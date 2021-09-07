Safer ayı ilk ve son çarşamba günü-gecesi ne zaman? 2021 Safer ayı ilk çarşambası ve son çarşambası hangi gün? 7 Eylül bugün mü?

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü hangi güne denk geliyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün Safer ayının 1. gecesini idrak edeceğiz. Peki, Safer ayı ilk ve son çarşamba günü-gecesi ne zaman? 2021 Safer ayı ilk çarşambası ve son çarşambası hangi gün? Sizler için 2021 Safer ayı ilk çarşamba günü ve gecesinin tarihini yazacağız. Ayrıca 2021 Safer ayı son çarşamba günü ve gecesi tarihlerine de haberimizden bakabilirsiniz...

Safer ayı Hicri ayların ikincisidir. Safer ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Ayrıca Safer ayının ilk ve son çarşamba günleri ne zamana denk gelir merak edilmektedir. Peki Safer ayı ne zaman, hangi gün başladı? Safer ayı ilk ve son çarşamba günü-gecesi ne zaman?Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı takvimi! Safer ayı günleri ve geceleri ne zaman? Safer ayı ilk çarşamba günü-gecesi ne zaman? Safer ayı son çarşamba günü ve gecesi ne zaman?

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN 2021?

Safer ayının ilk çarşamba günü 8 Eylül 2021 Çarşamba günüdür. Safer ayının ilk çarşamba gecesi ise bu gecedir. Yani 7 Eylül Salı'yı, 8 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece Safer ayının ilk çarşamba gecesi olmaktadır. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Safer ayının ilk çarşamba gecesi : 7 Eylül Salıyı 8 Eylül Çarşambaya bağlayan gece

7 Eylül Salıyı 8 Eylül Çarşambaya bağlayan gece Safer ayının ilk çarşamba günü : 8 Eylül Çarşamba günü

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN 2021?

Safer ayının son çarşamba günü 6 Ekim Çarşamba 2021 tarihindedir. Safer ayının son çarşamba gecesi ise 5 Ekim Salıyı 6 Ekim Çarşambaya bağlayan gece olacaktır.

Safer ayının son çarşamba gecesi : 5 Ekim 2021 Salıyı 6 Ekim 2021 Çarşambaya bağlayan gece

5 Ekim 2021 Salıyı 6 Ekim 2021 Çarşambaya bağlayan gece Safer ayının son çarşamba günü : 6 Ekim 2021 Çarşamba günü

2021 SAFER AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Safer ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

8 Eylül : Safer ayının 1. günü

9 Eylül : Safer ayının 2. günü

10 Eylül : Safer ayının 3. günü

11 Eylül : Safer ayının 4. günü

12 Eylül : Safer ayının 5. günü

13 Eylül : Safer ayının 6. günü

14 Eylül : Safer ayının 7. günü

15 Eylül : Safer ayının 8. günü

16 Eylül : Safer ayının 9. günü

17 Eylül : Safer ayının 10. günü

18 Eylül : Safer ayının 11. günü

19 Eylül : Safer ayının 12. günü

20 Eylül : Safer ayının 13. günü

21 Eylül : Safer ayının 14. günü

22 Eylül : Safer ayının 15. günü

23 Eylül : Safer ayının 16. günü

24 Eylül : Safer ayının 17. günü

25 Eylül : Safer ayının 18. günü

26 Eylül : Safer ayının 19. günü

27 Eylül : Safer ayının 20. günü

28 Eylül : Safer ayının 21. günü

29 Eylül : Safer ayının 22. günü

30 Eylül : Safer ayının 23. günü

1 Ekim : Safer ayının 24. günü

2 Ekim : Safer ayının 25. günü

3 Ekim : Safer ayının 26. günü

4 Ekim : Safer ayının 27. günü

5 Ekim : Safer ayının 28. günü

6 Ekim : Safer ayının 29. günü

7 Ekim : Rebiülevvel ayının 1. günü

Safer ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir: