek zorunda kaldı ve her iki kolu da dirsek altından kaybedeceğini kendisine bildirdi. Bu karanlık döneme giren operasyonun ardından ailesi, Lucinda'nın durumuyla ilgili güncellemeleri paylaşıyor. Son paylaşılanlardan birinde, dört uzvunu kaybetmiş olan kadın, oğlunun yardımıyla beslenirken fotoğraflandı ve ilk kez eksik bacaklarını gösterdi.

Kardeşi Luci Smith, yaptığı bir Facebook paylaşımında Lucinda'nın Cardinal Hill Rehabilitasyon Hastanesi'ne geldiğini ve birkaç hafta boyunca burada terapi alacağını belirtti.

Lucinda, bu yaşamı değiştiren deneyim boyunca cesur bir şekilde başa çıkmaya çalıştı. İlk terapi seansından sonra, bandajlarla kaplı hastane yatağında dinlenirken bir resmini paylaştı.

Lucinda'nın arkadaşı Heather Beshears, GoFundMe sayfasını oluşturdu ve "İlk terapi günü harikaydı! Çok heyecanlıydı ve çok iyi bir şekilde başardı," dedi.

Cardinal Hill'e varışlarında, Beshears, Lucinda ve eşi DJ'nin hastane yatağında gülümsediği bir fotoğrafı GoFundMe sayfasında paylaştı.

Lucinda, LEX 18'e şunları söyledi: 'Her iki dizimden aşağısını kaybettim ve muhtemelen her iki dirseğimin altını da kaybedeceğim. "Birlikte çalıştığım doktor, biraz da, 'Bu senin hayatını kurtarmak için yapılması gereken şey. İşte olan budur,' dedi."

Neşesini nasıl koruduğu sorulduğunda, " Sadece hayatta olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımla zaman geçirebiliyorum. Ailemi görebiliyorum. Eşimle vakit geçirebiliyorum." dedi.

Eski hemşire rehab, fizik tedavi ve protezler için hazırlanırken, tıbbi faturalarla başa çıkması için bir GoFundMe sayfası oluşturuldu.