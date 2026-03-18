Haberler

Bakan Memişoğlu: Türkiye son 10 ayda 513 ton hafifledi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ardahan il ziyaretinde yaptığı açıklamada; geçen yılın mayıs ayında başlattıkları "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasının sonuçlarını açıkladı. Bakan Memişoğlu kampanya sonucunda Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki diyetisyenlere yönlendirilen ve ücretsiz hizmet alan 210 bin vatandaşın 10 ayda 513 bin kilo verdiğini yani 513 ton hafiflediğini söyledi.

  • Sağlık Bakanlığı'nın 'İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa' kampanyasında 10 milyon kişinin kilosu ölçüldü.
  • Kampanyada 210 bin vatandaş ideal kilosuna ulaştı.
  • Kampanya sayesinde Türkiye genelinde toplam 513 bin kilo verildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ardahan'daki programı kapsamında kente gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam kampanyalarının sonuçlarına dikkat çekti.

Ardahan Valiliği'nde Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve MHP İl Başkanı Turgay Mert tarafından karşılanan Memişoğlu, valilik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNSANLARIMIZIN SAĞLIKLI KALMASINI İSTİYORUZ"

"Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz" diyen Memişoğlu, Ardahan'ın yüksek rakımı ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, kentte yaşayan insanların sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

10 MİLYON KİŞİNİN KİLOSU ÖLÇÜLDÜ

Bakan Memişoğlu, "İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa" kampanyası kapsamında bugüne kadar 10 milyon kişinin kilosunun ölçüldüğünü açıkladı. Kampanyaya katılan ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde diyetisyen takibine alınan 210 bin vatandaşın ideal kilosuna ulaştığını belirtti.

TOPLAM 513 BİN KİLO VERİLDİ

Memişoğlu, kampanya sayesinde Türkiye genelinde toplam 513 bin kilo verildiğini ifade ederek, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ramazan ayına da değinen Bakan Memişoğlu, bu dönemin iradeyi güçlendirdiğini belirterek, sigara ve tütün gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve sağlıklı beslenmenin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Heisenberg:

açlıktan müdür

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

