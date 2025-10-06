2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu

2025 Nobel Tıp Ödülü, insan bağışıklık sisteminin kendini düzenleme mekanizmasını keşfeden üç bilim insanına verildi. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi, bağışıklık sistemindeki dengeyi sağlayan ve vücudun kendi dokularına saldırmasını önleyen düzenleyici T hücrelerinin (Treg hücreleri) işleyişini ortaya koydu. Bu keşif, otoimmün hastalıklar ve kanser tedavileri alanında devrim niteliğinde bir anlayış sağladı.

LUPUS VE TİP 1 DİYABET GİBİ HASTALIKLARI ANLAŞILMASINA YARDIM ETTİ

Nobel Komitesi, üç bilim insanının çalışmalarının "yeni bir araştırma alanının temellerini attığını" ve bu sayede kanser ile otoimmün hastalıkların tedavisinde yeni yaklaşımlar geliştirildiğini vurguladı.

Brunkow, Ramsdell ve Sakaguçi'nin "periferik bağışıklık toleransı" denilen alandaki keşifleri romatoid artrit, tip 1 diyabet ve lupus gibi hastalıkların anlaşılmasında da çığır açtı.

Tıp dalında kazananlar İsveç'in Karolinska Enstitüsü tıp üniversitesinin Nobel Kurulu tarafından seçiliyor ve toplam 11 milyon İsveç kronu (1.1 milyon dolar) ödül alıyor.

PREFERİK BAĞIŞIKLIK TOLERANSI NEDİR?

Periferik bağışıklık toleransı, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasını engelleyip dengeyi korumasına yardımcı olan en önemli mekanizmalardan biri olarak tanımlanıyor. Bu buluş, otoimmün hastalıkların anlaşılması ve tedavisi için büyük önem taşıyor.

GEÇEN YIL KİMLER KAZANMIŞTI?

Geçen yılki Tıp Ödülü'nü mikroRNA alanındaki çalışmalarıyla Victor Ambros ve Gary Ruvkun almıştı.

Önümüzdeki günlerde Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi ve Barış alanlarında da bu yılın kazananları açıklanacak.

NOBEL ÖDÜLLERİ

Nobel Ödülleri, İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfı tarafından veriliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankası'nın Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.