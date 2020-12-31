Rüyada tavuk görmek ne demek? Rüyada tavuk eti görmek ne demek? Rüyada beyaz tavuk görmek ne demek?

Uykudayken rüyada tavuk görmek ne demek? Rüyada tavuk eti görmek ne demek? Manası rüyayı gören kişi tarafından oldukça merak edilen sorulardan biridir. Bir de gördüğümüz rüyadakirenk ayrıntılarını hatırlıyor ise merakımız kat be kat artmaktadır.

Rüya yorumcuları, rüyaları yorumlar iken sadece görülen figüre değil, aynı zamanda görülen figürün nasıl görüntülerine kadar tüm ayrıntılarıyla farklı bir şekilde yorumlamaktadır. Rüyada tavuk görmek, rüyada tavuk eti görmek, rüyada beyaz tavuk görmek, figür aynı olsa bile birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır. Peki aynı figürü farklı şekillerde görmenin anlamlarını tüm detaylarına kadar görelim.

RÜYADA TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk görmek, refah, zindelik, sosyal sorunları temsil etmektedir. Genel itibariyler, tavuklar çekinden ve anti sosyal bir karaktere sahiptir. Buradan yola çıkarak, rüya yorumcuları, rüya tavuk görmek, hakarete yorumlamaktadır. Rüyada görülen tavuğu daha iyi yorumlayabilmek için nasıl göründüğüne bakmak önemlidir.Serbest gezen, sağlıklı bir tavuk görmek, hayra yorumlanmaktadır. Kafeste veya yerinde olmayan tavuk görmek ise sahip olduğu ev konforunu terk etme korkusunu ifade eder. Diğer anlamlarıyla rüyada tavuk görmek, rüya sahibi bekar ise evlenmeye,geçici can sıkıntısı yaşamaya, işlerinin bir süre yolunda gitmeyeceğine, arzu ettiği başarıya ulaşacağına, güzel ama saf bir kadına, geçici bir hastalığa delalet etmektedir.

RÜYADA BEYAZ TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada beyaz tavuk görmek, rüya sahibinin darıldığı kişi ile yeniden arasını düzelteceğine, bu durumun her iki taraf için hayırlı olacağına, kötü alışkanlıklarından kurtularak sağlıklı beslenmeye başlayacağına, kendine dikkat edeceğine delalet eder. Kirman-i'ye göre ise rüyada tavuk görmek, güzel bir kadına, dünya malına, hayırlı haberler alacağına ve hayatında başarılı olacağına yorumlamaktadır.

RÜYADA SİYAH TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada siyah tavuk görmek, yetim kişilere yardımcı olan ve sadaka toplamak için gayret eden bir kadına işaret etmektedir. Siyah tavuk görmek, aynı zamanda saygı görmek, duygusal ilişki yaşamak, bulunduğu ortamda saygınlığının atacağına delalet etmektedir.

Rüya sahibi evli ise, eşinden ayrılma riskinin olduğuna, rüya sahibi bekar ise biri ile duygusal bağ kuracağına, sevgiliye yorumlanmaktadır.

RÜYADA KAHVERENGİ TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüya yorumcusu Cafer-i Sadık'a göre rüyada kahverengi tavuk görmek, hayatı boyunca mutlu ve huzurlu biri olacağına, güzellik sahibi bir eşe yorumlamaktadır.

RÜYADA TAVUK SALDIRMASI NE DEMEK?

Rüyada tavuk saldırması, kötü ve talihsiz olaylardan dolayı kişinin canının sıkılacağına, kurul olan ortaklık durumunun bir kadının dedikodusu ve ara bozuculuğu nedeniyle ortaklığının sonlanacağına, maddi sıkıntılar yaşanacağına, eşlerin tartışma yaşayacağına, kardeşlerin birbirlerine kötü sözler söyleyerek birbirlerini kırmalarına ve aralarının bozulmasına yorumlanmaktadır. Rüyada tavuk saldırısından dolayı yaralanmak, yapılan yanlış evlilikten pişman olmaya, rüya sahibinin anne baba sözünden çıkacağına ve hata yapacağına, karşılaştığı fırsatı kaçıracağına, yakın zamanda aksiliklerin art arda olacağına delalet etmektedir.

RÜYADA TAVUK ETİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk eti görmek, rüya sahibinin hastalanmasına, çok çalışıp hakkıyla mal ve mülk kazanacağına, kazanacağı parada başkalarının gözünün olacağına, unuttuğu duyguların yeniden yeşereceğine, sorunlarına çözüm bulacağına, bütün kötü fikirlerinden kurtulacağına, aradığı huzurun çok yakınında olduğuna yorumlanmaktadır. Rüya sahibi hasta ise yakın bir zamanda şifa bulacağına delalet etmektedir.

RÜYADA ÇİĞ TAVUK ETİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada çiğ tavuk eti görmek, rüya sahibinin karşısına çıkan zorlukları tek tek aşacağına, gerçekleştirmek istediğin hayallerine ulaşacağına ve maddi kazancının katr be katr artacağına, zor günlerin geride kalacağına delalet etmektedir. Diğer taraftan rüyada çiğ tavuk eti görmek, nefsine uyup günahlarının çoğalacağına, kötü işlere bulaşmaya, tekin olmayan biri ile buluşmaya, hak etmediği yollara girerek beddua alacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA TAVUK PİŞİRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk pişirmek, yeni bir işe başlayacağına, hatalarını telafi edeceğine, büyük kazançlar elde edeceğine, güzel haberler alacağına, zorluklardan ve sıkıntılardan kurtulacağına, yakın zamanda evleneceğine, yaşanan haksızlıkların telafi edileceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA TAVUK ETİ YEMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk eti yemek, rüya sahibi hasta ise şifa bulacağına, sağlıklı biri ise hasta olacağına delalet etmektedir. diğer taraftan rüyada tavuk eti yemek, rüya sahibinin uzun ömürlü ve yoğun bir iş temposuna sahip olacağına yorumlanır.

RÜYADA PİŞMİŞ TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada pişmiş tavuk görmek, varlıklı olacağına ancak kimseye hayırlı işler yapmayacağına, mal ve mülkünü yalnızca kendisi için kullanacağına, cimri ve vefasız biri olacağına yorumlanmaktadır. Diğer taraftan rüyada pişmiş tavuk görmek, rüya sahibinin kurduğu hayallere kavuşacağına, emeklerinin karşılığını alacağına, sabretmek gerektiğine, başarılar elde edeceğine, sağlıklı ve dengeli beslenerek uzun bir ömre sahip olacağına delalet eder. Ayrıca ailesi ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam süreceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA TAVUK YUMURTASI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk yumurtası görmek veya rüyada tavuk yumurtladığını aynı anlama gelmektedir. Güzel bir kadından mal elde edeceğine, evli bir kişi için çocuk sahibi olacağına, bekar bir kişi için ise yakın bir zamanda evleneceğine yorumlanmaktadır. Diğer taraftan rüyada tavuk yumurtası görmek, yeni bir hayata başlayacağına, büyük başarılar elde ederek mal varlığının artacağına, sıkıntı ve sorunlarından kurtulacağına, sağlık sorunlarına şifa bulacağına, sevdiği biri ile tartışacağına ancak konunun tatlıya bağlanacağına delalet etmektedir. Ayrıca yaşadığı işsizliğin son bulacağını ifade eder.

RÜYADA TAVUK YUMURTASI YEMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk yumurtası görmek, ailesi ile birlikte yeni ve büyük bir işe gireceğine, bu sayede büyük kazançlar elde edeceğine, sosyal hayatında sevilen bir kişi olacağına ve rahat bir hayat yaşayacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA TAVUK SÜRÜSÜ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk sürüsü görmek, rüya sahibinin bereketinin artacağına, zenginliğinin olacağına, bol kazançları olacağına, nimetlerinin çoğalacağına, korkularını yeneceğine delalet etmektedir. Diğer taraftan rüyada tavuk sürüsü görmek, rüya sahibinin akrabaları tarafından ayağının kaydırılacağına ve bu konuda daha temkinli olması gerektiğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada civciv, tavuk yavrusu görmek, statüsü artarak grup yönetecek konuma geleceğine, mesleğinde saygınlığının artacağına, terfi edeceğine yorumlanmaktadır. diğer taraftan rüyada civciv görmek, rüya sahibinin, sahip olduğu değerleri bilmesi gerektiğine bir işarettir.

RÜYADA CANLI TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada canlı tavuk görmek, aşk hayatında bazı değişimler yaşayacağına, çevresindeki dostlarının kıymetini bilmesi gerektiğine, doğru kişilerileri seçmesi gerektiğine bu hu kona dikkatli olmasına yorumlanır.

RÜYADA ÖLÜ TAVUK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada ölü tavuk görmek, başkalarının etkisi altında olduğuna, hayatınızı kontrol etmeye ve manipülasyona uğramaya işarettir.

RÜYADA TAVUK KÜMESİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk kümesi görmek, zorlukların üstesinden gelerek vizyo sahibi olacağına, yakın bir zamanda yapılacak somut bir bağlılık sözüne veya evliliğe yorumlanmaktadır. Rüyada görülen tavuk yumurtaları içinde oturuyor ise, eşlerin işlerinin yolunda olacağına, ilişkide mutluluk ve huzuru yaklayacaklarına delalet etmektedir.

RÜYADA TAVUK KANI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk kanı görmek, büyük sıkıntılarından kurtulabilmek amacıyla bazı adımlar atacağına, sevdiği bir kişi ile ortak olarak kendi işini kuracağına delalet eder.

RÜYADA TAVUK AYAĞI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk ayağı görme, rüya sahibinni varlığının artacağına, zengin biri olacağına delalet eder.

RÜYADA TAVUK ÇORBASI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tavuk çorbası içmek, kimi rahatsızlıklardan kurtulacağına, işlerinin yolunda olacağına, iş hayatında başarılı biri olacağına delalet eder.