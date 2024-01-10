26 yaşındaki İngiliz kadın, Türkiye'deki kalça kaldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

Britanyalı üç çocuk annesi 26 yaşındaki Demi Agoglia, Türkiye'de yaptırdığı Brezilya popo kaldırma ameliyatının ardından geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Demi Agoglia, Manchester'a dönmeye hazırlandığı saatlerde göğüs ağrılarından şikayetçi oldu. Ailesi, Demi'nin İstanbul'daki klinikte kontrol muayenesi yapılması için geri döndüğünü ancak partneri Bradley Jones ile hastaneye giderken bir takside kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Demi'nin, perşembe günü başarılı geçen ameliyatının ardından yağ embolisi nedeniyle kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Kardeşi Carl, ailenin ve partnerin Demi'ye ameliyatı yaptırmaması için ikna etmeye çalıştıklarını fakat kendilerini dinlemediğini söyledi.Olayla ilgili ayrıntılı bilgilerin henüz gelmediğini belirtti.

Demi'nin genç yaşta kaybedilmesi üzerine ailesi ve arkadaşları,estetik ameliyat yapılmasının risklerine dikkat çekerek sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaştılar.