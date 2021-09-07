Safer ayı ilk ve son çarşamba günü-gecesi ne zaman? 2021 Safer ayı ilk çarşambası ve son çarşambası hangi gün? 7 Eylül bugün mü?
Safer ayının ilk ve son çarşamba günü hangi güne denk geliyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün Safer ayının 1. gecesini idrak edeceğiz. Peki, Safer ayı ilk ve son çarşamba günü-gecesi ne zaman? 2021 Safer ayı ilk çarşambası ve son çarşambası hangi gün? Sizler için 2021 Safer ayı ilk çarşamba günü ve gecesinin tarihini yazacağız. Ayrıca 2021 Safer ayı son çarşamba günü ve gecesi tarihlerine de haberimizden bakabilirsiniz...
Safer ayı Hicri ayların ikincisidir. Safer ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Ayrıca Safer ayının ilk ve son çarşamba günleri ne zamana denk gelir merak edilmektedir. Peki Safer ayı ne zaman, hangi gün başladı? Safer ayı ilk ve son çarşamba günü-gecesi ne zaman?Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı takvimi! Safer ayı günleri ve geceleri ne zaman? Safer ayı ilk çarşamba günü-gecesi ne zaman? Safer ayı son çarşamba günü ve gecesi ne zaman?
SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN 2021?
Safer ayının ilk çarşamba günü 8 Eylül 2021 Çarşamba günüdür. Safer ayının ilk çarşamba gecesi ise bu gecedir. Yani 7 Eylül Salı'yı, 8 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece Safer ayının ilk çarşamba gecesi olmaktadır. Bu gecede ibadet ve dua yapmak çok faziletlidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
- Safer ayının ilk çarşamba gecesi : 7 Eylül Salıyı 8 Eylül Çarşambaya bağlayan gece
- Safer ayının ilk çarşamba günü : 8 Eylül Çarşamba günü
SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ VE GECESİ NE ZAMAN 2021?
Safer ayının son çarşamba günü 6 Ekim Çarşamba 2021 tarihindedir. Safer ayının son çarşamba gecesi ise 5 Ekim Salıyı 6 Ekim Çarşambaya bağlayan gece olacaktır.
- Safer ayının son çarşamba gecesi : 5 Ekim 2021 Salıyı 6 Ekim 2021 Çarşambaya bağlayan gece
- Safer ayının son çarşamba günü : 6 Ekim 2021 Çarşamba günü
2021 SAFER AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!
Safer ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
- 8 Eylül : Safer ayının 1. günü
- 9 Eylül : Safer ayının 2. günü
- 10 Eylül : Safer ayının 3. günü
- 11 Eylül : Safer ayının 4. günü
- 12 Eylül : Safer ayının 5. günü
- 13 Eylül : Safer ayının 6. günü
- 14 Eylül : Safer ayının 7. günü
- 15 Eylül : Safer ayının 8. günü
- 16 Eylül : Safer ayının 9. günü
- 17 Eylül : Safer ayının 10. günü
- 18 Eylül : Safer ayının 11. günü
- 19 Eylül : Safer ayının 12. günü
- 20 Eylül : Safer ayının 13. günü
- 21 Eylül : Safer ayının 14. günü
- 22 Eylül : Safer ayının 15. günü
- 23 Eylül : Safer ayının 16. günü
- 24 Eylül : Safer ayının 17. günü
- 25 Eylül : Safer ayının 18. günü
- 26 Eylül : Safer ayının 19. günü
- 27 Eylül : Safer ayının 20. günü
- 28 Eylül : Safer ayının 21. günü
- 29 Eylül : Safer ayının 22. günü
- 30 Eylül : Safer ayının 23. günü
- 1 Ekim : Safer ayının 24. günü
- 2 Ekim : Safer ayının 25. günü
- 3 Ekim : Safer ayının 26. günü
- 4 Ekim : Safer ayının 27. günü
- 5 Ekim : Safer ayının 28. günü
- 6 Ekim : Safer ayının 29. günü
- 7 Ekim : Rebiülevvel ayının 1. günü
Safer ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Safer ayının 1. gecesi : 7 Eylül Salı'yı 8 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece
- Safer ayının 2. gecesi : 8 Eylül Çarşamba'yı 9 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece
- Safer ayının 3. gecesi : 9 Eylül Perşembeyi 10 Eylül Cumaya bağlayan gece
- Safer ayının 4. gecesi : 10 Eylül Cumayı 11 Eylül Cumartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 5. gecesi : 11 Eylül Cumartesiyi 12 Eylül Pazara bağlayan gece
- Safer ayının 6. gecesi : 12 Eylül Pazarı 13 Eylül Pazartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 7. gecesi : 13 Eylül Pazartesiyi 14 Eylül Salıya bağlayan gece
- Safer ayının 8. gecesi : 14 Eylül Salı'yı 15 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece
- Safer ayının 9. gecesi : 15 Eylül Çarşamba'yı 16 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece
- Safer ayının 10. gecesi : 16 Eylül Perşembeyi 17 Eylül Cumaya bağlayan gece
- Safer ayının 11. gecesi : 17 Eylül Cumayı 18 Eylül Cumartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 12. gecesi : 18 Eylül Cumartesiyi 19 Eylül Pazara bağlayan gece
- Safer ayının 13. gecesi : 19 Eylül Pazarı 20 Eylül Pazartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 14.gecesi : 20 Eylül Pazartesiyi 21 Eylül Salıya bağlayan gece
- Safer ayının 15. gecesi : 21 Eylül Salı'yı 22 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece
- Safer ayının 16. gecesi : 22 Eylül Çarşamba'yı 23 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece
- Safer ayının 17. gecesi : 23 Eylül Perşembeyi 24 Eylül Cumaya bağlayan gece
- Safer ayının 18. gecesi : 24 Eylül Cumayı 25 Eylül Cumartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 19. gecesi : 25 Eylül Cumartesiyi 26 Eylül Pazara bağlayan gece
- Safer ayının 20. gecesi : 26 Eylül Pazarı 27 Eylül Pazartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 21. gecesi : 27 Eylül Pazartesiyi 28 Eylül Salıya bağlayan gece
- Safer ayının 22. gecesi : 28 Eylül Salı'yı 29 Eylül Çarşamba'ya bağlayan gece
- Safer ayının 23. gecesi : 29 Eylül Çarşamba'yı 30 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece
- Safer ayının 24. gecesi : 30 Eylül Perşembeyi 1 Ekim Cumaya bağlayan gece
- Safer ayının 25. gecesi : 1 Ekim Cumayı 2 Ekim Cumartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 26. gecesi : 2 Ekim Cumartesiyi 3 Ekim Pazara bağlayan gece
- Safer ayının 27. gecesi : 3 Ekim Pazarı 4 Ekim Pazartesiye bağlayan gece
- Safer ayının 28. gecesi : 4 Ekim Pazartesiyi 5 Ekim Salıya bağlayan gece
- Safer ayının 29. gecesi : 5 Ekim Salı'yı 6 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece
- Rebiülevvel ayının 1. gecesi : 6 Ekim Çarşamba'yı 7 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece