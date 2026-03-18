Bakan Memişoğlu: Türkiye son 10 ayda 513 ton hafifledi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ardahan'daki programı kapsamında kente gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam kampanyalarının sonuçlarına dikkat çekti.

Ardahan Valiliği'nde Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve MHP İl Başkanı Turgay Mert tarafından karşılanan Memişoğlu, valilik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İNSANLARIMIZIN SAĞLIKLI KALMASINI İSTİYORUZ"

"Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz" diyen Memişoğlu, Ardahan'ın yüksek rakımı ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, kentte yaşayan insanların sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

10 MİLYON KİŞİNİN KİLOSU ÖLÇÜLDÜ

Bakan Memişoğlu, "İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa" kampanyası kapsamında bugüne kadar 10 milyon kişinin kilosunun ölçüldüğünü açıkladı. Kampanyaya katılan ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde diyetisyen takibine alınan 210 bin vatandaşın ideal kilosuna ulaştığını belirtti.

TOPLAM 513 BİN KİLO VERİLDİ

Memişoğlu, kampanya sayesinde Türkiye genelinde toplam 513 bin kilo verildiğini ifade ederek, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ramazan ayına da değinen Bakan Memişoğlu, bu dönemin iradeyi güçlendirdiğini belirterek, sigara ve tütün gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve sağlıklı beslenmenin sürdürülmesi çağrısında bulundu.