11 Aylık Ömer için Kök Hücre Bağışı Kampanyası Düzenlendi

ANKARA'da 1 ay önce 'immün yetmezliği' teşhisi konulan ve kök hücre nakli olması gereken 11 aylık Ömer Tuğrul Gökdoğan için babası Mustafa Gökdoğan'ın müdür yardımcısı olarak görev yaptığı kolejde 'kan ve kök hücre bağışı' kampanyası düzenlendi.

11 aylık Ömer Tuğrul Gökdoğan'a 1 ay önce 'immün yetmezliği' teşhisi konuldu. Tedavi için kök hücre nakli olması gereken Ömer Tuğrul için babası Mustafa Gökdoğan'ın müdür yardımcısı olarak görev yaptığı kolejde 'kan ve kök hücre bağışı' kampanyası düzenlendi. Türk Kızılay ile iş birliğinde yapılan kampanyaya; öğretmen ve velilerinin yanı sıra çevreden de çok sayıda katılım oldu. Kampanyaya katılanlar, kan bağışında bulunurken; kök hücre bağışı konusunda da bilgilendirildi.

'TEK TEDAVİSİ NAKİL'

Mustafa Gökdoğan, oğlu Ömer Tuğrul'a 10 aylıkken dünyada nadir görülen 'genetik immün yetmezliği' teşhisi konulduğunu söyleyerek, "Tek tedavisi, kök hücre nakli, bildiğimiz adıyla ilik nakliyle gerçekleşiyor. Sağ olsun okulumuz öğretmenleri de hem benim oğlum Ömer için hem de kök hücre nakline ihtiyaç duyan diğer çocuklar ve insanlar için böyle bir etkinlik yapmaya karar aldı. Türk Kızılay da bu konuda bizimle iş birliğine geldi ve bugün etkinliğimizi okulumuzda gerçekleştiriyoruz" dedi.

'MİLYONDA 3 GÖRÜLEN BİR HASTALIK'

İmmün yetmezliğinin sadece erkek çocuklarla görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Gökdoğan, "Genetik aktarımla geçen bir hastalık bu. 1 milyon kişiden sadece 3'ünde görülebilen hastalık. Şu an ülkemizde totalde 120 kişide görülen bir hastalık. Çok fazla doktor yok, tedavisi çok mümkün değil. Sadece kök hücreyle yapılan bir tedavi. Bu süreçte çok ağır antibiyotikler kullanılıyor, ağır ilaçlar kullanılıyor. Trombositler çok fazla düştüğü için hastanın kesinlikle bir şekilde çarpmaması herhangi bir yerinin kesilip, kanamaması ya da en ufak bir enfeksiyona kapılmaması gerekiyor. Çünkü normal bir insanı hasta etmeyecek bir virüs, benim oğlumu ya da aynı şekilde hasta olan çocukları 1 hafta hastanede yatmalarına sebebiyet veriyor" diye konuştu.

'7 TÜP KAN VEREREK HAYAT KURTARABİLİRLER'

Gökdoğan, oğlu için henüz kök hücre bulunamadığını ifade ederek, "Annesi sürekli onun yanında durmak zorunda. Çünkü tam yürüme aşamasında. Sürekli bir yerlere çarpma eğiliminde. Dolayısıyla bir travma oluşması eğiliminde. Biz en ufak bir çarpmada, en ufak bir düşmede sürekli hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Çünkü iç kanama riski var. İç kanama riski, çocuğumuzun hayati risk taşımasına sebebiyet veriyor. Bunun için de kök hücre bağışı yapmamız gerekiyor. Çünkü sadece benim oğlum değil, şu an Türkiye'de 70 bin hasta aslında kök hücre bekliyor. Sadece bu hastalık için değil. Diğer farklı ilik yetmezliği, kemik yetmezliği ve immün rahatsızlıklar için. Donörün öncelikle ya kardeşinden bulunması gerekiyor ya da dünyada 4 kişiden bulunabileceği söyleniyor. Vatandaşlarımızın başlarına gelmesini beklemelerine gerek yok. Basit bir işlem ile 7 tüp kan vererek bir çocuğun hayatını kurtarabilirler" dedi.