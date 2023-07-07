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Yer: Şanlıurfa! Başıboş köpeklerden büyükbaş hayvanlara kuduz salgını

Yer: Şanlıurfa! Başıboş köpeklerden büyükbaş hayvanlara kuduz salgını

Sağlık Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi hastaneye kaldırılırken, kuduz vakalarının görüldüğü yerlerde karantina uygulanmaya başlandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasına rastlanılmıştır. Konuyla ilgili tedbirler alınmıştır." denildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası görüldü. Bir kişi belirtiler üzerine tedavi altına alınırken büyükbaş hayvanlarda da kuduz vakası tespit edildi. Siverek Kaymakamlığı'nın açıklamasında "Köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasına rastlanılmıştır. İlçe Hıfzısıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamalar yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Başıboş köpeklerden büyükbaş hayvanlara kuduz salgını

"ŞÜPHELİ DURUMLAR DERHAL BİLDİRİLMELİ"

Siverek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde kuduz vakasından dolayı bir vatandaşımız tedavi görmekte olup yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasına rastlanılmıştır. İlçe Hıfzısıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca Belediyemiz, Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşlarına müracaat edilmesi gerekmektedir"

İşte Kaymakamlık açıklaması:

Başıboş köpeklerden büyükbaş hayvanlara kuduz salgını

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Sağlık

Sokak Köpeği Şanlıurfa Siverek Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

SMMM:

BU ŞEKİLDE OLMAZ ARTIK BÜTÜN BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN İTLAF EDİLMESİ GEREKİR.AYRICA ŞU HAYVANSEVERLİK FURYASI BİTİRİLMELİDİR.

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