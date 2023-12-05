Beyin kanaması geçiren hasta 'baloncuk tıkama' yöntemiyle sağlığına kavuştu

SAMSUN - Samsun'da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen hasta, "anevrizma embolizasyonu (baloncuk tıkama)" işlemi ile sağlığına kavuştu.

Samsun'da yaşayan 53 yaşındaki Aydın Duman, şiddetli baş ağrısı nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Aydın Duman'ın beyin damarlarında 20 mm çapında bir anevrizma(baloncuk) saptandı. Tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilecek bu hastalığa karşı Karadeniz Bölgesi'nde çoğu sağlık merkezinde yapılabilen anevrizma embolizasyonu (baloncuk tıkama) tedavisi uygulandı.

"Tedavi edilmeseydi kanama nedeniyle hastamızın ölüm ihtimali yüksekti"

Yapılan işlem hakkında bilgi veren Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Gündoğdu, "Hastamız şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Acil servisimizde yapılan bilgisayarlı tomografisinde beyin zarları arasında ciddi bir kanaması vardı. Hastamızı anjiyografi ünitesine alarak beyin anjiyosunu yaptık. Ardından beyin cerrahisi hocalarımızla birlikte bir değerlendirme yaptıktan sonra hastayı endovasküler yolla(damar içerisinden ilerleyerek) mevcut anevrizmasını (baloncuğunu) girişimsel radyoloji ünitemizde tedavi etme kararı aldık. Koil embolizasyon dediğimiz sarmallarla baloncuğun içini doldurma yöntemiyle baloncuğu tıkayarak hastamızın tedavisini yaptık. Hastamızın yoğun bakım takibini gerçekleştirdikten sonra servisimize aldık. Şu anda hastamızın genel durumu iyi, herhangi bir hareket kusuru yada konuşma bozukluğu yok. Bu bizim için çok değerli ve anlamlı bir işlem oldu. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ilk defa bu şekilde bir hastamızı tedavi etmiş olduk. Bundan sonra baloncuk nedeniyle beyin kanaması geçiren hastalarımıza fayda sağlamaya gayret göstereceğiz. Eğer tedavi edilmeseydi bu hastamızın ölüm ya da sakat kalma ihtimali çok yüksekti. Bu tarz bir kanamada hastaların yüzde 50'si ölüm, yüzde 25'i ise sakat kalma riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Beyin içerisinde kanama gerçekleşen hastalarda eğer bir baloncuk veya atardamar ile toplardamar arasında bir bağlantı varsa bu hastalarımıza beyin anjio yaparak kanama noktasını saptıyoruz. Kanamanın nedenini embolizasyon dediğimiz tıkayıcı işlemlerle ortadan kaldırıyoruz" dedi.

"Teknolojik bir müdahale"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Vaner Köksal, "Bu hastamızda geçirmiş olduğu kanamadan sonra beyin damarlarında büyük bir anevrizma, baloncuk dediğimiz lezyonu saptadık. Bu anevrizma(baloncuk) için en iyi tedaviye girişimsel radyoloji hocamızla birlikte karar verdik. Radyolojik imkanlarımızla birlikte anevrizmanın içerisine sarmallar ile tıkama işlemi yaptık. Amacımız bu anevrizmanın kanamasına tekrar engel olmaktı. Yapılan işlem sonrası herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Bu anevrizma(baloncuk) çok riskli hayati bir alandaydı ve büyük boyutlu bir baloncuktu. Bu tedavi gerçekten teknolojik bir müdahaledir. Birçok merkezde bu şekilde yapılamıyor. Bu uygulamayı doğru bir şekilde yapmak çok daha önemlidir. Bu doğru hastayı doğru zamanda seçtiğimizi düşünüyorum. Tabii, bu imkanların bu merkezimizde oluşması önemlidir. Karadeniz'de belki bu işlemleri yapan birkaç merkezden birisidir" diye konuştu.