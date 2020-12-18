Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli il sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklama yaptı. Söz konusu 5 kentimizle ilgili hastane rakamlarını veren Koca, illerdeki vaka düşüş oranlarını da paylaştı.

Bakan Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli'nin mercek altında olduğunu ve tedbirlerin sonuç verdiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Kocaeli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı çevrimiçi görüşme yapıp, şehirlerdeki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

VAKALAR EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ İL KOCAELİ

Kocaeli'de son hafta içinde günlük vaka sayısının yüzde 35 düştüğüne dikkati çeken Bakan Koca, buna karşılık hastane yükünün devam ettiğini aktardı.

Koca, Kocaeli'de yatak doluluk oranının yüzde 73 olduğunu ifade ederek, erişkin yoğun bakım yatak sayısını son 2 haftada içinde 242'den 340'a çıkardıklarını kaydetti. Koca, filyasyon ekibi sayısının da 150'den 209'a yükseltildiğini sözlerine ekledi.

EN FAZLA YOĞUN BAKIM YÜKÜ MERSİN'DE

Mersin'de son bir hafta içinde vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğuna dikkati çeken Koca, bu şehirlerde yoğun bakım yüklerinin halen devam ettiğini kaydetti.

Koca, Mersin'de yoğun bakım oranının yüzde 79 olduğuna değinerek, filyasyon ekip sayısının 261'e çıkarıldığı bilgisini verdi.

DİYARBAKIR'DA GÜNLÜK VAKALAR YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Diyarbakır'da ise son hafta içinde günlük vaka oranının yüzde 20 düştüğünü ifade eden Koca, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65 olduğunu belirterek, filyasyon ekibinin 590'a çıkarıldığını söyledi.

ANTALYA'DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 71

Trabzon'da son hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 25 düşüş olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Koca, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, son iki hafta içinde filyasyon ekip sayısı 175'ten 247'e çıkarıldı."

Koca, Antalya'nın koronavirüs verilerine ilişkin şu bilgilendirmede bulundu: "Son iki haftada filyasyon ekip sayısı 300'den 402'ye çıkarıldı. Son hafta içinde günlük vakada yüzde 30 düşüş oldu. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71."

MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, "Elbirliği ile mücadelemizin erken etkisi görülmeye başlandı. Bu etkinliğin kalıcılığı mücadeledeki ısrarımıza ve gücümüze bağlı. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağımız günler uzak değil."

SALGINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın 18 Aralık'ta açıkladığı son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 4 bin 103'ü semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 246 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 610'a toplam vaka sayısı ise 1 milyon 982 bin 90'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI İLK DEFA 32 BİNE YAKLAŞTI

Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı 32 bine yaklaştı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 31 bin 945 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503'e, ağır hasta sayısı ise 5707'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.