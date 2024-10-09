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Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı

Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle karantina altına alındı. Mahalleye karantina boyunca hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken bölgede dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle karantinaya alındı. Mahallede hayvan giriş çıkışları yasaklandı ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı" denildi.

Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Bluetongue virüs (BTS) olarak da bilinen mavi dil virüsü, geviş getiren büyük ve küçük baş hayvanlarda ortaya çıkabilen viral bir enfeksiyondur. Koyunların en ciddi şekilde etkilenmesine rağmen, keçi, sığır, deve, ceylan ve Afrika antilobu gibi tüm geviş getiren türlerin duyarlı olduğu mavi dil hastalığı, tatarcık sinekleri başta olmak üzere böceklerle bulaşabilmektedir. Sağlıklı görünen sığır ve keçiler yüksek düzeyde virüs taşıyabilir ve daha fazla enfeksiyon kaynağı sağlayabilir. Mavi dil hastalığı, hasta hayvanlara temas etmekten veya bu hayvanların sütünden, yününden insanlara bulaşmaz.

Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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