BEUN'un Bilim Kafe etkinliğinde meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), akademinin bilgi birikimini doğrudan toplumla buluşturan "Bilim Kafe" etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla Kozlu Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda meme kanserinde farkındalık oluşturuldu.

Moderatörlüğünü BEUN Bilim İletişim Ofis Sorumlusu Öğretim Görevlisi Yağmur Atalay'ın üstlendiği programa; BEUN Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ile Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Semra Demir konuşmacı olarak katıldı. Toplumda meme kanserine yönelik farkındalığı artırmak, erken teşhisin hayati önemini vurgulamak ve doğru sağlık bilgilerini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen söyleşide, hastalığın tanı ve tedavi süreçleri tüm yönleriyle ele alındı.

"Yıllık kontroller ihmal edilmemeli: Erken teşhis hayat kurtarır"

Söyleşide ilk sözü alan Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Semra Demir, kadınların birinci basamak sağlık hizmetlerinden aktif yararlanması gerektiğine dikkat çekti. Her kadının periyodik sağlık taramaları için aile hekimlerine başvurmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Demir, koruyucu sağlık hizmetlerinin kanserle mücadeledeki ilk ve en güçlü kalkan olduğunu belirtti.

"Erkeklerde de görülüyor; Erken tanı süreci kısaltıyor"

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ise erken tanının tedavi başarısındaki belirleyici rolüne değindi. Kadınların düzenli mamografi çekimlerini ve kendi kendine meme muayenelerini aksatmamaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çakmak, kamuoyunda az bilinen kritik bir gerçeğe de dikkat çekti: "Meme kanseri sanılanın aksine nadir de olsa erkeklerde de görülmektedir. Erkeklerde görülen vakalar maalesef daha agresif ve seyri bakımından daha risklidir." Hastaların hekime başvuruda geç kalmasının tedavi süreçlerini uzattığını ve olumsuz sonuçlara yol açabildiğini söyleyen Çakmak; sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma gibi yaşam alışkanlıklarının kanser riskini belirgin şekilde düşürdüğünü belirtti. Ailesinde kanser öyküsü bulunan genetik risk grubundaki bireylerin ise tarama süreçlerinde çok daha hassas davranmaları gerektiği vurgulandı.

Biyopsi ve Mamografi Kanseri yayar mı? Şehir efsanelerine uzmanlardan bilimsel yanıt

Söyleşinin soru-cevap bölümünde söz alan katılımcılar, kulaktan kulağa yayılan ve tedaviyi geciktiren yanlış bilgileri uzmanlara yöneltti. Özellikle "Biyopsi veya mamografi yaptırmak kanserin yayılmasına sebep olur mu?" sorusuna açıklık getiren Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, ne biyopsinin ne de mamografinin hastalığı yayma gibi bir etkisinin bulunmadığını vurguladı. Bu tür uygulamaların aksi bir duruma yol açmadığını belirten Çakmak, tam tersine doğru tanı ve doğru tedavi haritasının çizilmesinde en güvenilir tıbbi yöntemler olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine geçit yok: "Dezenformasyona değil, hekiminize inanın"

Kanser teshis ve tedavi süreçlerinde internet ile sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Karadeniz Çakmak ve Prof. Dr. Ayşe Semra Demir, bilgi kirliliğinin ve dezenformasyonun hastaları yanlış yönlendirerek erken teşhis fırsatını ellerinden kaçırmalarına neden olduğunu belirtti. Katılımcılara çağrıda bulunan Çakmak ve Demir, "Kanser mi oluyorum diyerek sosyal medyadaki kulaktan dolma ve bilim dışı bilgilere itibar etmeyin. Dezenformasyon ne yazık ki sağlık alanında çok yaygın. Bu yanlış algılara ve bilgi kirliliğine aldırış etmeden doğrudan hekimlerinize ve resmi sağlık kurumlarına başvurun" ifadelerini kullandı.

"Alternatif tıp tuzağına düşmeyin: Tıbbın ve hekimlerin yolundan ayrılmayın"

Kanser hastalarının yöneldiği tıp dışı arayışlar ve kaynağı belirsiz ürünlerin kullanımı hakkında gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Çakmak ve Prof. Dr. Demir, hayati uyarılarda bulundu. Doktor kontrolü dışında kullanılan belirsiz ürünlerin ve alternatif yöntem adı altındaki uygulamaların tedaviyi aksatarak geri dönülemez zararlar verdiğini hatırlatan uzmanlar, bilimsel tıbbi yöntemlerin dışına çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi. Tedavi sürecinde hekim yönlendirmesiyle sürdürülen sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının en doğru destek olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan "Erken Teşhis Hayat Kurtarır - Meme Kanseri Taramanızı Yaptırın" kılavuzunun doğru bilgiye ulaşmada güvenilir kaynak olduğu hatırlatıldı.

Program alkışlar eşliğinde sona erdi

Ekim ayı boyunca sürdürülen farkındalık seferberliğine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten uzman akademisyenler, Kozlu Halk Eğitimi Merkezi ailesine misafirperverlikleri; BEUN ailesine ise bilimi toplumla buluşturan bu organizasyon için teşekkür etti.

Program, Kozlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Günaydın'ın konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesi ve katılımcılarla çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı