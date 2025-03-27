18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

18 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hastaların ilaca erişimini kesintisiz sağlamak, alternatif tedavi seçeneklerinin sayısını çoğaltmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde geri ödeme listesindeki ilaçlar yeniden güncellendi. Listeye 8'i ithal, 10'u imal olmak üzere 18 ürün daha eklendi. Listeye eklenen ilaçlar arasında halk arasında tavşan memesi olarak bilinen bir bitkiden elde edilen ürün de bulunuyor. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ) Ruhsatı bulunan bu ürün, kronik venöz yetmezliğe eşlik eden ödem ve semptomlarının tedavisinde hekim reçetesiyle kullanılıyor. Geri ödeme listesine alınan bir diğer ürün ise özel beslenme gerektiren şartlarda, yine hekim reçetesiyle kullanılan, özel tıbbi amaçlı gıda" ifadelerine yer verildi.

5 KANSER İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Kanser tedavisinde kullanılan 5 ilacın daha Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan son değişiklikle geri ödeme listesine eklendiği aktarılan açıklamada, "Bu ilaçlardan 3'ü multiple myelom (bir tür kemik iliği kanseri), 1'i prostat kanseri, 1'i ise cilt kanseri tedavisinde kullanılıyor. Otizm ve Smith-Magenis Sendromu'nda (davranışı, duyguları ve öğrenme süreçlerini etkileyen bir tür gelişimsel bozukluk) kullanılan bir ilaç da geri ödeme listesindeki yerini aldı. Listede ayrıca; şizofreni tedavisinde, böbrek hastalığında, HIV tedavisinde ve Transtiretin Amiloidoz (vücuttaki çok sayıda organ ve dokuyu etkileyebilen bir hastalık) tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor" denildi.

BAZI İLAÇLARIN ENDİKASYONU GENİŞLETİLDİ

Listedeki bazı ilaçlarda ise geri ödeme kapsamına alınan endikasyonların (bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eden bir terim) genişletildiği kaydedilerek, "Bu kapsamda; bir ilacın kardiyojenik şok (kalbin yeterli miktarda kan pompalayamadığı durumlarda doku ve organlar kanla beslenemediğinde aniden ortaya çıkan, yaşamı etkileyen bir durum) tedavisinde geri ödemesinin yapılmasına karar verildi. Listede daha önce var olan bir ilacın kullanım şartı, 18 ve üstü yaştaki Atopik Dermatit (kronik iltihaplı bir cilt hastalığı) hastalarının kullanımına sunuldu" ifadeleri kaydedildi.

AİLE HEKİMLERİNE BAZI İLAÇLARI REÇETE EDİLEBİLME VE RAPORLAMA YETKİSİ VERİLDİ

Açıklamada, düzenlemeyle aile hekimleri tarafından reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısının artırıldığı vurgulanarak devamında şöyle denildi: "Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarınca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek. Bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçların (ilgili uzman hekimlerce koyulan ilk tanı sonrasında) rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Rapora bağlı olarak tüm aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek. Aile hekimliği uzmanları ilk 24 ay sonrası klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban raporu çıkarabilecek. Aile hekimleri raporlu dabigatran, rivaroksaban, edoksaban ve apiksaban içeren ilaçları 12 ay reçete edebilecek (eskisi 6 ay). Çölyak hastalarının kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret ve benzeri) için ikinci ve sonraki raporlarını aile hekimliği uzmanları düzenleyebilecek. Nasal kortikosteroid preparatları, 2-5 yaş grubu hastalarda (2 ve 5 yaş grubu dahil) aile hekimleri reçete edebilecek. Rosuvastatinin 20 milgram ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 milgram ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80 milgram ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) ilk 24 ay raporunun devam raporlarını aile hekimliği uzmanları düzenleyebilecek. Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları aile hekimlerince raporsuz olarak bir yıl süre ile her reçetede ayda en fazla bir kutu olacak şekilde reçete edilebilecek. Ketokonazol şampuan aile hekimlerince reçete edilebilecek. Eritromisin+Isotretinoin, Eritromisin+Tretionin, Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dâhil), Klindamisin+Benzoilperoksi aile hekimlerince ara verilmeksizin sadece 3 aylık süre içinde reçetelenmesi halinde bedeli Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları raporsuz olarak ayda en fazla bir kutu olarak aile hekimlerince reçete edilebilecek."