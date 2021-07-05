Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı

Türkiye genelinde çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele eden UCİM Derneği'nin 4'üncü önleme merkezi Erzurum'da açıldı.

Türkiye genelinde çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele eden UCİM Derneği'nin 4'üncü önleme merkezi Erzurum'da açıldı. Açılış konuşmasını yapan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan gözyaşlarını tutamadı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toplanan bağışlarla Erzurum'da önleme merkezini açtı. Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent'te bulunan önleme merkezinin açılışına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve çok sayıda davetli katıldı.

İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nde, başta çocuklar ve ebeveynler olmak üzere çeşitli meslek gruplarına sahada eğitimler verilecek, ihmal ve istismar üzerine kamu spotları, videolar, kitapçıklar hazırlanarak, internet üzerinden ve sahada bizzat kişilere ulaşılacak. Özellikle ebeveynler, çocuklar, muhtarlar, avukatlar, doktorlar, sağlık çalışanları ve öğretmenlere eğitimler vererek ihmal ve istismara karşı mücadele verecek olan merkez, bünyesinde çok sayıda avukat, doktor ve psikolog görev alacak.

Açılış konuşmasını yapan UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, "İlkini İzmir'de açtık, ikincisini Konya'da, üçüncüsünü İstanbul'da bugün dördüncüsünü Erzurum'da açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Herkesin hayatında belli dönüm noktaları vardır. Banim hayatımdaki dönüm noktam UCİM'le tanışmak oldu. 2017 yılında çocuklar için kendini adayan, çocukların kılına bile zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim diyen Saadet Öğretmenimiz bir meşale yaktı ve o meşaleyi Yücel Ceylan da o meşaleyi sırtlanarak UCİM'i kurdu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sonuna kadar destek olacaklarını ifade eden Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, "Erzurum'da bir önleme merkezi açıldı. Burada çok büyük bir emek var. Katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sonuna kadar sizlerin yanındayız ve destekçiniziz" şeklinde konuştu.

UCİM'in çok önemli bir konumda olduğunu belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "UCİM Erzurum ekibinin bu konuyla ilgili çalışmaları, faaliyetleri bizim hoşumuza gitti. Bizler görevimiz gereği yerel yönetimler olarak bölgemizde faaliyet gösteren bütün STK'larla iletişim halindeyiz ama UCİM'in şöyle bir özelliği var; onlar bizim kavram olarak melek dediğimiz çocukların önümüzdeki süreç içerisinde hiçbir şekilde problemle karşılaşmamaları için bir önleme merkezi kuruyorlar. Sonraki süreçte başlarına bir şey geldiğinde hukuki, psikolog ve aile olarak yanlarında duruyorlar. Verilen bu mücadeleyi gördüğümüz zaman kayıtsız kalmamız mümkün değildi" açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Çocuklar bizim kahramanımız. Artık çocuklar konuşmaya başladılar. Bize gelen mesajlarda 35-40 yaşın üstünde binlerce kadın, erkek yaşadıkları cinsel istismarın mesajını attığı gün üstümden 6 gün boyunca pijamalarımı çıkarmadığımı fark ettim. Bunları ruh sağlığı uzmanlarımızla incelediğimizde yüzde 53'ünün annesinin bu durumu örtbas ettiğini, geriye kalan yüzdenin de bu durumu kendi içinde hesaplaştığını öğrendik. Anladık ki şu anda çocuklar susmuyorlar. Biz mahkeme koridorlarına gittiğimizde ebeveynler şikayetlerinden vazgeçerken o küçücük çocuklar 'ben şikayetçiyim hakim amca hakime teyze' diyorlar. Kahraman bizler değiliz kahraman olan konuşan, kendilerine yapılan fenalığa ses çıkartan çocuklar" ifadelerini kullandı.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da konuşmasında çocuk ihmal ve istismarı ile mücadelenin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından UCİM tarafından protokol üyelerine plaket takdim edildikten sonra 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı