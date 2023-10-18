Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açıldı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, İstanbul Beşiktaş'ta hizmete açıldı. Akademik uzman kadro, son teknoloji cihazlar, yapay zeka ve dijital hekimlik uygulamalarıyla teşhis ve tedavinin gerçekleştirileceği hastane, sağlık turizmine de önemli katkı sunmayı hedefliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), ağız ve diş sağlığı sektöründe bir yatırım gerçekleştirdi. Son teknolojik cihazlarla donatılan, akademik uzman kadronun görev yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, törenle hizmete girdi. Açılışa BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, SEY Vakfı Onursal Başkanı Semra Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, BAU Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Ezgi Yüceer Çetiner, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

YÜCEL: HER HASTA ÖNCE KENDİSİNİ İYİ VE GÜVENDE HİSSEDECEK

Törende konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "Teknoloji altyapısı olarak dünyanın en gelişmiş ülkelerine de gitseniz orada neler varsa bu hastanede de bunlar var. Biz bir üniversiteyiz. Bizim önceliğimiz eğitim, öğretim ve araştırma, bunlardan asla taviz veremeyiz. Bizim hastanemizin çok mükemmel olması yetmez. Çünkü buradan her yıl mezun olacak arkadaşlarımız var, doktorlarımız olacak. Bunlar gittikleri yerde de BAU'yu temsil edecekler, temsilin ötesinde sağlık hizmeti verecekler. Onların da iyi olması gerekiyor. Hem hastaneniz mükemmel olacak hem de diş hekimliği fakültemizin üretimi olan öğrencilerimiz de mükemmel olacak. Biz burada, nitelikli bilim insanlarını ve sağlık sektörünün önemli aktörlerini bir araya getirecek olmanın heyecanını da yaşıyoruz. Akademik uzman kadromuz da her hastayla kendi yakınıymış gibi ilgilenecek. Çünkü eğitim de sağlık da etkili iletişim, özveri, emek ve empati ister. Buraya gelen her hasta önce kendisini iyi ve güvende hissedecek, sonra da gönül rahatlığıyla tedavisine devam edebilecek" şeklinde konuştu.

HATİPOĞLU: MEMNUNİYETİ YÜKSEK VE TOPLUMA FAYDAYI GÖZETEN BİR YAPI OLACAĞIZ

Yaptıkları ile örnek teşkil eden bir kurum olduklarını ifade eden BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok etkileyici bir binadayız. Çok muhteşem bir akademik kadroyla karşınızdayız. İnanılmaz ileri teknoloji ekipmanlarıyla bir aradayız. Bizler çok farklı uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyoruz, bunlar bizim açımızdan çok önemli. bunun bir devamı olarak sağlık turizmi açısından hem ülkemize hizmet etmek hem de bundan sonraki süreçlerde farklı bir yaklaşımla sağlık sektöründe yer almak açısından da önemli olur diye düşünüyorum. Güveni temel alarak faaliyete geçirdiğimiz hastanemiz için en öncelikli hedefimiz; ulusal ve uluslarası alanda en çok tercih edilen, hizmet memnuniyeti yüksek, topluma faydayı gözeten güvenilir bir yapı olmaktır. Sağlık alanındaki yaptığımız başarılı girişimler, multidisipliner çalışmalar, kompleks vakalardaki başarılarımız ve referans bir hastane olmamız koyduğumuz bu hedefe emin adımlarla ilerlediğimizin de bir göstergesidir. Üniversitemizde 133 farklı ülkeden öğrencimiz var. Dünya çapındaki yerimizi de düşünürsek; sağlık turizmini de hastanemizle birlikte daha da canlandırabileceğimizi düşünüyoruz."

BASA: BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNİ İÇEREN HER HASTALIKTA BÜTÜN TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ UYGULUYORUZ

BAU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, "Bahçeşehir Üniversitesinin son yıllarda çok hızlı bir yükselişi var. BAU Globalin bir parçası olarak Diş Hekimliği Hastanesi'nin çok büyük iddiaları var, bunlardan bir tanesi eğitimde çok iyi olmak. Özellikle inovatif araştırmaya dayalı ve eğitimi ön plana alan bir yaklaşımımız var. Hastane olarak ise inanılmaz fiziki bir donamımız var. İstanbul'un kalbinde son derece modern çağın gerekliklerine uygun bir hastane yaptık, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndayız ulaşımı kolay. Bu hastane A'dan Z'ye tam bir branş hastanesi. Baş boyun bölgesini de içeren yaklaşımlarımız var. Bununla ilgili bütün tedavi yöntemlerinin hepsinin burada gerçekleşebileceği bir kurumumuz var. Acilimiz var, bir hasta buraya diş ağrısıyla ya da çene kırığıyla gelebilir. Kanser hastaları, ağız kanserleri ve çene kanserleriyle ilgili tedavileri burada çok rahat yapabiliyoruz. Bu arada başka sistemik kanser hastalığı olanlarında ağız, diş tedavi ve bakımları burada yapılabiliyor. Böyle bir departmanımız var" dedi.

ÇETİNER: BÜTÜN HASTALARIMIZIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK NİTELİKTE

Hastanenin Diş Hekimi ve Dekan Yardımcısı Ezgi Yüceer Çetiner, "Hastanemiz modern teknolojiyle donatılmış ve diş hekimliğinin tüm branşlarında bütün tedavileri sağlayabilen bir hastane olma özelliğinde. Hem akademik olarak hem de son teknoloji hasta hizmetleri olarak bütün hastalarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte. Hastanemizde hem çocuk hastalara hem yetişkin hastalara cerrahi tedaviler, protetik ve estetik işlemler hepsi yapılabiliyor. Hastanemizi en başından beri aslında uluslararası hastalara da hizmet edilebilir şekilde planladık. Hastanemizin sadece bir katı sağlık turizmi hedefiyle oluşturuldu. Bunun için de şimdiden alt yapı hazırlıklarımız tamamladık. Uluslararası hastalara hizmet verme sürecinde hem hız hem de kalite çok önemli. O yüzden de hastanemizde bütün işlemler tek bir binada yapılabilecek şekilde planlandı. Günde bin 500 hasta ağırlayabiliriz. Burası aynı zamanda dental bir kampüs olma özelliğini taşıyor. Hastanemiz açıldığı için çok mutluyuz. Tedaviye gereksinim duyan hastalarımızı hastanemize bekliyoruz" diye konuştu.

Törende Prof. Dr. Haluk Haluk Gürgen de Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi misyon, vizyon, değerler ve davranış ilkelerini kapsayan bir konuşma gerçekleştirdi.

HASTANE HAKKINDA

Bünyesinde 183 dental ünit, 2 genel anestezi salonu, 1 sedasyon ünitesi, 5 yataklı servis, acil kliniği, multidisipliner diş hekimliği klinikleri, protez üretim laboratuvarı bulunan BAU Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde tanıdan tedaviye tüm uygulamalar gerçekleştiriliyor. Günde yaklaşık bin 500 hastanın tedavi hizmeti alabildiği diş hastanesinde Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra dijital diş hekimliği ve yapay zeka destekli klinik uygulama eğitimleri de gerçekleştiriliyor.

BAU Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde, deneyimli akademik hekim kadrosu tarafından koruyucu ve çocuk diş hekimliği uygulamaları, direkt ve indirekt restorasyonlar, protetik diş tedavileri, kanal tedavileri, diş eti tedavileri, ortodontik tedaviler, diş çekimi ve implant uygulamaları gibi temel diş tedavileri gerçekleştiriliyor. Tüm branşlarında ileri diş hekimliği uygulamalarının yapılabildiği hastanede iki boyutlu görüntüleme sistemlerine ek olarak üç boyutlu görüntüleme sağlayan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazları ve portable ve konsol ultrason cihazlarının da kullanılması tüm girişimsel işlemler öncesi teşhisin eksiksiz bir şekilde konulmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda dijital diş hekimliği ve dental lazer uygulamaları, mikroskobik endodontik ve cerrahi prosedürlerin yanı sıra üç boyutlu görüntülemeler ve ağız içi tarayıcıların kullanılması ile yürütülen şeffaf plak uygulamaları gibi ortodontik tedaviler gerçekleştiriliyor. Genel anestezi altında işlem gören hastaların operasyon sonrası bakımı için 5 yatak kapasiteli servis ünitesi bulunduran hastanede ağız, çene ve yüz kompleksine dair tüm girişimsel işlemler ağrısız ve estetik bir şekilde uygulanabiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİM VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Uluslararası tanınırlığı olan bir merkez olma misyonu ile yola çıkan BAU Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi sağlık turizmine de uluslararası hastalara vereceği hizmetle de önemli katkıda bulunacak. Hastane, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra klinik uygulama eğitimlerinin de gerçekleştirilmesine olanak tanınıyor. Öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini klinik ve mesleki beceri laboratuvarı ve diş protez teknolojileri laboratuvarında geliştirdikleri gibi fakülte bünyesinde bulunan Diş Hekimliği Simülasyon Laboratuvarı'nda yapay hastalar üzerinde gerekli tedavi işlemlerini yapabilme, Sanal Gerçeklik ve Haptik Simülasyon Laboratuvarı'nda gerçek dokunma hissi vererek diş dokularının yoğunluğunu deneyimleyebilme gibi olanaklardan faydalanma fırsatı buluyor.